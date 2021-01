Rostock

Der verspielte schwäbische Dialekt passt im ersten Moment eher nicht zu dem immer noch durchtrainierten Mann, der mit seinem tätowierten Gesicht alle Blicke auf sich zieht. Doch hinter der verzierten Fassade steckt nicht das, was Klischees und Schubladendenken haltlos vermuten würden.

„Ich bin nicht diese Krankheit“

Markus Bugger (45), sehr viel bekannter unter dem Namen Popeye, ist Tierschützer und Tierhelfer in der Truppe um Ralf Seeger aus der Vox-Serie „Harte Hunde“. Popeye, der Wahl-Rostocker, hilft aber nicht nur Tieren, sondern brauchte auch mal Hilfe, als ihn vor vier Jahren die Diagnose Lymphdrüsenkrebs ereilte. „Für mich war das ein Schlag ins Gesicht“, erzählt der gebürtige Göppinger von dem Moment, als er die Wahrheit erfuhr. „Angefangen hat alles mit einem Geschwür in der Leistengegend. Da ich mein Leben lang Sport mache, auch Extremsport, war die erste Vermutung des Arztes ein Leistenbruch.“ Aber dann kam alles anders.

Popeye ials Ersatzpapa für Kälbchen Hajo Quelle: RTL

„Nach vier Tagen hieß es Lymphdrüsenkrebs, unheilbar, aber gut behandelbar. Ich musste mich erst mal zurückziehen, mich sammeln und meine Gedanken sortieren. Als ich über den Krebs nachdachte – was mach ich jetzt, wie geht es weiter - da bin ich schon auch in ein Loch gefallen. Aber ich hab mir gesagt, ich geh da jetzt durch!“ Nach der Chemotherapie schrumpfen die Tumore, aber die Medikamente schwächen Popeye. Die nächste Chemotherapie lehnt er ab, fängt wieder an zu arbeiten und Sport zu machen. „Auch wenn ich das eigentlich nicht durfte, aber das bin ich. Ich bin nicht diese Krankheit.“

„Iss Spinat und du wirst groß und stark“

Popeye – als kleiner Junge landet er im Heim, die Mutter kümmert sich nicht, der Vater ist viel unterwegs. Die Großeltern nehmen ihn zu sich und retten Popeye damit das Leben. „Ich weiß nicht, wo ich heute ohne meine Großeltern wäre.“ Die Oma ist es auch, die zu Markus Bugger im schwäbischen Dialekt immer sagt: „Buar, iss Spinat und du wirst groß und stark!“ Und Popeye bekommt seinen Spitznamen später nicht ohne Grund. In seinen fittesten Zeiten bringt der 1,82 Meter große, muskelbepackte Sportler satte 128 Kilogramm auf die Waage.

Wie lange ihm bleibt, ist ungewiss

Heute, nach der Krebserkrankung, muss sich auch Popeye eingestehen: „Ich fühle mich schwächer, die Kraft ist nicht mehr so da, ich werde auch schneller müde.“ In der schlimmsten Phase seiner Erkrankung ging es ihm sehr schlecht, er hatte starke Knochenschmerzen, musste Morphium nehmen, um es zu ertragen. Inzwischen kommt er gut zurecht. Wie lange ihm an Lebenszeit bleibt, ist ungewiss – ob er bei erneutem Ausbruch noch einmal eine Chemotherapie beginnt, ebenso. „Man muss mit der Krankheit leben, die Ärzte wissen auch nicht, wann der nächste Tumor wächst.“

Wie ist es, mit einer unheilbaren Krankheit zu leben, die sich jeden Moment wieder verschlechtern könnte? „Natürlich hat man auch mal schlechte Tage, das hat ja jeder. Meine Jungs waren immer für mich da, vor allem Ralf Seeger habe ich viel zu verdanken, wir sind seelenverwandt.“ Die Einstellung ist es, die im Leben und gerade im Fall von Krankheiten zählt. „Ich sehe alles positiv. Wann der letzte Tag kommt, das weiß keiner.“

Sein Leben in Bildern auf dem eigenen Körper

Sein bisheriger Lebensverlauf, in dem er unter anderem auch als Zeitsoldat in Kriegsgebieten viel gesehen und erlebt hat, gleicht einer Achterbahn. Die Spuren seiner Vergangenheit hat er sich auf den Körper tätowieren lassen „Das bin ich.“ Nur der Po ist noch tintenfrei. Die Tätowierungen im Gesicht, speziell über den Augenbrauen, zeigen die buddhistischen Tempel. „Die Leute wechseln schon mal die Straßenseite, wenn sie mich sehen. Aber ich komme mit jedem gut zurecht.“

Kraft und Zuversicht sammelt der bekennende Buddhist und Vegetarier auch aus den Lehren Buddhas. Früher hatte er sogar einen Altar mit Buddhafigur und Mala-Gebetskette. „Das Ziel ist die Entwicklung des eigenen Geistes“, zitiert Popeye und weiß, dass er mit sich im Reinen ist. „Man muss immer versuchen, das Beste aus allem zu machen. Mir hilft es vor allem, andere glücklich zu machen.“ Popeye engagiert sich mit ganzem Herzen für krebskranke Kinder und notleidende Tiere. Von Reptilien über Hunde bis hin zur Kuh – jedes Lebewesen verdient einen respektvollen Umgang.

„Dieses eine Leben kann ruckzuck vorbei sein“

Popeye hat schon viele Hürden in seinem Leben nehmen müssen und sich davon nie unterkriegen lassen. Auch der Krebs wird ihn nicht niederzwingen. „Du kannst immer wieder hinfallen, aber du musst auch wieder aufstehen. Das ist alles, was zählt.“ Verpasste Chancen, dringliche Wünsche, die er unbedingt noch umsetzen will, hat Popeye nicht. „Man hat nur dieses eine Leben und das kann bei jedem ruckzuck vorbei sein.“

Verpasst hat er bis dato nichts, trotzdem ergreift Popeye die Gelegenheiten, die ihm das Leben bietet, jetzt noch mutiger. Vor drei Jahren ist er nach Rostock gezogen, „der Liebe wegen“. Wenn einem die Zeit schon einmal kurz davonzulaufen schien, trifft man manche Entscheidungen eben ein bisschen schneller. „Meine Freundin und ich kannten uns gerade ein halbes Jahr, aber es hat gepasst, und dann habe ich es einfach getan.“ Gibt es irgendetwas, was er in seinem Leben noch ändern würde? „Nein, ich bin glücklich!“

