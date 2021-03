48 Jahre lang hat Hartmut Redmer in Greifswald meteorologische Daten gesammelt, auf denen Vorhersagen beruhen. Dort leitete er die einzige Wetterwarte des Deutschen Wetterdienstes in MV. Jetzt geht er in Rente. Seinen Job übernimmt Technik. Wie das funktioniert, hat er der OZ verraten.