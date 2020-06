Babelsberg

Am Samstag öffnet der Filmpark Babelsberg in eine denkwürdige Saison. Wie er die Corona-Auflagen umsetzt, sagt Malte Schatz, Leiter für operative Bereiche.

Herr Schatz, wie viele Besucher dürfen täglich maximal den Filmpark besuchen?

Malte Schatz: Aktuell dürfen maximal 1500 Leute in den Filmpark kommen. Der Verkauf der Tickets erfolgt über tagesdatierte Onlinetickets. Wir sind hier im engen Kontakt mit den örtlichen Behörden und können auf Änderungen entsprechend reagieren. An dieser Stelle sei gesagt, dass die Zusammenarbeit unter anderem mit den Gesundheitsamt Potsdam hervorragend funktioniert hat. Das eingereichte Konzept zum Re-Start des Filmparks ist also die Basis für einen unbeschwerten Besuch unserer Gäste unter Einhaltung der aktuell gültigen Abstands- und Hygienemaßnamen.

Das Restaurant Eisenherz ist laut Website geschlossen. Bleibt es für die gesamte Saison dabei?

Das ist richtig, aktuell planen wir ohne unser geliebtes Erlebnisrestaurant Prinz Eisenherz, aber mal sehen was die Zukunft bringt. Sind wir mal ehrlich, im jetzt vor uns liegenden Sommer sitze ich eh viel lieber draußen und unsere Außengastronomie ist perfekt vorbereitet. Es gibt zum Glück genügend schattige Plätze im Filmpark.

Tragen Ihre Mitarbeiter Mundschutz?

Wir haben unserer Konzept so ausgelegt, dass in den meisten Bereichen der Abstand gewahrt werden kann und die Mitarbeiter von den Gästen im Tresenbereich durch eine Plexiglasscheibe getrennt sind. Somit muss unser Personal nur dort eine Maske tragen wo es nicht gewährleistet werden kann, zum Beispiel im Shop außerhalb des Kassenbereiches. Zur persönlichen Schutzausrüstung unserer Mitarbeiter gehören neben den Dinge die eh bereits vorhanden waren, nun auch mehrere Masken mit Filmpark Logo und Hand- sowie Flächendesinfektionsmittel. Das Wichtigste ist sowieso gründliches Händewaschen.

Wie organisieren Sie die Desinfektion?

Die ohnehin schon hohen Reinigungsstandards im Filmpark wurden durch das neue Hygienekonzept noch verbessert. Die Reinigungsintervalle im Sanitärbereich wurden verdoppelt. Im gastronomischen Bereich, wie auch im Merchandising werden regelmäßig die Tische und Verkaufsbereich gereinigt. In geschlossenen Bereichen gibt es zusätzlich noch eine regelmäßige Durchlüftung. In unseren Indoor Bereichen haben wir obendrein noch ein Einbahnstraßensystem etabliert, damit sich unsere Gäste möglichst nicht in engen Bereichen entgegen kommen. Wenn sich jetzt noch alle Gäste an die Regeln halten, haben wir eine – den Umständen entsprechende – optimale Lösung.

Beschäftigen Sie weniger Personal oder wegen der Corona-Auflagen eher mehr?

Wir sind unglaublich dankbar, dass wir unser Team weites gehend zusammenhalten konnten. Wir haben eine tolle Mischung aus Erfahrung und Pioniergeist zusammengestellt. Da die bestehenden Corona Auflagen nur gemeinsam zu lösen sind, haben wir kein zusätzliches Personal im Einsatz. Wir vertrauen auf unsere Stärken und die Disziplin unserer Gäste im Umgang mit der Situation.

Von Alexander Engels