Der Weihnachtsbaum für den Bundestag kommt aus Brandenburg

Teupitz

Es dauert nur ein paar Minuten, da ist der Baum schon zum Politikum geworden. Jana Schimke, Bundestagsabgeordnete für die CDU, legt vor allem Wert auf das Erscheinungsbild. Groß soll er sein, schön geformt, kompakt und gerade gewachsen. Ein Baum, der etwas hermacht. Immerhin werden Abgeordnete aus dem gesamten Bundesgebiet täglich daran vorbeilaufen, da muss das Nadelgehölz schon ein bisschen präsentabel sein. Die Baumart hingegen: für Schimke eher Nebensache.

Gunnar Heyne aber, Teamleiter im Naturpark Dahme-Heideseen, geht es vor allem um die Symbolik. „Es muss eine Kiefer sein“, sagt er. Denn die Kiefer sei der märkische Baum schlechthin. Wenn schon ein Brandenburger Naturpark einen Weihnachtsbaum für den Bundestag stellen darf, was nicht alle Tage vorkommt, dann doch bitteschön einen, der typisch ist für die Region. Und welcher Baum wäre wohl typischer für Brandenburg als Pinus sylvestris, die gemeine Waldkiefer?

Anzeige

Baumsuche unter der Hochspannungsleitung

Jana Schimke und Gunnar Heyne stehen an diesem Mittwochmorgen in einem Waldgebiet der Hatzfeldt-Wildenburg’schen Forstverwaltung in der Nähe von Teupitz. Heyne hat sie in einen langen Streifen unterhalb einer Hochspannungsleitung gefahren, wo tausende junger Kiefern stehen. Der Boden ist feucht, die Kälte kriecht in die Hosenbeine, die Leitung oben brummt, und die Kiefern sehen auf den ersten Blick wenig überzeugend aus. Aber die beiden müssen sich auf einen einigen.

Jana Schimke (CDU) und Gunnar Heyne suchen einen perfekten Weihnachtsbaum für den Bundestag. Quelle: Oliver Fischer

Damit haben schon viele Ehepaare Probleme, wenn es um den Baum fürs Wohnzimmer geht. Schimke und Heyne aber sollen einen Weihnachtsbaum aussuchen, der täglich hunderten Abgeordneten Freude machen soll. Er soll im Paul-Löbe-Haus des Bundestages stehen, einem gläsernen Funktionsbau, in dem viele Abgeordnete ihre Büros haben und in dem auch Fachausschüsse tagen. Der Baum wird dort auf einem Podest stehen, in Fensternähe, mit Blick direkt aufs Kanzleramt. Fünf Meter hoch darf er sein, seitlich ist nicht allzu viel Spiel, so dass eine klassische Weihnachtsbaum-Form schon ideal wäre.

Die ist, wie sich in den folgenden zwei Stunden herausstellt, mit einer Kiefer ziemlich schwierig zu bekommen. Kiefern gelten ohnehin nicht als die perfekten Weihnachtsbäume. Die Nadeln sind zu lang, die Äste zu kahl, überdies kommen sie meistens pummelig daher. Aktuell tun auch die klimatischen Bedingungen dem Bestand wenig Gutes. Egal, welche Kiefer sie sich anschauen: Die Bäume sehen spillerig aus, haben braune Nadeln oder sind stellenweise ganz kahl. „Ich habe gehofft, es wäre einfacher. Aber nach diesen Dürre-Sommern ist nicht viel zu holen“, räumt Gunnar Heyne schließlich ein.

Kinder basteln den Baumschmuck

Für ihn ist der Baum eine Art Abschiedsgeschenk. Seit 2002 ist es Usus, dass einer der 105 Naturparks einen Weihnachsbaum für das Paul-Löbe-Haus spendet. In diesem Jahr sollte mal wieder ein Wildpark aus Brandenburg der Spender sein, und weil Heyne Ende Dezember nach zehn Jahren im Naturpark Dahme-Seenland die Arbeitsstelle wechselt und nach Berlin geht, meldete er sich sofort freiwillig.

Zu der Aktion gehört allerdings noch ein bisschen mehr als das Aussuchen und das Umsägen. Der Naturpark muss auch dafür sorgen, dass der Baum nach Berlin transportiert und aufgestellt wird. Auch die Lichterkette und den Schmuck muss er besorgen. Den Behang haben deshalb in den vergangenen Wochen Kinder aus dem Landkreis gebastelt. Dafür braucht es aber einen Baum, an dem er auch gut zur Geltung kommt.

Die Tanne ist der Kompromiss. Quelle: Oliver Fischer

Nach zwei Stunden Suche in einem kargen Streifen voller krumm gewachsener und Pilz befallener Jungkiefern schlägt Jana Schimke schließlich einen Kompromiss vor: eine Tanne. Die ist auch märkisch, sieht mit ihrer schlanken Dreiecksform aber aus wie gemalt. Und Gunnar Heyne beugt sich schließlich. „Gut“, sagt er. Es gibt auch für die Tanne gute Argumente. Sie kommt mit dem Sandboden klar, aber auch mit höheren Temperaturen. Man könnte sagen, dass ihr die Zukunft gehört.

In ein paar Tagen werden Gunnar Heyne und Jana Schimke den geschmückten Baum feierlich an Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki ( FDP) übergeben. Da will man sich schließlich auch nicht schämen müssen.

Von Oliver Fischer