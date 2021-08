Rostock

Ja, ich will – in Mecklenburg-Vorpommern heiraten. Den Wunsch von der Traumhochzeit an der Ostsee erfüllen sich jedes Jahr tausende Paare. Kein Wunder, denn zwischen Küste und Seenplatte finden Heiratswillige Locations, die ihresgleichen suchen. Hier zeigen wir ganz besondere Trauorte.

Top-Adresse für Vintage-Verliebte

Beliebte Hochzeits-Location für Boho- und Vintage-Fans: das Herrenhaus Vogelsang. Quelle: privat/Juliane Struck Fotografie

In Mecklenburg-Vorpommern stehen mehr als 2000 Schlösser, Burgen und Gutshäuser, das Herrenhaus Vogelsang bei Güstrow sticht heraus. Mit ihrem Anwesen bieten Robert und Isa Uhde Verliebten eine Hochzeits-Location, die alles andere als 08/15 ist. Im Tudorschlösschen von Lalendorf, gut 40 Kilometer Luftlinie südlich von Rostock, tanzte einst die feine Gesellschaft über die Holzdielen. Heute feiern Liebespaare im Ballsaal Hochzeit. Die Beletage bietet ihnen einen Mix aus morbidem Charme, Glamour und Vintage-Romantik: Kronleuchter glitzern auf Samtvorhänge und die opulente Hochzeitstafel, ringsum bröckelt der Putz von den Wänden. Auch unter freiem Himmel mangelt’s nicht an Hinguckern: Die Freitreppe führt in den weitläufigen Englischen Park. „Er wird gern für freie Trauungen genutzt“, sagt Isa Uhde. Tierische Trauzeugen gibts dazu: Frei laufende Pfaue stolzieren übers Grün. Das passt zum Konzept der Uhdes: Gäste sollen sich bei ihnen wie in einer anderen Welt fühlen.

Jawort vor malerischer Kulisse

Namhafte Künstler haben die Kreidefelsen auf Leinwand gebannt, auch für viele Hochzeitspaare sind sie ein Blickfang. Quelle: Jens Büttner

Ganz in Weiß – das gilt im Nordosten der Insel Rügen nicht nur für die Braut, sondern auch für die Hochzeitslocation: Das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl ist Außenstandort des Standesamtes Sassnitz. Die weißen Kreidefelsen ringsum haben schon Maler, wie beispielsweise Caspar David Friedrich, inspiriert. Heute schwören sich hier Hochzeitspaare aus aller Welt ewige Treue. Kleiner Wermutstropfen: Heiratswillige müssen sich aktuell mit dem Termin etwas gedulden. Weil die Bauarbeiten für die neue Aussichtsplattform Königsweg auf dem Gelände des Nationalpark-Zentrums bis Juni 2022 andauern werden, finden zunächst bis Oktober 2021 keine Trauungen statt.

Volltreffer für Fußballfans

Für echte Koggen-Fans ein Muss: Im Ostseestadion, dem Wohnzimmer des F.C. Hansa Rostock, sagen Fußballanhänger stilecht Ja Quelle: H. Klonowski

Heimspiel für die Liebe: Im Ostseestadion in Rostock gehen die Zweitligisten vom FC Hansa Rostock auf Torejagd. Rapper Marteria, Schlager-Queen Helene Fischer und die Rocker von Rammstein gaben hier legendäre Live-Konzerte. Doch auch für Fußball- und Musik-Fans, die von Amors Pfeil getroffen sind und ihrem Lieblingsmenschen bei einer freien Trauung die Treue versprechen möchten, ist die Location ein Volltreffer. Bei der anschließenden Party in der VIP-Loge oder im Business-Club schlagen die Herzen von Hansa-Anhängern höher.

Kurs aufs Eheglück

Mit Volldampf ins Eheglück – auf dem Schaufelraddampfer „River Star“ Quelle: Archiv

In den Ehehafen einlaufen – das dürfen Paare in Mecklenburg-Vorpommern ruhig wörtlich nehmen: Viele Reedereien schippern mit Hochzeitsgesellschaften dem Happy End entgegen. An Bord heiraten können seetüchtige Nostalgiker beispielsweise auf dem Dampfschiff „Europa“ in Waren an der Müritz, auf der „Poeler Kogge“ in Wismar oder dem Mississippi-Schaufelrad-Dampfer „River Star“ in Prerow.

Wellenrauschen statt Hochzeitsglocken

Locations für Meerverliebte: Die Seebrücke von Ahlbeck und der Müther-Rettungsturm am Strand von Binz. Quelle: Archiv

Wer mit Meerblick heiraten will, hat an der Ostsee die Qual der Wahl. Die Seebrücke von Ahlbeck auf der Insel Usedom ist nicht nur die längste in Europa, sondern auch Kulisse rauschender Feste. Wellen, eine sanfte Brise, feiner Strand-Sand – das sind die Zutaten für meerverliebte Hochzeitspaare. Bonus: Für den schönsten Tag im Leben bekommen Heiratswillige beinahe schon eine Kaiserwetter-Garantie. Usedom zählt zu den Orten in Deutschland mit den meisten Sonnenstunden im Jahr.

Wer statt historischem Kaiserbäder-Ambiente eine futuristische Location an der Ostsee bevorzugt, findet sie in Binz auf der Insel Rügen. Auf dem ehemaligen Rettungsturm, einem Schalenbau des bekannten Architekten Ulrich Müther, finden Trauungen statt.

Große Gefühle im Miniland

Märchenhafte Kulissen für den großen Tag gibts im Miniland Göldenitz. Quelle: Frank Söllner

Den großen Tag vor kleiner Kulisse erleben Brautpaare im Miniland Göldenitz bei Rostock. Auch auf Usedom werden Minimalisten glücklich: Das kleinste Standesamt im Land steht in Koserow. Nur acht Personen finden in der Salzhütte Platz.

Im siebten Himmel

Auf dem Schinkel-Leuchtturm sagen nicht nur Nordlichter gern Ja. Wer auf Flugzeuge fliegt, ist dagegen im Airport Laage richtig Quelle: OZ

In der Ehe müssen Paare so manche Klippe umschiffen, zum Jasagen können Nordlichter selbige entern: Im Schinkel-Leuchtturm von Kap Arkona auf Rügen befindet sich Mecklenburg-Vorpommerns nördlichstes Standesamt. Auch Honeymoon-Wünsche werden hier erfüllt: Ehepaare können ihre Hochzeitsnacht im Leuchtturmwärterhäuschen verbringen.

Im siebten Himmel können sich schwindelfreie Paare auch bei der Hochzeit auf dem Aussichtsturm Barhöft bei Stralsund, dem Leuchtturm in Warnemünde oder auf dem Wasserturm in Grimmen fühlen.

Hier wird Heiraten zum „Airlebnis“: Im Terrassencafé des Airport Rostock-Laage feiern Hochzeitsgesellschaften mit Ausblick auf die Start- und Landebahn. Auch am Flughafen Neubrandenburg wird „Ja“ gesagt.

Von Antje Bernstein