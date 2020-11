Schulzendorf

Kentucky, USA, in den 1950ern: Die neunjährige Beth Harmon verliert ihre Mutter bei einem Autounfall. Sie landet in einem Waisenhaus und entdeckt dort ihre besondere Leidenschaft für Schach. Die Serie „Das Damengambit“ läuft gerade sehr erfolgreich auf der Streaming-Plattform Netflix. Was viele nicht wissen: Gedreht wurde die Serie hauptsächlich in Berlin. Und das Waisenhaus, in dessen Keller Beth Harmon ihre erste Partie Schach spielt, steht auch nicht in Kentucky, sondern in Schulzendorf (Kreis Dahme-Spreewald).

Fast einen Monat werkelte das Filmteam in Schulzendorf

Das Waisenhaus ist eigentlich ein Schloss. Ein Schloss mit Geschichte: Moritz Israel, ein jüdischer Kaufmann aus Berlin, kaufte es und schenkte es seinem Sohn Richard zur Hochzeit. „So zwischen 1880 und 1890 muss das gewesen sein“, vermutet Richards Urenkel Jochen Palenker im Gespräch mit unserem Netzwerk-Partner „Märkische Allgemeine“. Er verwaltet das Schloss. Die Ställe auf dem Gelände sind derzeit verpachtet, im Schloss soll vielleicht zukünftig ein Hotel entstehen. In der Zwischenzeit dient das Schloss immer mal wieder als Filmkulisse.

Anzeige

Im Keller des Waisenhauses spielt die Protagonistin Beth Harmon ihre erste Partie Schach mit dem Hausmeister. Quelle: Courtesy of Netflix © 2020

„Das Damengambit“ wurde im Spätsommer letzten Jahres gedreht. Fast einen Monat werkelte die Filmcrew an dem Schloss herum und drehte die Waisenhaus-Szenen. Der Umbau wurde eng mit Jochen Palenker abgestimmt, damit die Filmschaffenden am Ende nicht zu viel wieder zurückbauen müssen. Jetzt strahlen die Wände im Eingang des Schlosses wieder in karminrot, anstatt in DDR-gelb. „So sah der Eingang aus, als meine Urgroßmutter hier lebte. Das passt viel besser“, sagt Jochen Palenker. Auch im großen Saal ist jetzt ein neuer Linoleumboden, der passenderweise aussieht wie ein Schachbrett. Das Eichenparkett, das einmal war, wurde leider zerstört.

Ein Drehort mit Geschichte

Die Instandhaltung des alten Schlosses bedeutet für Jochen Palenker viel Arbeit: „Eigentlich fragt man sich jeden Tag: Was ist heute wohl schon wieder?“ Palenker ist Mitglied in der Erbengemeinschaft von Richard und Bianca Israel. Die Einnahmen von dem Seriendreh helfen der Erbengemeinschaft das Anwesen über die Zeit zu bringen und manchmal springt eben auch ein neuer Anstrich oder Fußboden dabei heraus. „So haben beide Seiten etwas davon.“

Vor ein paar Jahren hat Jochen Palenker seinen Beruf als Chirurg an den Nagel gehängt, um sich ganz der Aufarbeitung seiner Familiengeschichte zu widmen. Die ist eng mit dem Ort Schulzendorf verwoben: „Mein Großvater wurde hier geboren. Es ist für mich ein ganz anderes Gefühl die Geschichten über die NS-Zeit zu lesen und dabei in diesem Gebäude zu sitzen.“ Nachdem Hitler an die Macht kam, enteigneten die Nazis die Familie Israel. Sie verloren ihr Vermögen und das Schloss. Mit dem Geld, das übrig blieb, verhalfen Richard und seine Frau Bianca den fünf Kindern und Enkeln zur Flucht ins Ausland. Sie selbst wurden nach Theresienstadt deportiert, nur Bianca Israel überlebte.

Jochen Palenker ist Vertreter der Erbengemeinschaft Israel. Sein Großvater wurde im Schloss Schulzendorf geboren. Quelle: Dörthe Ziemer (Archiv)

Der Großteil der Serie wurden in Berlin gedreht

Für die Serie „Das Damengambit“ hatte der deutsche Produktionsdesigner Uli Hanisch die Aufgabe, das fast 200 Jahre alte Schloss so herzurichten, dass es sich auf dem Bildschirm so anfühlt wie ein US-amerikanisches Waisenhaus in den 1950ern. Uli Hanisch ist bekannt für seine aufwendigen und originalgetreuen Szenebilder, er war auch schon Produktionsdesigner für die ARD-Serie Babylon Berlin. Jochen Palenker hat das Endergebnis noch nicht gesehen, er hat kein Netflix. Aber allein die Zusammenarbeit mit dem Produktionsteam hat ihn sehr beeindruckt: „Eine wahnsinnig professionelle Truppe.“

Uli Hanisch war auch der Grund, weshalb sich die US-amerikanische Produktionsfirma dazu entschloss, den Großteil der Serie in Berlin und Umgebung zu filmen. Nur die Außenaufnahmen, die in den USA spielen sollen, wurden in Kanada gedreht. Für Schachturniere reist die ältere Beth Harmon, gespielt von Anya Taylor-Joy, in der Serie um die Welt. Selbst hier spielt Berlin mit: Die Lounge des Kinos International wird zu einem Restaurant in Moskau, der Friedrichstadtpalast zu einem Hotel in Mexiko-Stadt. Sogar die Monbijoubrücke an der Museumsinsel liegt auf einmal mitten in Paris.

Eine Mélange aus unterschiedlichen Filmkulissen

Das Schloss Schulzendorf ist nicht das erste Mal Filmkulisse. Letztes Jahr wurde hier ein Sat-1-Thriller gedreht. Mittlerweile ist das Schloss gefragt. Gestern bekam Jochen Palenker einen Anruf von seinem Location Scout, der das Schloss Schulzendorf an das Filmteam vermittelte. „Selbst die amerikanische Vogue hat sich schon nach dem Schloss erkundigt.“

Das Schloss selbst ist mindestens genauso wandelbar wie die Schauspieler, die darin spielen. Es hat schon eine Anwaltskanzlei gespielt, jetzt ein Waisenhaus in Kentucky. Und irgendetwas von der Filmkulisse bleibt immer, wie zum Beispiel die karminroten Wände oder der Schachbrettboden. So wird das Schloss Schulzendorf zu einer Mélange aus verschiedenen Zeiten und Orten. Und nähert sich dabei Schritt für Schritt dem Original. Jochen Palenker gefällt das: „Bei meinen Urgroßeltern gab es ja schließlich auch kein alpinweiß und kein DDR-Linoleum.“

Von Lena Köpsell