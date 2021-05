Die Potsdamer Expertin für die Querdenker-Bewegung, Dorina Feldmann, weiß, wieso in der aktuellen Zeit viele Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Sie suchen in der Krisensituation einfache Antworten und finden diesen genau in den Theorien, sagt sie. Zudem schätzt sie die Bewegung rechts-offen ein.