Pödelwitz

Kohlenstaub peitscht Jan Kraft ins Gesicht. Der Staub bleibt in den verwinkelten Furchen seines Kinns hängen. An den Fältchen rund um seine Augen. Kraft hat Kohlenstaub in der Lunge, er hat ihn im Auge, eigentlich schon sein ganzes Leben. Er wischt sich mit dem Ärmel über das Gesicht ohne stehenzubleiben. „Die Kohle“, sagt seine Frau Claudia. „Die Kohle hat alles zerstört.“

Eine kleine, sächsische Familie, Mutter und Tochter im Windschatten des Vaters, läuft auf eine Grube zu. „Vereinigtes Schleenhain“ heißt der Tagebau, eine halbe Stunde südlich von Leipzig. Ein schwarzes Loch, in der viele Pläne, Wünsche und Hoffnungen der Familie Kraft begraben liegen.

Man könnte mit der Straße anfangen, auf der die Krafts jetzt gegen den Wind anlaufen. Links und rechts säumen sie Kirschbäume. Wenn im Sommer der Wind die oberste Schicht Kohle aus der Grube fegt, ist das rote Obst von der einen Seite ganz schwarz.

Als Kind radelte Jan mit seinem Zwillingsbruder Sven hier entlang. Eines Tages fehlte ein Stück Asphalt, einfach so. Einige Monate später und der Kohlebagger hatte die Straße entzwei geteilt. Zwischen den Kirschbäumen und dem Heimatdorf der Zwillinge, Pödelwitz, lag nun das schwarze Loch.

Mit drei wurde Jan adoptiert

Die Menschen im Leipziger Kohlerevier, auch die Krafts, glaubten lange, dass als nächstes Pödelwitz weggebaggert werde. Manche scherzten, dass vielleicht eines Tages ein Stück Dorfstraße fehlen könnte. Aber eine Allianz aus Klimaaktivisten, Grünen und SPD-Politikern, setzte sich für Pödelwitz ein. Das Dorf wurde zum Schlagwort für den Kampf gegen die Kohle und für die Energiewende an sich. Die sächsische Regierung verpflichtete sich, es zu retten. In diesem Januar erklärte der Kohlekonzern Mibrag, Pödelwitz und einige umliegende Dörfer zu verschonen.

Die Dorfstraßen von Pödelwitz sind noch intakt, aber viele der jetzt leerstehenden Häuser verfallen. Quelle: Nora Börding

Doch womöglich kommt die Rettung für Pödelwitz zu spät. Die Dorfstraßen sind noch intakt. Aber die Häuser, die mittlerweile fast alle dem Kohlekonzern gehören, stehen leer. Pödelwitz, Heimat von nur noch fünf Familien, von fünfzehn Menschen, verfällt. Was wird aus dem geretteten Dorf? Das könnte von Menschen wie der Familie Kraft abhängen.

Als Jan und Sven in einem Pflegeheim ihren dritten Geburtstag feierten, kam sie eine fremde Frau besuchen. Die Frau, die keine Kinder kriegen konnte, wollte Sven adoptieren. Aber das Jugendamt untersagte es, die Zwillinge zu trennen. Die Frau willigte ein, Jan und Sven hatten eine neue Mutter.

„Es knirschelt“, sagt Jan, wenn der Bagger loslegt

Die junge Familie mit dem Namen Staake lebte in einer kleinen, gelben Doppelhaushälfte, deren andere Hälfte grau ist. Das Haus hatte der Opa, ein Bäcker, gebaut. Jan und Sven sollten es einmal erben. Ihr Leben sollte jetzt besser werden. Aber neben der neuen Mutter, die in der Kantine der Bergbauarbeiter kochte, war da auch ein neuen Vater: Ein Polizist, der abends zu viel trank und seinen Zorn an den Söhnen ausließ. Als Jan 18 wird, stirbt der Vater. „Ich war so froh“, sagt Jan Kraft.

Um die Doppelhaushälfte der Staakes entstehen in den Neunziger und Nuller Jahren viele neue Häuser. Und hinter den Giebeln, wo die Abbruchkante liegt, hört man manchmal den Kohlebagger in der Erde graben. „Es knirschelt“, sagt Kraft. Er lernt Veranstaltungstechnik und Handwerk in Bayern. Er betreibt einen Hüpfburgverleih. Und er bekommt einen Sohn mit einer Frau, zu der er keine Beziehung aufbauen kann. Aber er kommt nicht aus dem Haus in Pödelwitz. Er hat das Gefühl, sagt er, seine Kindheit nachzuholen.

Familie Kraft guckt auf den Tagebau „Vereinigtes Schleenhain“ wegen dem Sie erst die eine – und dann beinahe ihre neue Heimat verlassen mussten. Quelle: Nora Börding

2012 verliebt sich Jan in Claudia Kraft, eine alte Freundin aus einem Nachbardorf. Und er fasst einen Plan: Er will Claudia nach Pödelwitz holen und ihnen hier ein Leben aufbauen. Eines Tages besichtigt er mit der Deutschen Bahn den alten, stillgelegten Pödelwitzer Bahnhof. 15 000 Euro soll er kosten. Einige Wochen später ist der Bahnhof verkauft. Ein Nachbar hat die Besichtigung beobachtet und der Bahn ein leicht höheres Angebot gemacht. Jan zieht sich wieder in sein Elternhaus zurück. Er führt in den nächsten Jahren eine Fernbeziehung zu Claudia aus dem Nachbardorf – einen Feldweg entlang, an dem keine Kirschbäume stehen. Und heiratet sie. Sie gibt ihm ihren Namen: Kraft.

Als das Haus verkauft wird, zerbricht die Familie

Eines Tages, so erinnert sich Jan Kraft, läuft ein Mann durch sein Dorf und erzählt aufgeregt, er habe gehört, dass der Kohlebagger, den man abends hört, bald seine Schaufel in das Dorf Pödelwitz graben solle. Jan glaubt das nicht. Im November des selben Jahres unterzeichnet die Gemeinde einen Umsiedlungsvertrag mit dem Kohlekonzern.

„An diesem Tag starb das Dorf“, sagt Jan Kraft. Die Pödelwitzer teilten sich in zwei Gruppen: Die, die gegen Geld gehen wollten. Und die, die um jeden Preis blieben. Zum ersten Mal merkte Jan Kraft es, als zu dem Dorffest auf dem gepflasterten Platz vor der Feuerwehr, wo er für Musik und Technik sorgte, niemand kam. Oder, als ihn auf der Dorfstraße ein Mann, den er schon immer kennt, nicht grüßte.

Familie Kraft auf der kleinen Dachterrasse des verlassenen Hauses in Pödelwitz. Quelle: Nora Börding

Auch Jans Mutter hat es plötzlich eilig. Sie verkauft ihr Haus dem Kohlekonzern. Aber Jan, der viel an dem Haus mitgebaut hat, soll kein Geld kriegen. „Ich will euer Geld nicht“, sagt er wütend. Er zieht überstürzt zu Claudia. Seine Sachen stellt er in einer gegenüberliegenden Scheune unter. Aber Claudia überredet ihn, einen Anwalt anzuheuern. Und der findet Ungeheuerliches raus: Die Mutter hat seinen Zwillingsbruder Sven, den sie einst einzeln adoptieren wollte, in das Grundbuch des Hauses eingetragen. Nicht aber Jan. Die Familie zerbricht.

Manchmal dachte Jan Kraft, dass der Bagger näher kommt

Der Kohlekonzern zahlt auch Jan und Claudia Kraft 30 000 Euro. Sie sind nun seine einzige Familie. Und sie kaufen sich ein knallgelbes Haus im nächsten Ort, in Obertitz. Einen ursprünglichen Kaufpreis von 120 000 Euro handelt Jan Kraft auf 47 500 Euro runter. Das Dach ist offen. Im Keller steht das Wasser. Der Boden muss ganz raus. Jan Kraft sagt seiner Frau: „In einem Monat ziehen wir ein.“

„Wir haben Tag und Nacht gearbeitet“, sagt Jan Kraft. „Das war alles DDR-Standard, aber es war genug für uns.“ Jan Kraft, der schon vier Knieoperationen hatte. Der es mit der Bandscheibe hat. Mit Ach und Krach zieht die Familie auf eine halbe Baustelle. Claudia Kraft ist hochschwanger, als nach einem Dreivierteljahr zwei Frauen im feinen Hosenanzug an ihrer Tür klingeln. Am Kragen tragen sie das Logo des Kohlekonzerns. „Wenn wir Sie wären“, sagen sie, „würden wir uns keine Langspielplatte für das Haus kaufen.“ Claudia Kraft versteht sofort. Sie ruft ihren Mann an. „Jan, wir müssen weg.“

Wenn der Wind gut steht, sagt Jan Kraft, hört man auch in Obertitz das Knirscheln des Baggers. Manchmal, wenn er seit dem Besuch der Damen abends im Bett lag, dachte er, dass es lauter wird. Dass es näher kommt. Er zog dann die Decke über seinen Kopf.

Eines Tages stand Moderatorin Vera Int-Veen vor seinem Haus

Unter Obertitz liegt keine Kohle, jedenfalls keine sonderlich brauchbare. Der Ort sollte nur deshalb weggebaggert werden, weil der Kohlebagger Platz zum Wenden braucht. Weil Pödelwitz gerettet wurde, muss der Bagger nicht wenden. Pödelwitz, könnte man sagen, hat Obertitz gerettet.

Seine Mutter, sagt Jan Kraft, war nie wieder in Pödelwitz. Sie kann es nicht. „In ihrem Kopf existiert das Dorf nicht mehr.“ Es sei schlimm für sie gewesen, als sie wegmusste. Ihr Vater hatte das Haus vor hundert Jahren gebaut. Nur eines, sagt Jan Kraft, sei noch schlimmer: Dass Pödelwitz, das sie unter Schmerzen verlassen hat, nun gar nicht weggebaggert werde. „Für sie wäre es besser, Pödelwitz wäre wirklich weg.“

Seine leibliche Mutter hat Jan Kraft noch nie gesehen. Aber einmal stand die Sat.1-Moderatorin Vera Int-Veen an seinem Gartenzaun. Sie hatte ihn im Auftrag seiner Mutter gesucht – und gefunden. Aber Jan Kraft lehnte ein Treffen ab.

„Ich will mein Pödelwitz zurück“

Im Januar erhielt die Familie Kraft einen Brief des Kohlekonzerns. Darin stand die Erklärung, dass Pödelwitz und Obertitz doch nicht abgebaggert werden sollten. Der Druck von Aktivisten und Politik hatte gereicht. Manche glauben, dass das verlassene Pödelwitz, das an einem See liegt, nun ein teurer Leipziger Vorort werden könnte.

Jan Kraft ist jetzt 40. Er arbeitet als Hausmeister ist einer großen Bäckerei. Einmal, erinnert er sich, überlegte er weit weg von der Kohle zu ziehen. An ein uriges Blockbohlenhaus am See im Vogtland hatte er gedacht. Für ihn fühlt sich das endlos weit weg an. Aber seit einigen Wochen überlegt er, wieder nach Pödelwitz zurückzukehren. Überlegt, den Nachbar wegen des Bahnhofs anzurufen, der immer noch leer steht.

Jan Kraft, könnte man sagen, will sein Dorf ein zweites Mal retten. „Ich will nicht, dass aus meinem Heimatdorf ein Villenviertel wird, eine schnieke Meile am See“, sagt er. „Ich will mein Pödelwitz zurück.“

Von Josa Mania-Schlegel (Text)und Nora Börding (Fotos)