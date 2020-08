Hans-Jürgen Cichos gehörte im August 1961 zum Einsatzkommando der Polizei Spandau. Der heutige Brandenburger erinnert sich noch genau an die Nacht, in der der Bau der Berliner Mauer begann. Er und sein Kollege fürchteten damals, diese Nachtschicht nicht zu überleben.

59 Jahre Mauerbau - „Wir hatten Angst um unser Leben“: So beschreibt ein Ex-Polizist die Nacht, in der Deutschland geteilt wurde