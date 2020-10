Elben

Der Ortsname klingt nach Hobbits und Elfenkönigen. Steht man vor der zum Wohnhaus umgebauten Wassermühle in Elben, unweit von Halle im Landkreis Mansfeld-Südharz, fühlt man sich in der Tat ein wenig in Tolkins Zauberwelt versetzt. Dicht bewaldete Hänge, verschlungene Bäche und eine grüne Aue, auf der zottelige Rinder mit gewaltigen Hörnern stehen. Mühlenbesitzer Dirk Jangel (58) staunte dieser Tage nicht schlecht, als zwischen den massigen Vierbeinern ein alter Bekannter auftauchte. „Rudolf ist wieder da“, sagt der Hobbyrinderzüchter. „Einige Kilo schwerer unter dem gepunkteten Fell und die Spießer etwas größer.“ Spießer nennt der Fachmann das noch im Aufbau befindliche Geweih junger Hirsche.

Vor zwei Jahren suchte der Hirsch erstmals Schutz in der Herde

Den Namen verdankt der Hirsch den Kindern der Jangels. Denn Rudolf kann seinen Kopf ebenso keck recken wie sein Namensvetter Rudolph das Rentier mit der roten Nase.

Vor knapp zwei Jahren hat Dirk Jangel den Hirsch das erste Mal zwischen seinen Rindern entdeckt (die LVZ berichtete). „Nicht älter als ein Jahr war er damals alt. Ehrlich gesagt, habe ich gedacht, er ist weitergezogen, hat Anschluss an andere seiner Art gefunden. Was offensichtlich nicht so leicht ist.“

Damhirsch, auch Damwild genannt, sei in diesen Breiten nicht stark verbreitet. „Ursprünglich war das Vorkommen auf Vorderasien beschränkt“, hat sich der Züchter belesen. Die Römer haben das Hochwild dann in viele andere Regionen Europas eingeführt. Die größten Bestände an Damhirschen gibt es heute in Großbritannien.

Bullen und Kühe dienen als Damwild-Ersatz

Da Rudolf offensichtlich keine Artgenossen gefunden hat, müssen erneut die braunen und schwarzen Rinder als Damwild-Ersatz herhalten. Tagsüber hält sich das scheue Tier in den Wäldern der Umgebung auf. Nachts stellt es sich Schutz suchend in die Mitte der Herde. „Die Rinder akzeptieren Rudolf, da keine Gefahr von ihm ausgeht“, erklärt der Züchter. So kann er sich vor seinen natürlichen Feinden verstecken. Ausgewachsene männliche Hirsche kommen auf eine Schulterhöhe von 80 bis 100 Zentimetern und ein Gewicht bis 90 Kilogramm und schwerer. Zwischen den Highlandern fällt er da kaum auf. „Eine Kuh bringt zwischen 550 und 650 Kilogramm auf die Waage, ein großer Bulle bis zu 1000 Kilo“, so der Mühlenbesitzer.

Abstand zu Menschen hält der Hirsch aber. Allerdings kommt er nah an den Weidezaun, wenn der 58-Jährige Brotreste oder Heu an die Rinder verfüttert. Vor den Hunden, die das Grundstück bewachen, habe er aber schon Respekt.

Von den Jägern der Umgebung droht dem Exoten wenig Gefahr, sagt der Chef einer Sanitärfirma. 2019 haben sie Rudolf und seine Leidenschaft für die Hochlandrinder zuerst entdeckt. Ihr Versprechen, den Hirsch nicht ins Visier zu nehmen, haben sie gehalten.

Von Andreas Dunte