Die „Kinder von Golzow“: Das ganze Leben im Dokumentarfilm

Golzow

24 quirlige Mädchen und Jungen spielen in einer Buddelkiste in einem kleinen Ort im Oderbruch vor 60 Jahren. Noch sind sie Kindergartenkinder, aber ein paar Tage später beginnt für sie mit der Schule der Ernst des Lebens.

Am 29. August 1961 laufen die Dreharbeiten für die später preisgekrönte Langzeit-Dokumentation von Winfried und Barbara Junge „Die Kinder von Golzow“ an. Am Ende stehen etwa 20 Filme, die das Leben in dem Dorf an der polnischen Grenze festhalten, das Erwachsenwerden und die unterschiedlichen Lebensläufe. Heute sind die Filme Zeitdokumente.

Golzow: Im Filmmuseum «Kinder von Golzow» betrachten Barbara und Winfried Junge, Dokumentarfilmer und Regisseure, alte Filmstreifen. Quelle: Patrick Pleul

So begannen die Dreharbeiten für „Die Kinder von Golzow“

Zunächst war nur ein Film über den ersten Schultag geplant, sagt der 86-jährige Dokumentarfilmer Winfried Junge. Obwohl es den kurz nach dem Mauerbau am 13. August 1961 beinahe auch nicht gegeben hätte.

„Denn als Assistent von Karl Gass, einem der bekanntesten DEFA-Regisseure seiner Zeit, war ich rund um den 13. August 1961 noch für seinen großen West-Berlin-Film „Schaut auf diese Stadt“ auf den Beinen“, sagt Junge. Aber da Gass die Idee von einer Chronik von Landschulkindern hatte, sei er zurückbeordert worden.

Regisseur Junge begann im Alter von 26 Jahren

„Und wir genossen den friedlichen Trubel in Golzows Buddelkiste“, erinnert sich Junge, damals 26 Jahre alt. Das Lied „Wenn ich erst zur Schule geh‚“ – gesungen von den Kleinen für die künftige Lehrerin – gab auch dann dem ersten Film den Titel.

Mit der Kamera sind Junge, seine Frau Barbara und das Team dann in den folgenden Jahren dabei. Zunächst ziehen aber die Mädchen und Jungen stolz mit Schultüten und Ranzen in den Klassenraum ein. Angestrengt und ungelenk werden die ersten Buchstaben in die Hefte geschrieben. Die Konzentration der Kleinen ist spürbar. Die Kamera nimmt die Szenerie von Außen durch das Fenster auf. Kein Kind sollte abgelenkt werden.

Eigentlich sollte es nur ein Film werden – aber es wurden viele

Nach dem 15-Minuten-Streifen konnte sich die DEFA eine Fortsetzung vorstellen: zum Ende des Schuljahres. Aber es kamen dann weitere. Geplant waren Folgen bis zum 50. Jahrestag der DDR 1999, der sich mit der Wende 1989 aber erledigte.

Die zu DDR-Zeiten gedrehten Geschichten von Marieluise, Elke, Karin, Gudrun oder Willy berühren ganz unterschiedlich. Ostdeutsche erkennen zum Teil ihre Vergangenheit wieder.

Die Dokumentarfilmer schauen in die Wohnzimmer und auf die Höfe der Eltern. Sie sind dabei, wenn Zeugnisse übergeben werden und zeigen auch Tränen über schlechte Zensuren.

Golzow: Die Grundschule "Kinder von Golzow". Vor 60 Jahren startete in dem DDR-Dorf an der Grenze zu Polen eine mehrfach prämierte Langzeit-Dokumentation. Sie endete 2008 nach über 40 Filmstunden. Quelle: Bernd Settnik

Die Kamera läuft mit – ohne Fragen, ohne Kontext

Bei der sozialistischen Jugendweihe sind herausgeputzte Achtklässler zu sehen. Denen sind die Geschenke und der neue Status als Erwachsene wichtiger als die Propaganda um das Ereignis.

Beklemmend aus heutiger Sicht, wenn gezeigt wird, wie etwa 14-jährige Jungen von Lehrer und SED-Parteisekretär befragt werden, ob sie sich nicht über den Grundwehrdienst hinaus länger für die DDR-Armee NVA verpflichten wollen. Junge lässt die Kamera immer laufen, stellte kaum Fragen, eingeordnet wird kaum etwas.

Wie geht es mit den Kindern weiter, wenn sie erwachsen sind?

Dann wird von ersten Lieben, vom Schmusen beim Tanz auf der Dorfdisko berichtet. Offen reden die jungen Leute von ihren Träumen: Sie wünschen sich eine Familie, Kinder, ein schönes Zuhause, aber auch eine interessante Arbeit.

Einigen wird das Oderbruchdorf zu eng, andere bleiben. Todesfälle machen auch den Zuschauer, der im Laufe der Jahre viel von den Protagonisten erfahren hat, traurig. Dann gibt es Hochzeiten, aber auch Scheidungen.

Kritik am Regisseur

Westdeutsche beäugen die Streifen oft skeptisch. Für seine Kommentare aus dem Off musste Filmemacher Junge Kritik einstecken, da er zu wenig Abstand gelassen hätte.

„Manchen Szenen ist ja auch anzusehen, wie die Regie und der Kommentar versuchte, Beabsichtigtes in den Griff zu bekommen statt dem Geschehen seinen Lauf zu lassen“, sagt er heute. „Die Biografien lebten von dem, was wir nicht selten nur zufällig mitbekamen. Und Wichtigeres, Problemhaftiges blieb „außen vor“, sagt Junge.

Nicht alle wollten nach der Wende noch vor die Kamera

Mit der Wende wollten nicht mehr alle der ehemaligen Kinder von Golzow vor die Kamera. Einige waren arbeitslos, andere suchten einen Platz im Westen. Der allerletzte Film wurde 2008 veröffentlicht: „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute....“

Mit einigen haben Junge und seine Frau weiter Kontakt, mit anderen nicht mehr. Sie seien wohl von dem Porträt enttäuscht gewesen, erklärt er es sich. Aber viele hätten ihnen nicht die Tür gewiesen, wenn sie einmal ohne Kamera in dem Ort auftauchten.

Was würde der Regisseur heute anders machen?

Das Golzow-Projekt erreiche immer wieder neue Zuschauergenerationen, wie Junge feststellt. „Die Älteren setzen ihr Leben mit dem Gesehenen in Vergleich, Jüngere entdeckten sie als Information über die Zeit des Lebens ihrer Eltern und Großeltern“, sagt der Filmemacher.

Was würde Junge, der zig Meter Film an das Museum in der Golzower Schule übergeben hat, wo einst alles begann, heute anders machen? Oder alles genau so? „Nichts ist wiederholbar, zu verbessern oder gar zu verschlimmbessern“, sagt er und ergänzt: „Am Ausgang meines Lebens will ich auch nicht klüger sein als ich es damals sein konnte.“

Von RND/dpa