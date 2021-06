„Das schönste Auto der DDR“: F9-Fans treffen sich an der Ostsee

Boltenhagen/Wohlenberg

Stolz zeigt Bernd Huhle auf seinen „F 9“. Ein Fahrzeug aus dem Jahre 1955, mit schwarzer Motorhaube und roter Lackierung. „Es ist die Originallackierung“, sagt der Dresdener, der zusammen mit seiner Frau Annemone zum vierten IFA F 9-Treffen nach Wohlenberg gekommen ist, um, wie weitere 34 Teilnehmer, eines der ersten Fahrzeuge des DDR-Fuhrparks zu präsentieren.

Ein schwarz-weißer DDR-Volkspolizei-Verkehrsstab, ein Atlas und eine Thermobox aus vergangenen Zeiten zieren zusätzlich das Innenleben des alten Fahrzeuges.

Annemone und Bernd Huhle aus Dresden sind begeisterte F 9-Fahrer. Quelle: Maik Freitag

„Ich habe dieses Fahrzeug schon seit 23 Jahren. Davor hatte ich zwei andere F 9. Ich bin mit diesem Auto groß geworden“, erzählt der 62-Jährige, der genau wie seine Frau gerade einmal drei Jahre jünger als der rot-schwarze F 9 ist. Auch Ehefrau Annemone kann sich noch genau an die Zeit ihres ersten F 9 erinnern. „Die Sitze hinten konnte man super zu einer Liegefläche umbauen, wo unsere beiden Kinder drin schliefen. Das war 1978“, sagt sie.

Die Geschichte des F 9 Der IFA F 9 ist ein Pkw-Modell des Industrieverbandes Fahrzeugbau der DDR. Der Wagen mit Dreizylinder-Zweitaktmotor wurde von Oktober 1950 bis Sommer 1953 im VEB Kraftfahrzeugwerk Audi Zwickau (früher Auto Union, Werk Audi) gebaut und lief danach bis 1956 noch unter dem Namen EMW 309 im VEB Automobilwerk Eisenach (AWE) vom Band. Nachfolger war der Wartburg 311. Neben der Limousine (Modellvariante 309-1) wurde der F 9 in geringer Stückzahl auch als Cabriolet (309-2), Cabrio-Limousine (309-3), Kübelwagen als Einsatzfahrzeug für Volkspolizei und Nationale Volksarmee (309-4), Pick-up (309-5), Rechtslenker (309-6), Kombiwagen mit Holzaufbau (309-7), Limousine mit Faltschiebedach (309-8) und Kombiwagen mit Stahlaufbau (309-9) gebaut [12]. Die Cabriolet-Karosserie wurde im Karosseriewerk Dresden gefertigt. Drei erhaltene Exemplare des viersitzigen Kübelwagens 309-4 sind bekannt. Der IFA F 9 war der letzte in der DDR gebaute PKW mit sogenannten Selbstmördertüren, die nach hinten öffneten. Der F 9 hatte ein „Schwestermodell“ – den von der „neuen“ westdeutschen Auto Union ab 1950 im Werk Düsseldorf-Derendorf gebauten DKW F 89. Die Fahrzeuge waren weitgehend baugleich, der F 89 hatte jedoch einen kleineren Zweizylindermotor und einen anderen Kühlergrill. Er wurde 1953 vom DKW F 91 mit Dreizylindermotor ersetzt.

37 PS aus 900 Kubikzentimetern

Ganze 37 Pferdestärken und 900 Kubikzentimeter Hubraum besitzt der Motor, wurde vom LKW-Schlosser wieder instand gesetzt. „Zum Glück passen hier viele Teile vom Wartburg als Nachfolger. Das macht die Sache nach Ersatzteilen etwas einfacher“, erklärt er. Dennoch haben sie das Fahrzeug lieber auf einen Trailer gepackt und haben so die 500 Kilometer nach Wohlenberg zurückgelegt. „Allerdings hatte der Trailer einen Reifenplatzer, sodass wir mit etwas Verzögerung hier angekommen sind. Vielleicht wäre das beim F 9 nicht passiert“, sagt Bernd Huhle lachend.

Rick Platzer fuhr per Achse mit dem F 9 die mehrere hundert Kilometer lange Strecke von Chemnitz nach Wohlenberg. Quelle: Maik Freitag

Das Auto nicht aus der Vergangenheit kennt hingegen der erst 28-jährige Rick Platzer aus Chemnitz. Auch er nahm am vierten Treffen teil und freut sich jeden Tag über seinen Oldtimer. 67 Jahre ist der alt und lässt den Sachsen nicht mehr los. „Ich wollte einen außergewöhnlichen Oldtimer haben und das ist einer“, sagt er. Die 500 Kilometer per Achse hielt der F 9 locker durch. „Die fahre ich auch ohne Probleme wieder zurück“, sagt der 28-Jährige.

Organisator Jörg Riedel ist zufrieden mit der Resonanz. Er lud zum ersten Mal ein und ließ dem Aufenthalt im Wohlenberger Feriendorf und einer Ausfahrt über das Phantechnikum Wismar, die Insel Poel und die Weiße Wiek in Boltenhagen einen zünftigen Abschlussabend am Sonnabend folgen. „Auch wenn in Kirchdorf plötzlich der Strom ausfiel und wir etwas auf das Essen warten mussten, war es ein gelungenes Wochenende“, sagt der Dobbertiner, der selbst mit einem Mercedes Baujahr 1933 anreiste. „Ein F 9-Cabriolet habe ich auch, das ist aber noch nicht fertig restauriert“, erklärt der 54-Jährige.

Helmut Bley als Gastgeber

Nicht fehlen auf der Fahrt durfte natürlich der Wohlenberger Helmut Bley, Betreiber des Feriendorfes. Selbst als gebürtiger Niedersachsener ist er seit mehr als 15 Jahren Fan und Besitzer eines F 9. „Es ist ein einmaliges Fahrzeug und macht sich super in meiner Oldtimersammlung. Für mich ist es das schönste Auto, was in der DDR gebaut wurde“, sagt der 78-Jährige, der sich zusammen mit den anderen Teilnehmern in Wohlenberg ein gemeinsames Wochenende mit vielen Benzingesprächen gönnte.

Von Maik Freitag