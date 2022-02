Rügen

Schon als er mit seinem Sohn Oskar mit der Glewitzer Fähre nach Rügen (im Film Engelshoop) übersetzt, wird Leon (Daniel Fehlow) stutzig. Ist da etwa soeben seine totgeglaubte Frau Verena an ihm vorbeigefahren? In der neuen Serie kommen nicht nur GZSZ-Fans auf ihre Kosten, sondern vor allem auch Rügen-Liebhaber. Und das beim ersten Fischbrötchen am Anleger von Glewitz angefangen.

GZSZ-Star Daniel Fehlow und seine Rolle Leon Moreno haben ihre eigene Event-Serie und die wurde ab Mitte September vergangenen Jahres vor allem auf der Insel Rügen gedreht. In „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“ verlässt Leon Berlin nach einer gescheiterten Beziehung, um endlich seinen Traum vom Leben am Meer zu verwirklichen.

Surfen lernen am Selliner Südstrand

Gemeinsam mit seinem Kite-begeisterten Sohn Oskar reist Leon an eine der schönsten Küsten Deutschlands und steigt in eine Kite-Schule ein. Mit Conny, dem Besitzer, baut er ein schickes Beach-Food-Restaurant auf und macht den Strand damit zu einem wahren Hotspot für coole Surfer, Urlauber und Einheimische.

Mit der Glewitzer Fähre setzen Leon und sein Sohn Oskar nach Rügen über. Quelle: TVNOW

Der Strand ist dabei der Selliner Südstrand und das Beach-Food-Restaurant das dortige Domizil der Surfschule „ProBoarding Rügen“. Inhaber Heiko Milke und seine Crew zeigten den Schauspielern, wie man auf einem Surf-Brett eine gute Figur macht. „Wir haben alle, die in einem Neopren-Anzug steckten, ein paar Tage unterrichtet.“ Darunter waren auch die Schauspieler Carlos Böttcher, Frederic Heidorn und Carmela Bonomi. Lediglich die Action-Szenen wurden von den Profis gedoubelt.

Hauptdarstellerin war zum ersten Mal auf Rügen

Der Dreh ist für Heiko Milke „eine coole Aktion, die vielleicht weiteren Menschen Lust auf unseren Sport macht“. Wie sehr das wirkt, werde sich aber erst nach der Ausstrahlung der Serie zeigen. „Weil Freizeitaktivitäten wegen der Pandemie noch immer schlecht planbar sind, merken wir das bisher noch nicht an den Buchungen.“

Nicht an alles kann sich die geheimnisvolle Rückkehrerin (Susan Sideropoulos, li.) erinnern. Wohl aber an den „Sandengel“ mit ihrer Jugendfreundin. Quelle: TVNOW

Die weibliche Hauptrolle spielt Susan Sideropoulos. Ob sie die geheimnisvolle Fremde ist, die Leon und Oskar zu sehen glauben? „Verena wird auftauchen, aber unter welchen Umständen, wird noch nicht verraten“, sagt sie gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. „Ich war das allererste Mal auf Rügen, aber bestimmt nicht zum letzten Mal“, so die Schauspielerin.

„Das, was wir sehen konnten, war wahnsinnig schön und auch die Unterbringung in Prora war toll, wo der direkte Blick vom Fenster auf den Strand wahres Urlaubsfeeling aufkommen ließ. Selbst wenn am Set die Tür des Wagens aufging, in dem wir zur Maske saßen, bot sich immer ein reizvoller Anblick.“ Als ihre Familie zu Besuch kam, sahen sie sich in Sellin die Wilhelmstraße und die Seebrücke an, kletterten auf den Baumwipfelpfad und besuchten die Therme in Binz.

Zum Verhör auf die Polizeistation nach Baabe

„Beim Dreh mussten wir allerdings mit extremem Wetterwechsel umgehen. Das reichte von wunderschönem Sonnenschein bis hin zu Sturm und Regen. Da haben wir wohl die entsprechende Jahreszeit erwischt“, sagt sie. „Ich bin aber total beeindruckt davon, dass man das durch die Arbeit von Licht und Kamera am Ende nicht sieht.“ Gut gefallen habe ihr auch der Drehort in der Nähe eines Leuchtturms, der idyllisch vor einem großen Feld gelegen habe; wo genau, weiß sie nicht mehr. Auch eine Verfolgungsjagd über Feld und Wald habe schönste Blicke auf die Landschaft der Insel geboten.

Gedreht wurde neben dem Selliner Südstrand an vielen Orten der Insel. Schöne – teilweise von Drohnen aufgenommene Bilder – ,sind beim Gobbiner Haken mit Blick über die Having und Alt Reddevitz entstanden, aber auch über die Hagensche Wiek auf die Zicker Berge und die Marinas von Gager und Seedorf. Die Steilküste bei Thiessow, ein Blick vom Strandweg bei Mukran über die Ostsee oder die Strände von Prora und Göhren rückten die Filmemacher ebenfalls ins Bild. Und als sich Leon verdächtig macht, muss er zum Verhör auf die Polizeistation in Baabe.

Nicht nur die zahlreichen Komparsinnen und Komparsen der Insel erwarten die Ausstrahlung der Folgen daher mit Spannung. Vielleicht ist also auch das eine oder andere Gesicht zu sehen, das man von der Insel kennt. Susan Sideropoulos sieht sich die Folgen aus ihrem Ski-Urlaub an. „Aber wenn es wieder wärmer ist, komme ich bestimmt noch einmal nach Rügen“, verspricht sie.

Alle Folgen von „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“ stehen ab Montag (31.1.) auf RTL+ bereit. Eine Spielfilm-Fassung mit zusätzlichen Szenen, die in der Serie nicht vorkommen, läuft dann am 15. Februar um 20.15 Uhr bei RTL

