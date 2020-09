Linz

Am Mittwochmorgen um sieben Uhr joggt ein Mann im hellblauen Oberteil über den Morgentau einer Wiese, die auch in seiner Heimat liegen könnte: Die Plattenbauten da, ist das etwa Gorbitz? Gehören die martialischen Stahlträger zur Waldschlösschenbrücke? Und ist der extrem breite Fluss etwa die Elbe?

Nein, es ist die Donau, wir sind in Linz. Martin Dulig schnauft durch. 11,35 Kilometer joggt er an diesem Morgen, eine Stunde und sechs Minuten braucht er dafür. Und die LVZ joggt mit.

Donau statt Elbe : Martin Duligs Leidenschaft fürs Laufen

Dulig erzählt wie seine Leidenschaft fürs Laufen begann, als er das Kind eines Freunds babysittete, damit dieser einen Marathon laufen konnte. Er fing selber an und bewältigte bald jedes zweite Wochenende einen Halbmarathon. Bis die Hüfte streikte. Seitdem bleibt es bei der morgendlichen Stunde, alle paar Tage.

Der Tag in Linz gerät zu einer Entdeckungsreise österreichisch-sächsischer Gemeinsamkeiten. Auf dem Heimweg vom Joggen entdeckt Sachsens Wirtschaftsminister ein Reformhaus mit dem Namen „ Martin reformstark”, das anschließende Selfie landet auf Instagram.

Erst von Künstlern okkupiert, jetzt mit schnieken Tech-Start-Ups

Später trifft er auf Chris Müller, einen Mann im mafiösen Nadelstreifenanzug, an dessen Rändern dunkle Tattoos hervorblitzen und der über Willy Brandt ins Schwärmen gerät. „Ich wollte immer Milliardär werden – oder wie Willy Brandt”, sagt er.

Seit sieben Jahren ist er der Direktor einer ehemaligen Tabakfabrik, die erst von Künstlern okkupiert wurde und heute eine Menge schnieker Tech-Start-Ups beherbergt. Dulig steht auf dem alten Hof, als er plötzlich sagt: „Die haben meinen Slogan geklaut.” Über dem Fabriktor steht: „Wegen Umbau geöffnet.” Dieses Motto hatte Dulig 2009 seinem Landesparteitag gegeben, die Sachsen-SPD begriff er damals als „Baustelle”.

Wo Sachsen anders tickt als Oberösterreich

Am frühen Abend dann ein Treffen mit Thomas Stelzer, dem Landeshauptmann (also: Ministerpräsidenten) Oberösterreichs. Dulig fragt: „Wie steht es hier um die gesellschaftliche Akzeptanz der Corona-Schutzmaßnahmen?” Die Gegenseite guckt fragend. Na gut, einmal in der Woche gebe es eine „sehr überschaubare Demonstration am Hauptbahnhof”, mehr aber nicht. Da tickt Sachsen aber anders. Zu Hochzeiten waren hier laut einer Umfrage gar die Maßnahmen-Kritiker in der Überzahl.

Bevor sich Sachsen und Oberösterreicher gegenseitig eine Schachtel Porzellan überreichen, sagt Dulig: „Ich denke, dass Regionen, die ähnlich ticken, immer in Austausch bleiben müssen.”

Von Josa Mania-Schlegel