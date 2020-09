Stölln

An diesem Freitag werden sie sich gerne erinnern, die älteren Stöllner Einwohner. Daran erinnern, wie ein gewisser Heinz-Dieter Kallbach mit seiner Mannschaft eine IL 62 auf dem Gollenberg landete. Auf einer Piste, die viel zu kurz war.

Oft erzählt

Aber Otto Lilienthal zu Ehren war es dem begeisterten Flieger Kallbach ein Fest, das Wagnis einzugehen. Und es gelang. Wie oft musste Kallbach diese Geschichte seither erzählen? in Talkshows, in Gesprächen, auf Bühnen.

Ja, das war etwas Besonderes. Horst Schwenzer, Vorsitzender des Otto-Lilienthal-Vereins, der das Flugzeug als Museum und Standesamt betreibt, erinnert sich: „Diese Landung war in der Welt eine einmalige Sensation und fand Zugang in das Guinnessbuch der Rekorde. Damit machte Kallbach Stölln weltbekannt und wurde mit seiner Crew Ehrenbürger von Stölln.“ Er habe Stölln stets die Treue gehalten, so Schwenzer und immer wieder dafür gesorgt, dass der Ort zu einem Touristenmagneten für die Region wurde. Kallbach ist Ehrenmitglied des Otto-Lilienthal-Vereins Stölln.

Der Rumpf der Lady Agnes. Quelle: Norbert Stein

Heinz-Dieter Kallbach wuchs in einer achtköpfigen Familie auf und musste schnell lernen, in der schweren Nachkriegszeit Verantwortung für die jüngeren Geschwister zu übernehmen. Er musste, um Geld zu verdienen, die Schule mit der achten Klasse verlassen. Nach einer Lehre ging er zur Armee und wurde zum Transportflugzeugführer ausgebildet. Das war der Anfang.

Später Fluglehrer

Nachdem er die Armee verlassen hatte, ging er in die zivile Luftfahrt. Für die Interflug flog er bereits mit 24 Jahren als Kapitän. Im Alter von 27 Jahren wurde er nach dem Besuch eines Lehrgangs für Sozialpsychologie und Flugpädagogik Instrukteur, also Fluglehrer.

Immer ein gefragter Gesprächspartner. Quelle: Uwe Hoffmann

Er absolvierte ein Ingenieurstudium an der Verkehrshochschule Dresden und wurde nach erfolgreichem Abschluss mit 31 Jahren zum Stellvertreter des Staffelleiters der Flugstaffel ernannt. Damit war er für die fliegerische Aus- und Weiterbildung des fliegenden Personals verantwortlich.

Über 60 Jahre hinaus

1978 kam er auf die IL-62. Nach vielen Jahren folgte 1989 das Husarenstück vom Gollenberg. Ab 1990 schulte Kallbach auf den modernen Airbus A-310 um und begann bei der Fluggesellschaft „Germania“ neu. Im Jahr 2000 war er der erste Pilot, der im Verkehrsflug als Kapitän über das 60. Lebensjahr hinaus kommerziell fliegen durfte. Das Fliegen im kommerziellen Einsatz ist jetzt bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres gestattet.

In der Luft blieb es für Kallbach spektakulär. Unter seiner Mithilfe entstand über ihn das Buch „Mayday über Saragossa“, das zu einem Bestseller wurde und zurzeit in der 7. Auflage im Verkauf ist. Hier sind einige Erlebnisse niedergeschrieben.

Die Lady Agnes auf dem Stöllner Gollenberg. Quelle: Wernicke, Edith

Mit 80 Jahren will es Kallbach nun langsamer angehen lassen. Nach mehr als 62 Jahren im Cockpit will er mit Vollendung des 80. Lebensjahres als Pilot aufhören. Er ist aber weiter für die Ausbildung der Piloten für hochmoderne Flugzeuge am Simulator dabei.

Es ist eben ein Leben für die Fliegerei – und es ist ein Leben für Stölln und die Interflug, die bei Heinz-Dieter Kallbach immer einen besonderen Platz im Herzen haben wird.

Von Joachim Wilisch