Vor dem Landgericht Neuruppin findet im Herbst womöglich einer der letzten großen NS-Prozesse statt. Verantworten muss sich dann ein inzwischen 100-Jähriger ehemaliger Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann, der in Brandenburg lebt, Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen vor.

Das Gericht hat der Klage der Staatsanwaltschaft stattgegeben. Und inzwischen hat ein medizinisches Gutachten ergeben, dass der 100-Jährige verhandlungsfähig ist. Zuerst hatte die „Welt am Sonntag“ darüber berichtet. Der Mann war von Januar 1942 bis Februar 1945 im KZ Sachsenhausen als Wachmann eingesetzt.

100-Jähriger ist verhandlungsfähig

Die genauen Verhandlungstermine stehen noch nicht fest, der Prozess soll aber voraussichtlich im Oktober eröffnet werden. Voraussichtlich zwei Verhandlungstage pro Woche werden angesetzt. Der Gesundheitszustand des 100-Jährigen lasse es zu, dass der Mann für zweieinhalb Stunden am Tag verhandlungsfähig sein soll. In Vernehmungen hat der Angeklagte laut Gerichtspräsident Frank Stark Angaben zu seiner Rolle im Konzentrationslager gemacht.

Das Eingangstor mit dem Schriftzug „Arbeit macht frei“ im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen. Quelle: Kristin Bethge

Die Staatsanwaltschaft hatte Anfang des Jahres Anklage in dem Fall erhoben. Es war unklar, ob es zu einer Hauptverhandlung kommen würde, weil erst geklärt werden musste, ob der 100-Jährige verhandlungsfähig ist. Die Vorermittlungen in dem Verfahren führte die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg.

Ausbildung zum Wachmann im KZ

Inzwischen wurden weitere Details zu dem Fall bekannt. 1941 begann der Wachmann demnach seine Ausbildung in dem Konzentrationslager. Der ehemalige SS-Mann soll in mehreren Kompanien gedient haben und sei bis zum SS-Rottenführer befördert worden. Das ist der höchste Dienstgrad in der sogenannten Schutzstaffel des NS-Regimes, der „Leib- und Prügelgarde“ Adolf Hitlers.

Der Angeklagte diente kurzzeitig unter dem berüchtigten Lagerkommandanten Hans Loritz, der 1940 die Leitung des KZ übernommen hatte, ehe er im Herbst 1942 strafversetzt wurde.

Loritz gilt als Erfinder einer Genickschussanlage, mit Hilfe derer in Sachsenhausen innerhalb weniger Wochen rund 12.000 sowjetische Kriegsgefangene ermordet wurden.

Ermittlung in weiterem Fall

Inwiefern die SS-Wachmänner durch diese und ähnliche Gräueltaten geprägt wurden, soll durch ein Gutachten des Historikers Stefan Hördler geklärt werden, der Standardwerke zum System der Konzentrationslager verfasst hat.

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt noch im Fall eines 96-jährigen ehemaligen Wachmannes. Ob es hier zu einer Anklage kommt und wann, lässt sich noch nicht sagen. Die Ermittlungen zu den ihm zur Last gelegten Taten dauern an. Außerdem muss auch hier die Frage der Verhandlungsfähigkeit geklärt werden, hieß es von Seiten der Staatsanwaltschaft.

„Mord verjährt nicht“

Seit 2010 durchsuchen die Ermittler erneut die Archive zu den Konzentrationslagern und ermitteln Menschen, die sich der Beihilfe zum Mord schuldig gemacht haben könnten. Verfahren gegen indirekt Beteiligte an den Morden in Konzentrations- und Vernichtungslagern lehnte die bundesdeutsche Justiz lange ab.

„Es war die Rechtspraxis in den Sechzigerjahren, dass man nur Personen in den Konzentrationslagern angeklagt hat, denen man eine konkrete Tat nachweisen konnte“, hatte Thomas Will, Leiter der Zentralen Stelle, im Gespräch mit der MAZ erklärt. Erst das Verfahren gegen John Demjanjuk führte zu einer Änderung in der Rechtssprechung.

Stephanie Bohra vom Berliner NS-Dokumentationszentrum Topographie des Terrors, sagte der „Welt“: „Mord verjährt nicht, darum müssen sich auch ältere Semester vor Gericht verantworten. Es geht um die Aufklärung von Verbrechen, und ehemalige Häftlinge haben die Gelegenheit, zu berichten, was dort passierte.“

Rechtsanwalt Thomas Walther, der Nebenkläger in den letzten NS-Verfahren vertritt und auch am Neuruppiner Prozess beteiligt ist, hält diesen für notwendig: „Viele Nebenkläger gehören dem gleichen Alter wie der Beschuldigte an und hoffen auf Gerechtigkeit.“

Zehntausende Häftlinge starben

Das KZ Sachsenhausen in Oranienburg nördlich von Berlin wurde 1936 als Modell- und Schulungslager der SS in Betrieb genommen und war ab 1938 auch Verwaltungszentrale aller NS-Konzentrationslager. Bis zur Befreiung durch die Rote Arme am 22. April 1945 waren dort mehr als 200.000 Menschen inhaftiert.

Zehntausende starben an den Haftbedingungen, durch Zwangsarbeit, medizinische Experimente oder wurden ermordet. Um die Befreiung der Häftlinge zu verhindern, trieb die SS im April 1945 mehr als 30.000 von ihnen auf Todesmärsche.

Von Torsten Gellner und Lena Köpsell