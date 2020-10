Dresden

Ob es stürmt oder schneit – Thomas Werker ist mit seinem Wohnwagen bei jedem Wetter unterwegs. „Selbst bei tiefsten Minusgraden campen meine Frau und ich. Und das macht Spaß“, sagt der Dresdner Inhaber einer Agentur für Werbung und Malerei. Das brachte ihn und seine Mitarbeiter auf die Idee, einen Räucherwohnwagen zu bauen.

Mini-Gefährte in zwei Modellen

In zwei Ausführungen sind die Mini-Gefährte jetzt unter kwalm.de auf dem Markt: als Einachser und als Zweiachser. „Der Größere raucht nicht nur, sondern hat auch eine eigene Innenbeleuchtung“, sagt Werker, dessen kleine Firma seit Jahren für den Märchenwald des Dresdner Striezelmarktes die handgearbeiteten Figuren bereitstellt.

Für die Fertigung Seiffen mit ins Boot geholt

Die Nachfrage nach den rauchenden Wohnwagen sei groß. Werker ist bereits mit einer Firma in Seiffen im Gespräch, die bei der Fertigung helfen will. „Den Zuschnitt der einzelnen Teile – der erfolgt per Laser – übernehmen wir, ebenso statten wir die Wagen auf Wunsch mit eigenem Kennzeichen aus.“

Ein reines Weihnachtsprodukt seien die Wagen nach seiner Ansicht übrigens nicht. „Aus den Schornsteinen räuchert es ordentlich. Damit vertreibt man auch auf dem Campingplatz jede Mücke.“

Nächste Idee: rauchende Wohnmobile

Werker, der natürlich ein Patent auf seine Mini-Wohnwagen hat, denkt jetzt über rauchende Wohnmobile nach. Vielleicht ist er damit bereits auf der nächsten Cadeaux-Schau, der Leipziger Fachmesse für Geschenke und Wohntrends, vertreten.

Von Andreas Dunte