Wilkau-Haßlau

Sie nennen sich stolz Haribojaner. Die 150 Frauen und Männer des Süßwarenherstellers hatten in Wilkau-Haßlau einen ganz besonderen Beruf. 30 Jahre lang produzierten sie, wofür das kleine Städtchen am Rande des Erzgebirges in ganz Ostdeutschland bekannt war: den Haribo-Goldbären. Doch bei vielen Haribojanern ist auf den Stolz auf ihr Unternehmen die Wut gefolgt. Das hat auch mit einer Betriebsversammlung zu tun, wie einige Mitarbeiter rückblickend beschreiben.

Es ist Freitag, der 6. November, als in Wilkau-Haßlau einige Autos vorfahren. Es kommen die Geschäftsführer von Haribo, dem Gummibärchen-Konzern. Gleich werden sie ihr Werk betreten und der versammelten Belegschaft verkünden, was einige drinnen schon ahnen: Ihr Werk wird bald geschlossen.

Goldbärige Erfolgsgeschichte

Damit endet eine lange Geschichte: Seit 100 Jahren stellen die Menschen in Wilkau-Haßlau Süßigkeiten her. Der Goldbär hatte Strahlkraft. In der Region um Zwickau gibt es neben der Automobilindustrie nur wenige andere größere Arbeitgeber. Haribo war so einer. Ganze Familien arbeiteten gemeinsam an den Fruchtgummipressen, manche schon in zweiter oder dritter Generation. Der dienstälteste Angestellte arbeitet hier seit 44 Jahren. In den vergangenen Jahren erwirtschaftete die Fabrik satte Gewinne. Sie spülte somit auch der 10.000-Einwohner-Stadt Wilkau-Haßlau viel Steuergeld in die sonst schmalen Kassen. Man war Teil einer Erfolgsgeschichte. Aber diese Geschichte soll nun vorbei sein.

Vor dem Haribo-Werk in Wilkau-Haßlau. Quelle: Dirk Knofe

Drei Monate nach Verkündung der Schließung: An einem verschneiten Dienstagnachmittag stehen die Betriebsräte Ann-Kathrin Wolf, Maik Pörschmann und Carsten Nürnberger im Schneegestöber vor den Haribo-Werkstoren. Hinter ihnen steht auf dem Verladeplatz ein Sperrmüllcontainer. Einige Männer beladen ihn gerade mit alten Tischen und Stühlen. Sie entrümpeln an diesem Morgen die Reste ihres eigenen Unternehmens. Das Thermometer ist inzwischen auf minus zwölf Grad Celsius gefallen. Es bläst ein eisiger Wind. Die menschliche Kälte, die den Haribojanern vonseiten des Konzerns entgegenweht, ist genauso frostig – so empfinden es viele.

Betriebsrat Pörschmann erinnert sich. Eine Woche vor der denkwürdigen Betriebsversammlung war die Geschäftsführung schon einmal im Werk. Es sollte um auslaufende Verträge gehen. Pörschmann, Wolf und Nürnberger, allesamt Betriebsräte, wollten der Chefetage Sparvorschläge unterbreiten, um befristete Angestellte auch weiterhin im Betrieb zu halten. Doch darum sollte es nicht gehen. In einer kurzen Powerpoint-Präsentation eröffnete die Geschäftsführung dem Betriebsrat: Wilkau-Haßlau wird zum Jahresende dicht gemacht. Die Entscheidung wird in der nächsten Woche der Belegschaft mitgeteilt.

„Wir versteckten uns regelrecht in unseren Büros“, sagt Wolf. Tagelang konnten sie ihren Kollegen nicht sagen, worum es ging. „Die fühlten, dass etwas im Busch lag.“ Eine Woche später wussten es dann alle. In der kleinen Kantine drängten sich an dem Nachmittag, als die Geschäftsführung vorfuhr, 120 Menschen. Alle warteten, was die Chefs vom Konzernsitz Grafschaft zu sagen hatten. Die Rede dauerte nicht länger als drei Minuten, dann fiel der Satz: „Im Dezember werden wir das Werk in Wilkau-Haßlau schließen.“ In der Kantine standen da noch immer die Mitarbeitenden. Einige diskutierten, andere weinten.

Es regt sich Widerstand

Die drei Betriebsräte suchten sich Hilfe. Thomas Lißner von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten war sofort zur Stelle. Der Gewerkschaftssekretär begleitet die drei dieser Tage durch den Wintersturm. „Dass ihr schon so weit gekommen seid, ist ganz allein euer Verdienst“, sagt Lißner. Die vergangenen Wochen zeigen auch, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen können, wenn sie sich organisieren.

Das Haribo-Werk in Wilkau-Haßlau. Quelle: Dirk Knofe

Unbeirrt von der nahenden Kündigung arbeiten die Frauen und Männer in Wilkau-Haßlau weiter. Im Akkord pressen und verpacken sie Fruchtgummis. Die Schließung will keiner akzeptieren. Es muss einfach weitergehen. Die Kolleginnen und Kollegen stürzen sich in diesen Tagen regelrecht in ihre Arbeit. „Wir wollten denen aus der Konzernzentrale keine Argumente für unsere Kündigung liefern“, sagt Nürnberger. Gleichzeitig handeln die Betriebsräte nahezu in Rekordzeit einen Sozialplan mit dem Unternehmen aus. Innerhalb eines Monats erwirken sie eine Regelung, die den Menschen im Werk noch etwas Luft zum Atmen verschafft. Bis zum 31. März 2021 erhalten vorerst alle Beschäftigten weiter Gehalt. Doch die Haribojaner aus Wilkau-Haßlau wollen ihre Jobs behalten. Sie kämpfen um ihre Zukunft.

Unterstützung erhalten sie dabei von allen Seiten. In den folgenden Wochen starten Bürger eine Petition zum Erhalt des Werkes. Künstler bemalen kleine Steine mit Botschaften an die Geschäftsführung und legen sie auf die Fensterbänke vor den Büros. In regelmäßigen Abständen spazieren Kindergärten an die Werkstore und singen für die Beschäftigten. Selbst Thomas Gottschalk, einst Werbegesicht für die Goldbären, macht sich für die Mitarbeitenden stark. Im Dezember demonstrieren in Zwickau 700 Menschen gegen die Schließung.

Wachsender Druck

Der Druck auf das Familienunternehmen wächst. Im November schaltet sich auch Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) gemeinsam mit seinem Parteikollegen, dem SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, ein. Aber Haribo bleibt vorerst hart.

Die Reaktion des Unternehmens macht die Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann (Linke) fassungslos. In Wilkau-Haßlau fühlt sie sich in Treuhand-Zeiten zurückversetzt. „Bei Haribo arbeiten viele Frauen, darunter alleinerziehende Mütter. Auf dem Arbeitsmarkt herrscht zurzeit Krise. Wir befinden uns in einer Pandemie. Und ausgerechnet vor Weihnachten sollen 150 Menschen auf die Straße gesetzt werden. Das ist unmenschlich.“

Gewinne werden abgeführt

Warum Haribo den Standort Wilkau-Haßlau überhaupt schließen will, ist in den Augen von Zimmermann besonders bitter. Denn alleine im Jahr 2018 spülte die Fabrik in Wilkau-Haßlau 2,6 Millionen Euro Gewinn in die Kassen von Haribo. Doch das Geld blieb nicht im Osten, wie eine Recherche von Zimmermann ergab. Mithilfe eines Gewinnabführungsvertrages landeten die Erlöse in der Konzernzentrale im rheinland-pfälzischen Grafschaft nahe Bonn. Die Abgeordnete Zimmermann prangert diese Praxis an. „Es zeigt, dass die Menschen in Ostdeutschland noch immer als verlängerte Werkbank in der Bundesrepublik herhalten müssen.“

Sabine Zimmermann Quelle: Dirk Knofe

Wirtschaftsminister Martin Dulig blickt mit Sorge auf diese Entwicklung. Haribo ist in Sachsen kein Einzelfall. In den vergangenen Monaten standen im Freistaat immer wieder Fabriken vor dem Aus, weil westdeutsche Konzerne ihren Standort im Osten schließen wollten. „In den 1990er-Jahren haben Glücksritter in Ostdeutschland viel kaputt gemacht. Wir wollen nicht noch einmal diese Zeit erleben“, sagt der Minister.

Haribo verteidigt Entscheidung

Die Vorwürfe von Zimmermann und Dulig will Haribo so nicht stehen lassen. Drei Jahrzehnte lang sei man der Region treu verbunden gewesen. In das Werk habe Haribo in den vergangenen Jahren einen zweistelligen Millionenbetrag gesteckt, heißt es auf eine LVZ-Anfrage. In einem Interview mit der „Freien Presse“ verteidigte Haribo-Manager Andreas Patz die Entscheidung. „Allen, die unser neues Werk in Grafschaft gesehen haben, war klar, dass der Standort Wilkau-Haßlau keine Zukunft mehr haben kann. Dass man das nicht wahrhaben will, wenn es so weit ist, ist menschlich und verständlich“, sagte er der Zeitung.

Haribo begründet seine Entscheidung mit wirtschaftlichen Interessen. Das Fabrikgelände ist fast 100 Jahre alt. Und auch die Maschinen für die Produktion müssten dringend erneuert werden. Das sei in Wilkau-Haßlau jedoch nicht möglich, argumentiert Haribo. In den vergangenen Jahren sei der Standort bereits modernisiert worden, so weit es eben möglich war. Es ist eine Entscheidung, die betriebswirtschaftlich wohl Sinn hat. Ein Angebot, das damals die Gemeinde machte, war ein Grundstück für ein neues Firmengebäude in unmittelbarer Nähe. Diese Möglichkeit lehnte der Süßigkeitenkonzern aber ab. Stattdessen möchte sich Haribo stärker auf seine Produktion in Grafschaft fokussieren.

Martin Dulig weiß, dass er keinen direkten Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen des Süßwarenherstellers hat. In drei Telefonkonferenzen gelang es dem Minister nicht, Haribo davon zu überzeugen, in Wilkau-Haßlau zu bleiben. Anfang Februar verkündete der Minister in einer Videoschalte überraschend: Es gibt einen potenziellen Investor, der das Werk in Wilkau-Haßlau übernehmen möchte. Das Unternehmen Katjes interessiert sich laut Dulig für den westsächsischen Standort. Über Details schweigen beide Unternehmen.

Die Nachricht vom möglichen Haribo-Nachfolger ist für die Beschäftigten ein Hoffnungsschimmer. Am Nikolausabend standen sie noch mit Bürgern vor der Fabrik. 300 Menschen bildeten eine Lichterkette und sangen gemeinsam das Steigerlied. Selbst der kampferprobten Gewerkschafterin Zimmerman schnürte es in diesem Moment die Kehle zu. „Wir haben an diesem Abend gesungen, um uns gegenseitig Mut zu machen“, sagt Pörschmann. Es sollten keine Abschiedslieder sein, sondern Durchhalteparolen.

Von Max Hempel