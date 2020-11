Velten

Es ist in diesen Tagen ein großes Thema im Brandenburger Landtag: Das Land drängt darauf, eine bundeseinheitliche Gesetzeslösung zum Verbot der Reichskriegsflagge und anderer historischer Flaggen, die oft von Rechtsextremisten zunehmend benutzt werden, durchzusetzen. Auch die Reichsflagge steht dabei in der Diskussion. Alle Fraktionen – die AfD ausgenommen – beauftragten Innenminister Michael Stübgen ( CDU), auf der Innenministerkonferenz im Dezember für ein abgestimmtes Vorgehen zu werben.

Dass eine Reichsflagge für Ärger sorgen kann, zeigt nun ein Fall aus Velten. In der Ofenstadt wehte bislang völlig unbehelligt eine dieser umstrittenen Reichsflagge im Wind. Sie hing meterhoch an einem weißen Fahnenmast, von der Fahrbahn aus war das umstrittene Symbol quasi nicht zu übersehen. Pikant an der Angelegenheit: Grundstück und Fahne gehören Ronald Schröder, seines Zeichens Leiter des Veltener Hornbach-Baumarktes. Ein anonymer Leserbrief, der sowohl die MAZ als auch Hornbach selbst erreichte, warf ein Schlaglicht auf die Sache. „Viele stört das, keiner macht was“, heißt es in dem kurzen Schreiben ohne Absender.

Anzeige

Der Baumarkt-Leiter sei bestürzt

„Ich bin bestürzt über die gemutmaßte Äußerung des Lesers, denn ich gehöre keiner Reichsbürgerszene, einer Organisation oder Partei an und möchte damit auch nicht in Verbindung gebracht werden“, erklärt Ronald Schröder auf MAZ-Anfrage. Er sei zudem enttäuscht, dass er dazu nie persönlich angesprochen worden sei. „Diese historische Reichsfahne hängt schon so lange in unserem Garten, weil meine Familie sich sehr für die Zeit von 1871 bis 1914 interessiert. Die Begeisterung für diese Zeit liegt dabei in der damaligen atemberaubenden und aufwändig gestalteten Architektur“, erklärt Ronald Schröder.

Als Beispiel nennt er unter anderem das Ofenmuseum in Velten, gegründet 1872 und erbaut 1899. Auch die dort ausgestellten Öfen aus dieser Zeit würden heutzutage nicht mehr in diesem Detail und der Handarbeit gefertigt. Viele große Staats- und Wohnhäuser, so Ronald Schröder weiter, seien in dieser Zeit entstanden und stünden nach 100 Jahren noch prachtvoll da, würden genutzt und aufwändig restauriert.„Die Fahne hat für mich also eine andere Bedeutung, als von Ihrem Leser gemutmaßt. Da ich eine solche Interpretation aber auf keinen Fall fördern möchte, habe ich mich nach Ihren Hinweisen nun dazu entschieden, die Fahne abzuhängen“, erklärt Ronald Schröder.

Hornbach erklärt, man stehe für Vielfalt

Auch Hornbach distanziert sich von rechtem Gedankengut. Im Unternehmen würden 23 000 Menschen aus über 70 verschiedenen Herkunftsländern arbeiten. „Im Jahr 2007 hat sich das Unternehmen mit der Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“ eindeutig gegen jede Form der Diskriminierung und für ein offenes Miteinander positioniert“, erklärt Sprecher Florian Preuß. Man lehne jegliche Art der Diskriminierung ab. An diesem Anspruch müssen sich Mitarbeiter und insbesondere Führungskräfte des Unternehmens messen lassen, wie der Sprecher weiter erklärt, ohne auf den konkreten Fall einzugehen.

Ronald Schröder indes ist nicht nur Marktleiter der Baumarkt-Filiale in der Ofenstadt, sondern stand auch auf der Kandidatenliste von Pro Velten für die vergangene Kommunalwahl. „Meine Stimme für Projekte und Interessen der Veltener Bürger“ – so lautete sein Slogan in der „Pro-Velten-Post“ vom April 2019. Zu der Angelegenheit äußert sich auch Marcel Siegert, Vorsitzender von Pro Velten. Ronald Schröder habe im Rahmen der vergangenen Kommunalwahl auf der Pro-Velten- Liste kandidiert, sei aber nie Pro-Velten-Mitglied gewesen. „Unbenommen davon wusste oder weiß ich nicht, wer welche Flaggen hisst“, erklärt Marcel Siegert weiter, der in den vergangenen zwei Jahren keinen Kontakt mehr zu Schröder gehabt habe.

Das Veltener Ordnungsamt hat die Angelegenheit geprüft

Auch Mitarbeitern des Veltener Ordnungsamtes hatten sich die Flagge im Vorgarten des Hornbach-Marktleiters genau angeschaut. „Bei der Flagge handelt es sich um eine Reichsflagge in den Farben Schwarz-Weiß-Rot ohne weitere Hinzufügungen. Diese Fahne ist grundsätzlich erlaubt. Es gibt keine Rechtsgrundlage, auf der diese Fahne entfernt werden muss“, erklärt Veltens Sprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer zu der Sache.

In dem anonymen Leserbrief wird auch der Eindruck erweckt, die Flagge sei Thema beim SC Oberhavel Velten, dessen Sponsor Hornbach seit Jahren ist. „Das Verhalten oder Äußerungen einzelner Mitarbeiter werden wir als Verein nicht bewerten und sehen hierfür insbesondere bei anonymen Schreiben keinen Anlass“, erklärt Vereinschef Marek Duhme auf MAZ-Anfrage. Der Vorstand des SCO stehe allen Mitgliedern als Ansprechpartner zur Verfügung, jedoch sei der Vorstand durch eigene Mitglieder in dieser Sache nicht kontaktiert worden. Der geschilderte Sachverhalt sei und war beim SC Oberhavel Velten zu keinem Zeitpunkt Gegenstand einer Diskussion. „Lediglich dem Sponsor selbst“, so Vereinschef Duhme, „obliegt es, hier eine Bewertung vorzunehmen.“

Von Marco Paetzel