Das Gründungsschiff von Hertha BSC wird komplett saniert

Oranienburg

In seinen Gedanken sieht Ingmar Pering das vor ihm stehende Schiff schon auf großer Fahrt. „Ich sehe die ,Hertha’ schon durch Berlin und Brandenburg schippern, vorbei am Reichstag und an allen Sehenswürdigkeiten. Die entsprechenden Genehmigungen sind in Planung“, berichtet das Präsidiumsmitglied des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Bis es soweit sein wird und das 1886 erbaute Fahrgastschiff in See stechen kann, wird noch einige Zeit vergehen. Noch liegt die „Hertha“ aufgebockt in einer Halle der Oranienburger Werft.

Im Oktober 2020 wird die „Hertha“ an Land gesetzt

„Wir wollen die Historie bewahren und Traditionspflege betreiben. Das sind die wichtigsten Punkte im Zusammenhang mit diesem Schiff“, erklärt Ingmar Pering die Sanierungsarbeiten am altehrwürdigen Schiff, auf dem der Weddinger Fußballverein 1892 gegründet wurde. Das Schiff wurde vor vier Jahren von der Aktiengesellschaft 1892 erworben und soll in Malz wieder auf Vordermann gebracht werden. Im Oktober 2020 wurde das Schiff unter der genauen Beobachtung zahlreicher Herthafans an Land gesetzt, anschließend erfolgten umfangreichen Vermessungen und diverse Gutachten. „Die Gutachten sind jetzt alle durch und verliefen ohne größere Probleme. Natürlich gilt es auch einige Vorschriften umzusetzen, so müssen wir Schotten einziehen, sprich Trennwände – dazu neue Toiletten, die Deckenhöhen verändern und einen neuen Tank einbauen. Man darf immer nicht vergessen, das Ursprungsschiff ist aus dem Jahre 1886“, so Ingmar Pering, der sich dennoch beeindruckt vom Gesamtzustand des Schiffes zeigt.

Das Traditionsschiff „Hertha“ wird saniert. Quelle: Robert Roeske

Das sieht auch Martin Loerke so, Juniorchef der Werft. „Das ist schon sehr hohe Schiffsbaukunst die hier vor uns steht. Dennoch müssen wir natürlich auch an die heutige Zeit denken und da ist einiges zu tun.“ Die Erstellung der Gutachten dauerte knapp ein Jahr, anschließend wurde das Schiff nahezu komplett entkernt. Dabei durften auch die Aktionäre von 1892 mithelfen. „Da sind wir der Werft sehr dankbar dafür, dass sie uns die Möglichkeit gegeben hat, an dieser Aktion teilzunehmen. Das ist nicht selbstverständlich. Für uns war das ein absolutes Erlebnis“, so Ingmar Pering, der in diesem Zusammenhang auch noch mal die sehr enge und vertrauensvolle Bindung zwischen der Aktiengesellschaft und der Werft hervor hebt. „Sie haben einen exzellenten Ruf und für uns war dies die absolute goldrichtige Entscheidung, das Schiff hier sanieren zu lassen.“

So soll das Herthaschiff aussehen nach Fertigstellung. Quelle: Harald Voß

Aktuell ruhen die Arbeiten am Schiff allerdings, denn coronabedingt fehlt es an der entsprechenden Manneskraft. „Das wirft uns aber nur kurz zurück, nach dem Osterfest werden wir dann wieder voll loslegen können“, bekräftigt Martin Loerke. Mit der kompletten Fertigstellung des Schiffes rechnet man seitens der Aktiengesellschaft und der Werft für den Sommer 2023. Bis dahin wird noch fleißig gewerkelt, um dann allen Sympathisanten und Fans der Berliner Hertha ein Schiff zu präsentieren, das voller Würde und mit viel Geschichte den Traditionsverein repräsentieren soll und wird. „Wir freuen uns auf diesen Tag“, so Pering.

Von Knut Hagedorn