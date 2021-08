Ribnitz-Damgarten

Endlich wieder feiern – ohne Abstand, ohne Maske – einfach Spaß haben bei Musik, Sport und Abenteuer. Das Experiment scheint geglückt. Am Wochenende feierten um die 14 500 Menschen beim „About you Pangea“-Festival auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten eine alte, neue Freiheit.

Zwar war der Start holprig, letztlich zogen aber sowohl Festival-Gäste als auch der Veranstalter sowie Rettungs- und Ordnungskräfte ein positives Fazit, was wohl eine ganze Branche aufatmen lassen dürfte.

Fazit zu den Corona-Tests: Dienstleister hat versagt

Das Festival wurde als Modellprojekt durchgeführt. Das Pangea-Festival sollte im Namen der Branche den Beweis antreten, dass Großveranstaltungen dieser Art stattfinden können, ohne dass sie zum Pandemietreiber werden. Mit Unterstützung von Bund und Land sowie unter Begleitung von Experten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus), des Gesundheitsamtes des Landkreises und der Universität Portsmouth (Großbritannien) soll das Pangea-Festival eine „Blaupause“ für die Organisation und Veranstaltung von Festivals unter pandemischen Bedingungen werden.

Mittel zum Zweck: ein engmaschiges Testsystem. Wer geimpft oder genesen ist, sollte bei der Ankunft und optional 48 Stunden später einen Schnelltest durchführen lassen. Für alle anderen galt: Ein PCR-Test bei Anreise und ein weiterer während des Festivals. Schon am Donnerstag, 19. August, gab es allerdings erhebliche Zeitverzögerungen beim Einlass.

In der Zusammenfassung betrachtet, wohl eine Verkettung unglücklicher Umstände: Beim Testing im IGA-Park am Donnerstag versagte der Server des entsprechenden Dienstleisters, der Firma „Mobile Health Care Logistics“ aus Gummersbach, auf dem Festivalgelände die Armband-Scanner und im Gegensatz zu den Jahren davor reisten die Gäste nahezu alle am ersten Tag an, da es keine Tagestickets gab.

Grundsätzlich aber, so berichtet Hans Jensen, Veranstalter des Festivals, habe der Dienstleister die vertraglich zugesicherte Testkapazität um etwa 65 Prozent verfehlt. Dementsprechend holperig starteten auch die sogenannten Pooling-Tests am Freitagabend.

Fazit der Gäste: Der Ärger war schnell vergessen

„Wir haben den Dienstleister nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt, längst auch nicht den günstigsten Anbieten beauftragt. Das gerade das Testen nicht gänzlich rund lief, hat uns selbst frustriert“, sagt der Veranstalter.

Letztlich habe man mit den Testungen aber genau das bewirkt, was man wollte. „Mit den engmaschigen Testungen haben wir die positiven Fälle rausgefiltert“, sagt er. Rund 20 seien es insgesamt gewesen. Die betreffenden Personen und deren Begleitungen hätten schließlich die Heimreise angetreten. Der Ärger über die Startschwierigkeiten ist dann bei den Gästen aber schnell verflogen.

Das Festival in Zahlen Rund 14 500 Menschen feierten am Wochenende das Pangea-Festival. 21 Locations machten es zu einem bunten und vielfältigen Event 91 Musikkünstler standen im Programm des Festivals. Mehr als 150 Workshops und Aktivitäten wurden auf dem Festival angeboten. 30 Sportangebote– von Bouldern bis Skate-Kontest, Basketball und Tanzen – standen zur Verfügung. 160 Euro kostete ein Festival-Ticket. Wer mit seinem Auto kam, musste zusätzlich 33 Euro löhnen. Für die PCR-Tests zahlten die Besucher 100 Euro. Kinder bis einschließlich 11 Jahre durften kostenlos am Festival teilnehmen. Seitens der Polizei wurden bei der Abreise (Stand Sonntag, 17 Uhr) sechs Kraftfahrer gestoppt, die scheinbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, einer unter Einwirkung von Alkohol. Sieben Personen gerieten in Verdacht, im Besitz von Drogen zu sein. Einen Kraftfahrer, der keine Fahrerlaubnis hatte, zogen die Polizisten ebenfalls aus dem Abreiseverkehr. Während des Festivalsnahmen die Beamten unter anderem zwei Anzeigen wegen Diebstahls und zwei wegen Körperverletzung auf. Außerdem bekam ein Mann eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

„Das Festival war grandios, einfach toll. Die Musik war klasse. In dem Gelände steckte so viel Liebe zum Detail. Die Zahl der Angebote war einfach riesig, keiner musste Langeweile haben, nicht für eine Minute“, schwärmte die 31-jährige Anne aus Dresden. Mehr als der holprige Start störte sie der fehlende Handyempfang.

„Die App, über die es sämtliche Informationen gab und über die man sich hätte bei Workshops anmelden können, war deshalb nahezu unbrauchbar“, erzählt sie. Im Gegensatz zu vielen anderen Gästen ist sie mit der Bahn angereist, macht sich am frühen Sonntagmorgen zu Fuß auf den Weg vom Festival-Gelände zum Bahnhof in Ribnitz.

Fazit der Polizei: Insgesamt „sehr ruhige Lage“

Währenddessen bauen Polizisten ihren Kontrollpunkt an der Flugplatzallee auf. Die motorisierten Heimfahrer sollen kontrolliert werden. „Wir sorgen dafür, dass die Festivalgäste wieder heil zu Hause ankommen und niemanden gefährden“, begründet eine Sprecherin die Maßnahme. Das Wochenendfazit des Ribnitz-Damgartener Polizeirervierleiters, Marco Stoll: „Es war insgesamt eine sehr ruhige Lage.“

Erstmals war die Polizei mit Kräften während des gesamten Festivals vor Ort – bildete gemeinsam mit Kräften der Feuerwehr, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sowie Vertretern der Stadt und des Landkreises eine gemeinsame mobile Einsatzleitstelle. „Wobei wir nur stationär dort waren, keine Streifen gelaufen sind“, erklärt Stoll.

Die nackten Zahlen des Wochenendes vom Gelände: Zwei Diebstähle sind angezeigt worden sowie zwei Körperverletzungen. Zwar gehe man seitens der Polizei von einer Dunkelziffer aus, „aber dennoch bin ich beeindruckt, wie friedlich es immer wieder bei diesem Festival zugeht“, sagt Bürgermeister Huth.

Fazit des Sanitätsdienstes: 240 Personen brauchten Hilfe

Auch die Zahl der Menschen, die von den Kräften der DLRG umsorgt werden müssen, ist in Anbetracht der rund 14 000 feiernden Leute relativ gering. Rund 240 Personen haben deren Hilfe in Anspruch genommen oder nehmen müssen. „Meistens hat es sich um Zeckenbisse, Schnittverletzungen oder Verbrennungen gehandelt“, berichtet Oliver Habel von der DLRG.

Von diesen rund 240 Tagebucheinträgen, wie die Retter die Fälle nennen, seien 17 Rettungsdiensteinsätze gewesen. „Eine Person musste per Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Rostock geflogen werden. Er war per Kopfsprung ins flache Wasser gesprungen“, berichtet der Retter.

Fazit des Veranstalters: „Es gab viele besondere Momente“

Prinzipiell aber, so sagt der Veranstalter, hat das Pangea-Festival der gesamten Branche eine Perspektive gegeben, gezeigt, dass es möglich ist, dass derartige Veranstaltungen auch in Pandemiezeiten möglich sind. Verwertbare Aussagen dazu wird es aber erst nach der Auswertung aller gesammelten Daten geben.

Jensen rechne in vier Wochen mit einem Abschlussbericht, der dann auch zu 100 Prozent transparent veröffentlicht werden soll. „Damit Kollegen nicht die Folgen ausbaden müssen, die wir ausbaden mussten“, sagt der Veranstalter, der selbst noch am Sonntag völlig überwältigt ist von den positiven Emotionen – auch von Künstlern – die er beim Festival erlebt hat. „Es gab hier ganz viele besondere Momente“, sagt er.

