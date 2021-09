Enie van de Meiklokjes und Bürger Lars Dietrich erinnern sich an ihre Kindheit

Am Stern

Bürger Lars Dietrich (48) und Enie van de Meiklokjes (47) kennen sich seit mehr als 30 Jahren. Der Entertainer und die Moderatorin sind im Potsdamer Viertel am Stern aufgewachsen. Die Route beginnt am heutigen Leibniz-Gymnasium, sie führt über die Newton- zur Ziolkowskistraße, über die Lilienthal- und Pietschkerstraße zum Johannes-Kepler-Platz.

Enie: Hier bin ich zur Schule gegangen, damals, auf die Schule 41. Das war eigentlich schön, es war nicht alles total linientreu, sondern einfach freier. Wir hatten eine Staatsbürgerkundelehrerin, die immer im Konjunktiv gesprochen hat und damit natürlich ganz viel gesagt hat. Die war dann auf einmal weg. Wir haben in der Galileistraße gewohnt, mein Schulweg war also einfach nur die Straße runter. Wir hatten eine klassische Drei-Raum-Wohnung mit L-Küche und Balkon. Ich bin dann meistens hinter den Schulen durchgegangen, da gab es dieses Hühnerhaus.

Lars: Wir hatten genau die gleiche Wohnung. Und klar, ich erinnere mich an das kleine Haus mit der alten Frau und ihren ganzen Hühnern. Da sind wir jeden Morgen vorbei. Aber die Schule war bei mir ganz anders als bei dir. Ich war auf der Schule 34, da war alles sehr streng und ostig, sehr rot. Die Nachbarn waren ja auch alle Stasi- und Zoll-Mitarbeiter. Ich war da ein Paradiesvogel, der einzige, der auch mal aus der Reihe getanzt ist. In der achten Klasse bin ich gewechselt. Hier war dann alles etwas lockerer.

Vor ihrer alten Schule gibt Enie van den Meiklokjes der Schülerin Lena ein Autogramm. Quelle: Varvara Smirnova

Enie: Du warst der einzige Paradiesvogel? Hattet Ihr auch diese Mitschüler, die als Jugendliche noch aussahen wie Sechsjährige, die morgens von Mama angezogen wurden?

„Wir haben alles aus dem Westen kopiert“

Lars: Ja, jede Menge. Das tut mir im Nachhinein auch leid, dass wir uns über die so lustig gemacht hatten. Die konnten ja nichts dafür, dass ihre Eltern nicht so viel Geschmack hatten.

Enie: Wir haben alles selbst genäht.

Lars: Und selbst aufgemalt!

Enie: Wir durften ja hier anders als die Berliner damals auch schon Marken tragen, also natürlich kopierte Marken. Wir durften Aufdrucke haben und haben das alles aus dem Westen kopiert.

Lars: Als Breakdancer mussten wir das machen, es gab ja hier keine Puma-Anzüge, also nicht die, die wir wollten.

Lars: Die Schwimmhalle gab es ja auch noch nicht. Da war ich einer der ersten, die damals drin waren, so mit 15, 16, kurz vor der Wende. Das war ein sehr langes Jahr. Aber diesen schrecklichen Sportplatz gab es natürlich! Da mussten wir morgens schon in der ersten Stunde mehrere Runden rennen. Ich habe wie immer gequatscht und hatte schon nach ein paar Metern Seitenstechen.

Enie: Ich erinnere mich gut an Schlagballweitwurf. Da wurde manchmal mit Schlagbällen geworfen, aber es gab auch Tage, an denen wir mit Granaten geworfen haben. Das waren leere Granaten und wir mussten die werfen, weil es eben nicht genug Schlagbälle gab.

„Das war eher kein Zufall mit den Granaten“

Lars: Ich glaube, das war schon so ein bisschen Vorkosten auf das Leben, wir waren ja als Kinder an die Soldaten gewöhnt und das war eher kein Zufall mit den Granaten. Wir hatten auch Wandertage mit Sturmgepäck.

Enie: Das hatten wir nicht. Und guck mal, das Hühnerhaus ist nicht mehr da. Dieses olle Hutzelhaus, man hat es immer nur gackern hören.

Lars: Es ist ein bisschen, als hätte man damals den Stadtteil ums Hühnerhaus gebaut, das war ja schließlich viel früher da.

Enie: In der Schule war ich in der AG Junge Historiker. Da haben wir uns auch mit der Entstehungsgeschichte des Sterns befasst. Hier waren überall Felder und eben ein paar vereinzelte Wohnhäuser, also stimmt das schon. Das Viertel ist um diese Häuser herum gebaut worden. Als Kinder haben wir viel im späteren Kirchsteigfeld gespielt, in den Maisfeldern.

Lars: Oder wir waren am Jagdschloss Stern bei diesem Biergarten, Fassbrause trinken und Bockwurst essen. Heute ist da auch nichts mehr.

Fotos gucken: Bürger Lars Dietrich zeigt auf seinem Handy Bilder aus der Kindheit. Quelle: Varvara Smirnova

Enie: Das Jagdschloss fand ich immer toll, da wollte ich einziehen. Aber ich glaub, wir müssen jetzt mal zur Post, Lars. Da gab es die ganzen Telefonzellen, aber bei der einen hat man nicht telefoniert, da hat es immer in der Leitung geknackt.

Lars: Ich habe ja weiter draußen gewohnt, im Patrizierweg. Das war noch einmal wie eine ganz andere Welt, ich habe mich angezogen und bin morgens hier her gegangen, weil hier die Coolen waren.

„Da haben wir im Winter immer gesessen“

Enie: Wir kannten uns hier alle und wir kannten alle, die wichtig waren hier am Stern. Es gab diese ganzen Cliquen, wobei wir natürlich zu den Coolen gehört haben.

Lars: Ich fand das ganze Konzept hier schön. Man hatte immer Gesellschaft, es waren unglaublich viele Kinder und Jugendliche. Wir hatten ganz viele Treffpunkte. Und ich hatte überall Zutritt, den hab ich mir eben erarbeitet, auch über das Tanzen.

Enie: Wir kannten einfach die richtigen Leute, Lars. Und wir kannten in allen Gruppen welche. Auf einen der vielen Treffpunkte laufen wir gerade zu. Dort, dieses Wohnhaus, da war die alte Kaufhalle. Und da gab es eine Stelle, an der die ganze Wärme aus der Bäckerei rauskam. Da haben wir im Winter immer gesessen.

Lars: Genau dort habe ich das erste Mal ein Mädchen geküsst.

Enie: Wirklich? Wen?

Lars: Anke, die Cousine von Franka.

Wieder am Stern wohnen? Bürger Lars Dietrich und Enie van de Meiklokjes sind uneins. Quelle: Varvara Smirnova

Enie: Zurück zu den ganzen Gruppen. Es gab diejenigen, die aussahen wie Depeche Mode oder The Cure, es gab die Ostler, es gab die mit den Simsons und natürlich dann irgendwann auch die Nazis. Die waren vorher ganz normal, als die Wende kam, wurden die zu Nazis. Da gab es auch üble Geschichten.

Lars: Du meinst die Sache mit der S-Bahn? Der Typ, der die Deutschlandfahne aus der Bahn halten wollte, auf dem Weg in den Westen? Der ist dann gestorben.

„Frau Dr. Funke. Mit Höhensonne und allem.“

Enie: Ja, das weiß ich noch genau. Ach, guck mal. Die Post steht ja nicht mal mehr. Aber das Ärztehaus gibt es noch, da war meine Kinderärztin, Frau Dr. Funke. Mit Höhensonne und allem.

Lars: Bei der war ich auch! Und genau daneben war die Post mit den ganzen Telefonzellen nebeneinander. Man musste nur noch jemanden kennen, der ein Telefon hatte, und schon konnte man den anrufen. Zuhause hatten wir natürlich kein Telefon, aber ich habe von hier aus bei Rias in Berlin angerufen und habe mir Musik gewünscht.

Die Post ist weg, die Erinnerungen sind noch da. Quelle: Varvara Smirnova

Enie: Aber außerhalb der knackenden Telefonzellen habe ich von der Grenze gar nicht viel wahrgenommen.

Lars: Wir haben direkt im Grenzgebiet gewohnt, da war gleich die Mauer. Ich habe da hingeguckt und mich gefragt, wie es drüben ist. Aber ich habe mich hier immer viel sicherer gefühlt, klar, wir waren ja permanent den hiesigen Medien ausgesetzt. Wir haben dieses Gefühl gegeben bekommen, auf der richtigen Seite zu sein. Dass es hier auch Morde gab, wussten wir gar nicht. Als die Grenze dann offen war, hatte ich Angst.

Enie: Ich habe freitags mit meiner Mutter und den Großeltern Krimis geguckt. Als die Mauer aufging, habe ich gedacht, die kommen rüber und ermorden uns.

„Ich hatte richtig Schiss“

Lars: Ich hatte richtig Schiss. Wir waren das alles nicht gewohnt, wir haben uns hier als Kinder völlig frei bewegt, ohne Eltern, Bei meinen Kindern bin ich da anders drauf.

Enie: Draußen spielen, bis die Laternen angehen, so war das.

Lars: Club 18, da ist er. Früher hatte der noch einen anderen Namen, oder? Da waren wir so oft als PDM Teenie-Rappers. Diese ganze Ecke hier ist dann schon ein bisschen anders als der Rest vom Stern. Die Schule hier hinten, die 39, war ja auch so verschrien. Wenn man da Freunde hatte, war man gut behütet.

Enie: Aber sonst haben wir das doch nicht gemerkt, wie der Ruf hier war, auch in den 90ern noch nicht. Hier kannten sich einfach alle, man ist sich immer wieder über den Weg gelaufen. Ich bin als Kind erst hergezogen aus Potsdam West, das war ein ziemlicher Schock am Anfang für mich, dass hier alles so eng war.

Lars: Potsdam war hier immer sehr weit weg. Potsdam, das war Bassinplatz und so. Ich habe uns immer als Teil vom Babelsberg gesehen.

Enie: Und Babelsberg ist ja nicht Potsdam. Wir sind immer nach Potsdam gefahren, in die große Stadt. Da war das Nauener Tor noch gelb und das Brandenburger Tor grau. Jetzt ist es andersrum und sieht unecht aus.

Lars: Man muss aber auch zugeben, dass das damals eigentlich alles gar nicht so schön aussah. Ich gucke viele alte Defa-Filme, die in Potsdam entstanden sind. Da sieht man, wie hässlich die ganzen Altbauten waren. Hier am Stern hat sich am Ende wenig verändert, hier wurden die Platten saniert. In den anderen Stadtteilen ist das anders, da erkennt man kaum etwas wieder.

„Wo sind wir denn jetzt eigentlich gelandet?“

Enie: Jetzt sind wir kurz vorm Baggersee, richtig?

Lars: Hör mir auf! Da habe ich eine echt große Narbe, weil ich da rein gesprungen bin und nur Müll drin lag. Soll ich mal zeigen?

Enie: Lass mal. Ich hab hier am Bein eine Narbe. Da gab es mal Ärger mit dieser Clique, die immer gegenüber der Schule in diesem Häuserdurchgang rumhing. Einer von denen hat mit meinen Jugendweiheschuh weggenommen. Da bin ich richtig ausgerastet, da war ich wirklich sauer. Der hat heute auch noch eine Narbe davon, glaube ich.

Lars: Es ist manchmal zwischen diesen ganzen Gruppen einfach eskaliert. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gelandet?

Enie: Es ist unglaublich grün worden hier, das gefällt mir gut. Die Bäume sind natürlich viel größer geworden. Aber wenn ich das jetzt hier so sehe, ist es doch alles nicht schlimm.

Lars: Wir sind ja aber auch viel größer, Enie. Wir waren hier damals Erstbezug. Und ich finde auch heute noch die Neubauten gut. Für meine Eltern im Hochhaus ist das ein echt gutes Leben. Mensch, dieser Jugendclub.

Enie: Hier hat man viel rumgehangen. Aber hier waren auch die Rechten dann immer. Und gleich um die Ecke am Kepler-Platz war das Orion, mit Schlangen einmal ums Haus. Wir mussten da nie anstehen. Weil unser Kumpel Sommi die Tür gemacht hat.

Lars: Kannst du dir vorstellen, hier wieder zu wohnen? Ich schon.

Enie: Echt? Ich nicht. Also, nur, wenn es meine Berliner Wohnung so auch hier gäbe, aber Potsdam hat sich irgendwie sehr verändert. Es ist eine Stadt für die Zugezogenen geworden. Weil auch die Stadtpolitik vor allem von Zugezogenen gemacht wird.

Lars: Krass ist, dass man sich offenbar einfach eine Stadt zusammenkaufen kann, und dass man Sachen wie das Stadtschloss wieder aufbaut, anstatt was für die Menschen hier zu tun. Aber ich bin oft hier, ich besuche meine Eltern und fühle mich hier immer noch wohl.

Enie: Das stimmt, wohlfühlen kann man sich hier.

Von Saskia Kirf