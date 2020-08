Das einzige Terence-Hill-Double weit und breit lebt in Brandenburg

Lanz

Diese Ähnlichkeit mit Terence Hill ist verblüffend: Und zwar so sehr, dass selbst alte Mitstreiter des italienischen Schauspielers mit sächsischen Wurzeln seinen Doppelgänger aus der Prignitz sofort in ihr Herz geschlossen haben.

Terence West heißt er. Diesen Künstlernamen hat er sich vom großen Maestro selbst absegnen lassen. „Der Name ist gesetzt“, erklärt er. Auch sein Emblem, das er auch auf seinem Auto aufgebracht hat, ist geschützt. Er ist also jetzt offiziell als Terence-Hill-Double unterwegs und bringt seinem Publikum die Welt der Italowestern und anderer Filme mit Hill und seinem kongenialen Partner Bud Spencer näher.

Das Nobody-Outfit hat Terence West schon perfekt auf dem Kleiderbügel zusammenbekommen. Derweil trägt er das Outfit von Terence Hill aus „Zwei bärenstarke Typen“. Quelle: Bernd Atzenroth

Damit erfüllt er sich einen Kindheitstraum: „Mein erster Film war ’Mein Name ist Nobody’“, erzählt er, „danach träumte ich: diese Klamotten und ein Gaul, das wär’s.“ Er betont auch, immer Terence-Hill-Fan gewesen zu sein. Er mochte von Anfang an das Verschmitzte an dieser Figur, ohne sich über seine optische Ähnlichkeit zu ihr bewusst zu sein. Es kam noch eins hinzu: „Ich wollte immer was mit Pferden machen.“

Bei einer Doppelgänger-Agentur angeheuert

Beide Träume sind wahr geworden, vor allem aber sieht er dem großen Schauspieler so täuschend ähnlich, dass viele Menschen die beiden kaum auseinanderhalten können. So geschehen 2011 bei einer Veranstaltung in der Pullman City, einem Wildwest-Freizeitpark in Bayern, wo Terence West damals lebte.

Dafür hatte er sich einen Mantel besorgt, der dem ähnelte, den Terence Hill tatsächlich schon im Film ’Nobody’ getragen hatte. „Vom Eingang bis zur Main Street brauchte ich drei Stunden“, erinnert er sich. „Du siehst aus wie Terence Hill“ war der Satz, den er am meisten hörte, „die Leute kamen auf mich zu“.

Rollschuhe, Steifel und andere Fußkleider hat Marcel Wendt zusammengetragen, um möglichst nahe an die Originaloutfits heranzukommen. Quelle: Bernd Atzenroth

Das sollte der Ausgangspunkt für seinen neues Berufsleben werden. 2012 heuerte er bei einer Doppelgänger-Agentur an. „Ich bin öfter hingegangen, dann auch mit Pferd“, erzählt er weiter, „und schwuppdiwupp, war ich drin.“

Dabei kam ihm ein Umstand zugute: „Ein anderes Terence-Hill-Double gibt es nicht“, sagt er und ist selbst noch leicht darüber verwundert. Zumindest für Deutschland scheint das zu gelten, möglicherweise im Moment aber sogar weltweit. Im Gegensatz übrigens zu Bud-Spencer-Doubles, von denen es alleine in Deutschland gleich mehrere gibt.

In der Prignitz geboren, in die Prignitz zurückgekehrt

Terence West heißt eigentlich Marcel Wendt und ist gebürtiger Prignitzer. 1978 kam er in Perleberg zur Welt. „Gewohnt haben wir dann in Wittenberge, am Schulplatz 3.“ Mit sieben Jahren schon aber kam er nach Berlin – sein Vater, der bei der Reichsbahn arbeitete, wurde dorthin versetzt. Später, nach der Wende, zog die Familie dann nach München. In Bayern konnte er sich den Traum erfüllen und beruflich etwas mit Pferden machen.

Seit 2014 lebt er mit seiner Familie wieder in der Prignitz. Eine gute Entscheidung aus Sicht des Pferdenarren und begeisterten Westernreiters. Er ist hier unter anderem ehrenamtlich beim DRK in der Bereitschaft Wittenberge tätig.

2019 nahm das Double richtig Fahrt auf

Er lebte auch schon in Lanz, als seine berufliche Neuorientierung richtig Fahrt aufnahm. 2019 war das, und es ging Schlag auf Schlag, wie die vielen Bilder an einer Wand im Wohnzimmer dokumentieren.

Terence West machte bei ein paar Benefizgalas als Terence-Hill-Double mit und erntete überall die gleiche Reaktion wie schon früher. Am besten ließ sich der Effekt dort testen, wo er unangemeldet hinkam, ob nun beim US-Cart-Treffen oder im sächsischen Lommatzsch beim dortigen Spencer-Hill-Festival.

Reisen auf den Spuren des Schauspielers

In Lommatzsch hat der echte Terence Hill Wurzeln, denn der italienische Schauspieler hat sächsische Vorfahren. Seine Großeltern liegen hier begraben. Der gebürtige Italiener, der eigentlich Mario Girotti heißt, hat in seiner Kindheit hier sogar vier Jahre lang gelebt.

Im Ort gibt es ein Terence-Hill-Museum und eben jenes Festival. Hier traf Terence West Jess Hill, den Sohn seines großen Idols. Der wiederum war so irritiert ob der Ähnlichkeit mit seinem Vater, dass die beiden mehrere Anläufe für ein Foto brauchten.

Eine beeindruckende persönliche Begegnung

Terence West reiste nach Italien, lernte dort viele Schauspieler aus dem Umfeld der Spencer-Hill-Filme, die Komponisten der Filmmusiken und schließlich den Meister selbst kennen. Der heute 81-Jährige drehte gerade in der Heimatstadt Spoleto an weiteren Folgen für die TV-Serie „ Don Matteo“, worin er einen Pfarrer spielt.

„Ich habe den Mut zusammengenommen und bin in einer Drehpause hingelaufen. Er drehte sich um und wäre bald von einer Treppe gefallen. Er war auf jeden Fall total begeistert“, schildert das Double diese Begegnung, und man merkt, wie aufgeregt er noch immer ist, wenn er darüber redet.

Double mit der Genehmigung des Originals

Beinahe hätte er es verpasst, sich ein Autogramm geben zu lassen. Doch am Ende passte er den großen Meister noch beim Wegfahren ab. „Er drehte die Scheibe runter und sagte: ’Na, mein Freund’“ und signierte auf einer meiner Autogrammkarten.“ Damit nicht genug: „Ich sagte zu ihm: ’Ich möchte, dass Sie mir die Genehmigung geben, dass ich als Terence-Hill-Double unterwegs sein darf’“. Was ihm Terence Hill dann auch persönlich zusagte.

Er landete mit seiner Begegnung sogar in der Lokalzeitung und hat seitdem ein gemeinsames Foto mit seinem großen Vorbild. Und viele neue Freunde in der Terence-Hill-Fangemeinde: Im Terence-Hill-Fan-Club in Spoleto gilt das Double seither als feste und nicht mehr wegzudenkende Größe.

Interview-Termin im Original-Film-Outfit

Terence West ist ziemlich detailbesessen, wenn es darum geht, seinem Vorbild nachzueifern: Zum MAZ-Gespräch empfängt er den Reporter im Original-Hill-Outfit aus dem Film „Zwei bärenstarke Typen“. Doch auch seine Nobody-Kleidung sieht täuschend echt aus.

„Es sind die Kleinigkeiten, auf die ich wert lege. Es fängt an beim Aufschwung auf das Pferd – die Details müssen stimmen. Man muss versuchen, so nah wie möglich ranzukommen.“ Gut kommt zum Beispiel, insbesondere bei Cart-Treffen, die Polizeiuniform an.

Alles muss bis ins letzte Detail stimmen

Vor allem, wenn es um die Outfits geht: Vom Schuhwerk bis zur Kopfbedeckung muss alles möglichst stimmen – wenn nur ein Detail fehlt, dann lässt er das Outfit zunächst noch auf der Kleiderstange, die in seinem Wohnzimmer steht.

Die Kleidung zu besorgen, erweist sich aber als durchaus schwierig – manche Kleidungsstücke sind schlicht nicht mehr erhältlich. Einmal war die Mütze teurer als der gesamte Rest der Kleidung. Und den weißen Anzug aus „Vier Fäuste gegen Rio“ zu bekommen, erwies sich auch als äußert kompliziert.

Nach Corona wartet die Fangemeinde auf die ersten Auftritte

Nachdem er 2019 schon ganz gut durchgestartet ist, gab es 2020 einen Rückschlag: Corona-bedingt mussten viele Termine abgesagt werden. So gesehen ist er froh, dass er sich in seinem neuen Beruf noch nicht selbstständig gemacht hat. Das dürfte aber erforderlich werden, wenn die einschlägigen Veranstaltungen wieder stattfinden können. Denn in Lommatzsch oder Spoleto wartet die Fangemeinde schon auf den Mann, der ihrem Idol so verblüffend ähnlich sieht.

Von Bernd Atzenroth