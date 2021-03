Haus bauen auf Rügen immer teurer: „Einheimische werden von Küste verdrängt“

Rügen

„Wir leben, wo andere Urlaub machen“, heißt es unter Insulanern auf der Insel Rügen. Das stimmt auch – noch, könnte man meinen. Denn der durch Niedrigzins und Goldgräberstimmung entstandene Druck auf den Immobilienmarkt der Insel werde durch Corona weiter befeuert, glaubt die Stralsunder Maklerin Jenny Geldern.

„Die Einheimischen werden von den Küsten verdrängt“, will sie sogar wahrgenommen haben. „Die Menschen wollen durch den Lockdown jetzt größere Wohnungen mit einem Arbeitszimmer und am besten ein Grundstück drum herum. Meine Datenbank ist voll mit Kaufinteressenten, darunter auch viele Rückkehrer, die ihren Ruhestand in der alten Heimat genießen möchten.“

Diese Sicht stützt auch Roland Wenk, Leiter des Amts für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern. „Wenn Rügen in Parzellen aufgeteilt und zum Verkauf angeboten würde, wären die innerhalb von Stunden weg.“ Damit das nicht geschieht und Gemeinden auch nicht miteinander um Investoren und Einwohner konkurrieren, hat seine Behörde Grundsätze und Ziele der Raumordnung festgelegt. „Gemeinden sollen bei ihrer Planung möglichst den eigenen Bedarf decken, der aus ihrer sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung resultiert.“ Ausnahmen stellen die sogenannten zentralen Orte dar, in denen die Konzentration aus planerischer Sicht erwünscht ist.

Preis von bis zu 8000 Euro in Binz

Dazu zählt auch die im Zentrum der Insel gelegene Gemeinde Samtens. Dort entsteht derzeit der „Wohnpark Gingster Chaussée“. Den Spatenstich für die Erschließungsarbeiten setzten nun Bürgermeisterin Karin Wodrich und Investor Magnus Brüning aus Lingen. Sechs Häuser stehen bereits auf benachbarten Grundstücken, die Brüning verkaufte. Nun werden weitere 44 Bauplätze für eingeschossige und in einem ausgewiesenen Bereich auch zweigeschossige Wohngebäude zum Preis von rund 150 Euro pro Quadratmeter erschlossen. Bauen sollen dort ausschließlich Menschen, die auch auf der Insel leben.

„Wir haben bereits 25 Anfragen“, sagt Brüning. Die meisten davon kenne sie, bestätigt Karin Wodrich. „Viele davon wohnen jetzt in den Plattenbauten der Umgebung.“ Die Bürgermeisterin freut sich darüber, dass sich ihre 2000-Seelen-Gemeinde weiter zum Wohnort zwischen Stralsund und Bergen entwickele. Dass keine Ferienhäuser entstehen, ist ihr daher wichtig. Dafür hätten sich vermutlich auch andere Standorte empfohlen. „An der Bäderküste suchen wir gar nicht mehr, wenn wir Dauerwohnungen errichten möchten“, sagt Magnus Brüning.

In Binz würden mittlerweile schon Preise von bis zu 8000 Euro je Quadratmeter für eine Eigentumswohnung mit Meerblick aufgerufen. „Eines der Hauptprobleme ist, dass die Immobilienpreise sehr, sehr stark gestiegen sind und es deshalb für einheimische junge Familien, die sich hier eine Existenz aufbauen wollen, nahezu unerschwinglich wird, überhaupt Eigentum zu erwerben.“

1100 Euro Miete für ein Einfamilienhaus auf Rügen

Eine Abfrage bei Online-Immobilienportalen hat ergeben, dass auf Rügen derzeit 36 Grundstücke angeboten werden. Davon sind etwa 15 Wohnbaugrundstücke und darunter eine Handvoll, die für normalverdienende Familien bezahlbar erscheinen. In Garz beispielsweise.

Vieles ginge natürlich auch unter der Hand von privat an privat weg, weiß Makler Ulf Graske aus Stralsund. Aber auch: „Es ist nicht mehr viel da.“ Grundstücke, die in einem Baugebiet in Garz angeboten worden seien, waren ebenfalls schnell verkauft. Seit gut einem Jahr habe sich die Lage zugespitzt, meint auch er. „Es wird immer schwieriger zu vermitteln. Das Angebot wird immer kleiner und die Anfragen nehmen deutlich zu“, sagt Ulf Graske. Das Geld sei eben vorhanden und die Zinsen niedrig. „Was man an den Zinsen spart, gibt man aber für steigende Baupreise oder Mieten wieder aus.“ Insbesondere Mietangebote seien äußerst rar. Graske weiß von einem Einfamilienhaus in Rambin, das für 1100 Euro kalt vermietet worden sei. „Allein für Rambin haben wir ein Dutzend Anfragen laufen.“

Viele der Interessenten kämen aus Berlin oder auch Süddeutschland. „Zum Teil suchen die aus beruflichen Gründen, es sind aber Rentner darunter, die ihr Haus verkaufen und den Ruhestand auf Rügen verbringen wollen.“ Wer mieten möchte, lege meist Wert auf eine gute Infrastruktur, wer bauen möchte, bevorzuge eher die Ruhe.

