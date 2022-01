Wittstock

Eigentlich hatte Marco Vorbeck sein neues Fitnessstudio „Fit+“ in Wittstock schon im November des vergangenen Jahres eröffnen wollen. Verzögerungen im Bau machten das erst jetzt möglich.

Innerhalb der ersten Woche habe er 120 Mitglieder gewonnen. Die können auf 650 Quadratmetern 31 Geräte nutzen, darunter Laufbänder, Fahrräder, Crosstrainer, Hanteln und Kraftgeräte für Beine und Oberkörper.

Im Herbst und Sommer 2021 ging das bauen in die heiße Phase. Quelle: Privat

Auch in Wittstock ist Marco Vorbeck kein Unbekannter. „Ich bin erstaunt, wie viele Hansa-Rostock-Fans es hier gibt“, sagt der 40-Jährige, der selbst für den Proficlub sowie Dynamo Dresden als Fußballer gekickt hatte. Zuletzt war er als Trainer beim SV Babelsberg 03 angestellt.

„Meine Trainerscheine habe ich parallel zu einer Bankkaufmannausbildung gemacht“, blickt Marco Vorbeck zurück. Nur sei das Bankwesen dann doch nicht so seins gewesen und wegen seines achtjährigen Sohnes wollte der in der Nähe von Rostock lebende Ex-Profi auch nicht mehr für den Fußball arbeiten.

Vorbecks Schwager besitzt Fitnessstudios in Mecklenburg

Aber was mit Sport sollte es schon sein. Marco Vorbecks Schwager besitzt in Mecklenburg auch schon einige Fitnessstudios über die Marke „Fit+“. „Nur gibt es in größeren Orten in MeckPomm keine Lizenzen mehr dafür“, erklärt Marco Vorbeck. Beim Blick über die Landesgrenze sei Wittstock positiv hervorgestochen, auch wegen der verkehrsgünstigen Lage.

31 Geräte stehen auf einer Gesamtfläche von 650 Quadratmetern zur Verfügung. Quelle: Christian Bark

„Hier hatte ich gleich eine Gewerbeeinheit gefunden“, so Marco Vorbeck. Die liegt in der Burgstraße 7 in einem ehemaligen Einkaufsladen. Der Zugang befindet sich am Parkplatz hinter der Polizei.

Das neue Fit+-Studio von Marco Vorbeck ist über den Parkplatz hinter der Polizei zu erreichen. Quelle: Christian Bark

Marco Vorbeck habe sich bewusst für Fit+ entscheiden, weil das Konzept den Mitgliedern quasi freie Hand lasse und die Studios ohne Mitarbeiter auskommen. Entsprechend günstig können die Gebühren mit derzeit jeweils 25 Euro pro Monat gehalten werden.

„Ich will aber demnächst noch einen Trainer einstellen“, kündigt Marco Vorbeck an. Ansonsten sei das Studio aktuell von 5 bis 24 Uhr geöffnet – der Inhaber strebt aber eine Öffnung rund um die Uhr an.

„Das Motto lautet: Alles, was Du brauchst“, erklärt Marco Vorbeck. Entsprechende Geräte seien vorhanden und würden auch nach Trainingsreihenfolge gekennzeichnet. Fitnesspläne sind aktuell über die Fit+-Webseite abrufbar, Einlass erhalten Mitglieder über einen QR-Code am Scanner neben der Eingangstür.

Wer im Studio trainieren möchte, muss geimpft oder von Corona genesen sein. Schüler, die regelmäßig getestet werden, müssen Marco Vorbeck eine Schülerausweiskopie zukommen lassen.

Tina Hahn (l.) und Christina Hahn hatten am Freitag ihre erste Trainingsstunde. Quelle: Christian Bark

Trainingspläne hatten sich auch Tina Hahn und ihre Freundin Christina Supplie aus Wittstock über die Webseite geholt. Die beiden jungen Frauen trainierten am Freitag erstmals im Fit+. „Der erste Eindruck ist positiv“, sagte Tina Hahn. Die Geräte seien gut und das Studio sei nicht so überlaufen.

Eine Stunde Training, darunter auf dem Laufband wollen die beiden Wittstockerinnen zwei bis dreimal die Woche betreiben. Marco Vorbeck kannten sie natürlich auch vorher. Über Instagram waren sie auf das neue Studio aufmerksam geworden.

Mitglieder kommen zwischen 5 und 24 Uhr via QR-Code in das Studio. Quelle: Christian Bark

„Vielleicht hänge ich demnächst ja mal ein Hansa-Rostock-Trikot für die vielen Fans hier im Studio auf“, so der Ex-Fußballprofi. In den ersten Monaten will er täglich in Wittstock sein. Was er handwerklich selbst machen konnte, habe er beim Ausbau des Studios übernommen. Fleißig mit zur Seite steht ihm seine Lebenspartnerin Daniela Witte.

Von Christian Bark