Die letzten Ostrock-Geheimnisse? Darum lohnt sich das neue Buch von Christian Henschel

Eine gewisse Selbstironie ist schon der Titel: „Das vermutlich allerletzte Ostrockrockbuch“ hat Christian Hentschel veröffentlicht. Denn zum einen ist in den letzten dreißig Jahren schon so viel über den Ostrock geschrieben worden, dass das Thema nicht mehr viel hergibt. Oder?

Klar ist: Der personelle Auflösungsprozess ist bei verbliebenen Ostrockbands bereits fortgeschritten. Prägende Musiker der Szene leben nicht mehr, unter ihnen Sängerin Tamara Danz (Silly), Keyboarder Thomas Kurzhals und Sänger Reinhard Fißler (beide Stern Meißen), Keyboarder Franz Bartzsch und Schlagzeuger Frank Hille (beide Veronika-Fischer-Band) oder Gitarrist Peter „Cäsar“ Gläser (Renft, Karussell). Und die Liste wird leider immer länger.

Einige Bands legten beachtliche Nachwende-Karriere hin

Was heute Ostrock genannt wird, hieß bis 1990 einfach DDR-Rockmusik. Heute haben beide Bezeichnungen ihre Berechtigung. Das hat auch damit zu tun, dass einige der in der DDR erfolgreichen Rockmusiker beachtliche Nachwendekarrieren hingelegt haben. 2009 wurde Christian Hentschel erstmals bewusst, dass die Puhdys „damals schon genauso lange im vereinten Deutschland musizierten wie zuvor in der DDR“, erinnert er sich.

Auch das war ein Ansatz für den Autor, für dieses Buch mit 15 Protagonisten der Ostrock-Szene Interviews zu führen. „Mich faszinieren die Anekdoten der Musiker über Amiga, West- und Trassentourneen, Einstufungen und Spielverbote nach wie vor“, erklärt Hentschel.

Doe Prinzen wollen „nochmal an die Glocke zu hauen“

Die Interviews lassen manchmal tief in Bandgeschichten blicken, fördern auch Fakten zutage, die den schwierigen Übergang in die bundesdeutsche Musikszene nachzeichnen. Den kommerziellen Anpassungsprozess hat zum Beispiel Karat durchlaufen, die Band arbeitet inzwischen auch mit Fremdautoren zusammen. „Zum Glück haben wir von den frühen Fans nur ganz wenige verloren“, sagt Gitarrist Bernd Römer. „ Karat war im Übrigen schon immer eine kommerzielle Band“, ergänzt Sänger Claudius Dreilich.

Erfahrungen mit Fremdautoren haben auch die Prinzen, die ihre eigentliche Karriere in den 1990er Jahren begannen, aber in der DDR ihre musikalischen Wurzeln haben. Die Arbeit mit neuen Autoren „ermöglicht automatisch einen Blick über den Tellerrand“, sagt Sebastian Krumbiegel. Die Prinzen hatten kommerziell ein Riesenglück und das bis heute: „Wir haben gute neue Songs, gute Partner, die an uns glauben, und Bock, nochmal an die Glocke zu hauen“, sagt Krumbiegel.

Ostmugge? Wollte nach der Wende niemand hören

Es gibt auch andere Erfahrungen aus der unmittelbaren Nachwendezeit. „Ich hatte große Hoffnungen, dass ich nun im vereinten Deutschland den Durchbruch schaffe“, sagt Keyboarder Wolfgang „Paule“ Fuchs von der Elektronikband Pond. „Die Gummibären hieß unser Technoprojekt, und das war, wenn man so will, so etwas Ähnliches wie die Alben der Schlümpfe“, erinnert sich Fuchs. Das Projekt war nicht erfolgreich, aber es war ein versuchter Neustart, denn „nach der Wende wollte niemand mehr Ostmugge hören“, ruft Wolfgang Fuchs in Erinnerung.

Die Interviewpartner Claudius Dreilich und Bernd Römer ( Karat), Mike Kilian (Rockhaus), Sebastian Krumbiegel (Die Prinzen), Wolfgang „Paule“ Fuchs (Pond), IC Falkenberg (Stern Meißen), Tina Powileit (Gundermann & Seilschaft), Jörg Stempel (Plattenfirma Amiga), Reinhard Tesch (Metropol), Uwe Hassbecker (Silly), Sonny Thet ( Bayon), Dieter „Maschine“ Birr ( Puhdys), Norbert Leisegang (Keimzeit), Thomas „Monster“ Schoppe (Renft), Manuel Schmid (Stern Meißen), Peter Butschke (Pension Volkmann)

Für viele Musiker aus dem Osten folgte eine lange Durststrecke: „Erst 1993/94 kamen wenige Rockbands wieder aus der Versenkung“, erklärt Fuchs. Der Keyboarder suchte kreativ einen Weg in die gesamtdeutsche Musiklandschaft, er begegnete zu seiner Überraschung auf einem seiner Konzerte 2007 Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das ist nur eine von den Anekdoten hier.

Projekte führten zu großen Zerwürfnissen

Die Interviews sind von großer Offenheit geprägt, so präsentiert zum Beispiel Sänger IC Falkenberg interessante Hintergrundgeschichten zur Bandgeschichte von Stern Meißen, auch zum 2008 abgesagten Projekt „Stern Akustisch“, das schließlich zu einem tiefen Zerwürfnis unter den Musikern führte.

IC Falkenberg lehnt übrigens den Begriff Ostrock ab. „Dieser Begriff war in meiner Jugend immer abwertend gemeint für all die Bands der DDR, die zu offensichtlich der FDJ und SED gefallen wollten, um zum Beispiel Reisekader zu werden und im Westen spielen zu können“, erklärt IC Falkenberg. Die Nachwende-Etablierung des Ostrock-Begriffs „zog neue Grenzen“, zeigt sich IC Falkenberg etwas enttäuscht.

Interessant ist dann der Übergang zum 1984 geborenen Manuel Schmid, der heute bei Stern Meißen als Sänger, Komponist und Keyboarder den Ton angibt. „Die Band hatte auf ihre Homepage eine Ausschreibung gesetzt, auf die ich mich seinerzeit meldete“, blickt Schmid zurück in das Jahr 2012. Und heute? „Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Wobei man schon sagen kann, dass ich viele Dinge voranbringe“, sagt Manuel Schmid selbstbewusst.

Bemerkenswert ist auch, dass auf diese Weise der Ostrock weitergeführt wird, 2020 erschienen auf der Stern-Meißen-CD „Freiheit ist“ neue Songs. „Ich habe mein Leben der Musik gewidmet und hoffe, dass ich noch viele Jahre neue Musik kreieren und auch andere damit erfreuen kann“, so Schmid.

Wirklich das letzte Ostrockbuch ?

Von solchen persönlichen Aussagen lebt dieses Buch. Christian Hentschel hat sie mit seiner Fragetechnik zutage gefördert, auch das Vertrauen und das Verständnis zueinander spielte wohl eine Rolle: Da traf immer Ossi auf Ossi. Es sind interessante Erinnerungen und manchmal amüsante Anekdoten.

Der Autor hat auch gemerkt, dass Ostrock immer noch Potenzial hat. Der Buchtitel lässt ja eine Fortsetzung zu. „Das jetzt wirklich allerletzte Ostrockbuch“ ist bereits in Arbeit, bestätigt Christian Hentschel.

Info: Christian Hentschel „Das vermutlich allerletzte Ostrockbuch“, Neues Leben/ Eulenspiegel Verlagsgruppe, 320 Seiten, 20 Euro

