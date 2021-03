Poseritz

Der Alarm geht an, die Feuerwehrleute sind binnen weniger Minuten am Gerätehaus und bereit für den Einsatz. Und dann springt das Fahrzeug nicht an. Was wie ein schlechter Scherz klingt, ist in der Gemeinde Poseritz auf Rügen Wirklichkeit. „Uns ist es tatsächlich passiert, dass wir unser HLF 20 nicht starten konnten“, sagt Wehrführer Tom Awe. Was er sehr bedauert, „denn wir müssen uns auf unser Fahrzeug zu 100 Prozent verlassen können“. So schnell wird auch kein neues Löschfahrzeug im Feuerwehrgerätehaus stehen. Zwei Fördermittelanträge stellte die Gemeinde bisher, beide wurden abgelehnt.

„Hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen, ich hätte es nicht geglaubt. Ich sah unsere Feuerwehrleute, wie sie ihr Auto geschoben haben“, sagt Bürgermeister Hans Lange. „Das war bei einem unserer jüngsten Einsätze. Glücklicherweise geht es im Ort bergab. Nur so konnte das Auto Fahrt aufnehmen und sprang an, nachdem der Zündschlüssel umgedreht wurde“, sagt Hannes Stöwesand von der Wehrleitung.

Arbeiten neben dem Auspuff

Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 der Freiwilligen Feuerwehr Poseritz ist ein Standardmodell, wie es in zahlreichen Wehren des Landes vorkommt. Doch ein Blick in die Zulassungspapiere zeigt es deutlich: Am 1. April jährt sich die Fertigstellung des Fahrzeugbaus zum 36. Mal. An den gefahrenen Kilometern kann es nicht liegen, dass das Fahrzeug getauscht werden muss. Knapp 50 000 Kilometer stehen auf dem Tachometer, sagt der stellvertretende Wehrleiter Thomas Bohn. Es seien viele Kleinigkeiten, die einen Einsatz erschweren, beziehungsweise für Zeitverlust sorgen.

Es ist zum Beispiel das Notstromaggregat, das nicht wie bei neueren Modellen transportabel ist, sondern im Fahrzeug verbleiben muss. „Wenn die Kameraden es bedienen müssen, stehen sie immer in dem Bereich, wo die Abgase hinströmen. Langes Arbeiten ist hier nicht möglich“, so Gruppenführer Marco Rutz.

Viel Zeit geht verloren

Er macht auch auf die Atemschutzgeräteträger aufmerksam. Heute ist es Standard, dass sie in der Fahrerkabine verbaut sind, damit die Feuerwehrleute sie sich während der Anfahrt zum Einsatzort anlegen können. Im HLF 20 der Poseritzer Wehr befinden sie sich außen, hinter einer Klappe. Die Feuerbekämpfer müssen erst aussteigen, um die Atemschutzgeräte anzulegen. Dies beanspruche fünf Minuten nach dem Eintreffen am Einsatzort. „Da wir aber spätestens zehn Minuten nach Alarm voll ausgerüstet am Einsatzort eintreffen müssen, können wir diesen Punkt nicht mehr ausreichend erfüllen“, sagt er.

Hinter diesem Auspuff müssen die Feuerwehrleute stehen, wenn sie am Notstromaggregat arbeiten. Quelle: Mathias Otto

Bürgermeister Hans Lange kennt die Sorgen seiner Feuerwehr. „Wir hatten zwei Anträge gestellt für ein neues Fahrzeug. Beide wurden in einem Abstand von einem Jahr abgelehnt“, sagt er. Woran das liegen kann, erklärt Marion Schlender, Sprecherin vom Innenministerium. „Voraussetzung für eine Förderung ist eine positive Stellungnahme des Landesamtes für Polizei, Brand- und Katastrophenschutz.“ Dieses lege seiner Stellungnahme die Stellungnahme des Bereiches Brand- und Katastrophenschutz des jeweilig zuständigen Landkreises zugrunde. Dabei würden auch Kriterien wie Einsatzbereitschaft berücksichtigt. „Grundsätzlich stehen bei Förderungen im Brandschutz solche Vorhaben im Vordergrund, bei denen die anzuschaffende Technik überörtlich zum Einsatz kommt“, sagt sie.

Verein legt Spendenkonto an

Im November führte Hans Lange ein Vorgespräch mit dem Landrat. Er habe ihn davon überzeugt, dass die Poseritzer ein Fahrzeug benötigen, das auch eine Leiter transportieren kann – so wie es die Feuerwehrbedarfsplanung vorsehe. Der Bürgermeister hofft nun, dass der dritte Versuch fruchten wird und Poseritz ähnlich profitieren kann, wie die Feuerwehr Sagard im vergangenen Jahr. Dieser Wehr wurde ein 321 000 Euro teures Fahrzeug übergeben, das anteilig vom Land sowie Landkreis bezahlt wurde.

Mit diesem Banner machen die Poseritzer Feuerwehrleute auf ihre Sorgen aufmerksam. Quelle: Hannes Stöwesand

In der Zwischenzeit sind die Feuerwehrleute aus dem Ort tätig geworden, machen etwa mit einem großen Banner, der am Auto angebracht ist, auf ihre Sorgen aufmerksam. „Hilfe!! Ich bin alt und krank und kann nicht mehr. Euer Feuerwehrauto“, steht dort geschrieben. „Da ein Fahrzeug eine Bauzeit von mindestens 30 Monaten hat, muss man rechtzeitig anfangen zu planen“, sagt Hannes Stöwesand.

Vor einem Jahr gründete sich zudem ein Feuerwehrförderverein, der die Kameraden in ihrem Vorhaben unterstützt und ein Spendenkonto (IBAN: DE09 1505 0500 0102 1007 56; BIC: NOLADE21GRW; Verwendungszweck: Fahrzeug FFW Poseritz) angelegt hatte. „Die ersten 5000 Euro haben wir schon zusammen“, berichtet die Vorsitzende Anne Uschmann. Aus Sicht der Feuerwehrleute gehe es hier um viel mehr als nur eine Spende für ein Fahrzeug. „Es geht um die Bedeutung dieses Ehrenamtes“, sagt der Wehrführer.

Von Mathias Otto