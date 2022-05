Potsdam

Um angesichts des Ukraine-Krieges unabhängiger von russischem Gas und Öl zu werden, ziehen Politiker und Ökonomen den Einsatz des umstrittenen Frackings in Erwägung. Es ist seit 2017 verboten. Charlotte Krawczyk vom Geoforschungsinstitut in Potsdam erklärt, ob die Erwartungen an Fracking überzogen sind. Krawczyk leitet die 2018 vom Bund eingesetzte Fracking-Kommission.

Derzeit wird in Deutschland wieder über Fracking diskutiert. Dabei wird oft nicht unterschieden, dass es zwei Arten dieser Technologie gibt. Können Sie den Unterschied erklären?

Wenn in den gegenwärtigen Debatten von Fracking die Rede ist, dann ist fast immer das Fracking von unkonventionellen Lagerstätten gemeint. Und das ist in Deutschland seit 2017 verboten. Das konventionelle Fracking bei der Erdgasförderung aus Sandgestein wird in Deutschland schon seit vielen Jahren angewendet und ist langjährig erprobt. Aber auch hier wurde das Gesetz 2016 verändert, um den Umwelt- und Verbraucherschutz zu schärfen.

Was sind unkonventionelle Lagerstätten?

Die Unterscheidung hängt von der Tiefe der Vorkommen und der Art des Gesteins ab, in dem Kohlenwasserstoffe, also Öl oder Gas, eingeschlossen sind. Als konventionell bezeichnet man Öl- und Gasvorkommen, die in mehreren Kilometern Tiefe in porösem Gestein, meist Sandstein, eingeschlossen sind. Die unkonventionellen Lagerstätten liegen meist nicht so tief. Dort sind Öl und Gas in sehr kompakten Gesteinsschichten wie Schiefer gespeichert. Um da an das Gas heranzukommen, muss das Gestein aufgebrochen werden. Es ist also ein intensiveres Fracking nötig als bei konventionellen Lagerstätten.

Fracking bedeutet ja, dass man mit Hilfe von Wasser und teilweise auch Chemikalien einen enorm hohen Druck erzeugt, damit das Gestein bricht und das begehrte Gas freisetzt.

Ja, bei konventionellen Lagerstätten bohrt man poröse Gesteinsschichten an. In der Regel wird man bei Sandstein weniger Risse im Gestein erzeugen müssen als bei unkonventionellen Vorkommen mit sehr harten Gesteinen. Ohne Fracking kann man aus diesen Lagerstätten kein Gas fördern.

Warum ist dieses Fracking verboten?

Diese Form der Bohrung und Ausbeutung spielt sich beispielsweise viel näher an der Erdoberfläche ab, wo bestimmte Schutzgüter, wie etwa Grundwasser, beeinträchtigt werden könnten. Man muss näher unter der Erdoberfläche größeren Druck aufwenden, um Risse im Gestein zu erzeugen. Und je näher sich diese Prozesse an der Oberfläche abspielen, desto eher können sich Risse auch nach oben beispielsweise zu Grundwasserleitern ausbreiten. Hier gilt das Prinzip: Je tiefer, desto sicherer. Das ist ein Aspekt, der für die aktuelle Diskussion sehr wichtig ist.

Welche Regionen in Deutschland eignen sich für das „unkonventionelle Fracking“?

Laut Karten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe werden Vorkommen in Richtung des Alpenvorlandes, am Rheingraben, im Ruhrgebiet und im nördlichen Münsterland ausgewiesen. Und wenn man sich das konventionelle Fracking anschaut, spielt sich fast alles in Niedersachsen ab.

Brandenburg eignet sich also nicht?

In Brandenburg gibt es keine relevanten Erdöl- und Erdgasvorkommen, weder zur Ausbeute konventioneller noch unkonventioneller Lagerstätten.

Wurde unkonventionelles Fracking in Deutschland schon erprobt?

Nein, erlaubt wären ohnehin nur Probebohrungen zur Erforschung, die von der Experten-Kommission wissenschaftlich begleitet werden würden. Seit Bestehen unserer Kommission wurden aber noch keine Anträge auf Probebohrungen bei den zuständigen Landesämtern gestellt.

Die Kommission wertet Erfahrungen aus anderen Ländern aus. Wie sehen diese aus?

Das ist sehr unterschiedlich. Es wurden nicht nur Unterschiede oder Ähnlichkeiten der geologischen Gesteinsformationen und Strukturen herausgearbeitet, sondern auch technische Standards und rechtliche Rahmenbedingungen, sofern möglich, betrachtet. Bei der Bewertung wurde insbesondere auf Erfahrungen in den USA zurückgegriffen, da in den USA etwa 80 Prozent des derzeitig geförderten Gases aus unkonventionellen Lagerstätten gefördert wird. In England wurde allerdings diese Form der Erdgas-Förderung gestoppt, weil dort die Risiken als zu groß eingeschätzt wurden. Solche internationalen Beispiele wurden also herangezogen und bewertet.

Würden Sie empfehlen, das unkonventionelle Fracking zu erlauben?

Diese Frage stellt sich der Expertenkommission nicht, denn ob die Option von Fracking in unkonventionellen Lagerstätten in Deutschland in Betracht gezogen wird, muss einem umfassenden politischen Abwägungs- und Entscheidungsprozess unterzogen werden. Bei diesem müssen neben klimapolitischen Aspekten auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und gesundheitliche Belange betrachtet werden. Wir halten es weiterhin für sinnvoll, zuerst anhand von Erprobungsmaßnahmen mehr Kenntnisse zu den Risiken und deren Beherrschbarkeit zu erhalten, bevor großmaßstäblich in die Aufsuchung und Förderung eingestiegen wird.

Könnte Deutschland unabhängig werden von russischem Gas, wenn man Fracking ausweiten würde?

Da nach einem schnellen Ersatz für russisches Gas gesucht wird, kann heimisches Gas aus unkonventionellen Lagerstätten nicht in Betracht gezogen werden. Im Fall einer Aufhebung des gesetzlichen Verbotes wären zunächst bergrechtliche Verfahren durch die zuständigen Landesbehörden durchzuführen, zu deren Dauer keine pauschalen Aussagen möglich sind. Betrachten wir die Ressourcen und Fördermengen, so beziehen wir etwa 45 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland – pro Jahr. Die Potenzialabschätzung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hat eine relativ große Spannbreite. Sie geht davon aus, dass in Deutschland zwischen 100 bis 200 Milliarden Kubikmeter lagern. Angenommen, die Wahrheit liegt in der Mitte, käme man also grob geschätzt auf maximal drei Jahre, in denen wir mit unseren Rohstoffvorkommen die russischen Gaslieferungen ersetzen könnten. Aber hierfür müsste wie gesagt zunächst das Gesetz geändert werden.

Von Torsten Gellner