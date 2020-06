Morddrohungen, Vandalismus – sobald ihr Vetter negativ in Erscheinung tritt, muss die Eva Heisenberg dafür büßen. Dabei hat die Rostocker Fotografin zu ihrem Cousin seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr. Ihr Fotostudio will sie trotz heftiger Attacken nicht umbenennen.

Eva Heisenberg ist die Inhaberin des Geschäfts „Foto Arppe“ am Margaretenplatz in Rostock. Sie führt es in dritter Generation - bereits ihre Großeltern hatten die Firma gegründet. Quelle: Ove Arscholl