Hugo wandert 1300 Kilometer im Gedenken an seine Omi

Potsdam

Mehr als 40 Tage ist Hugo (19) aus Potsdam jetzt schon unterwegs – und damit seinem Ziel, von Schloss Sanssouci bis zum Gardasee zu wandern, schon ein ganzes Stück näher gekommen. Irgendwann im August will er dort ankommen, doch eigentlich lebt er Tag für Tag – „normalerweise weiß ich in der Früh noch nicht, wo ich am Abend schlafen werde“, sagt Hugo. „In Italien komme ich an, wann ich eben ankomme.“ Doch es geht dabei um mehr als das bloße Abenteuer. Im Frühling ist Hugos Oma an Covid-19 verstorben. Ihr großer Wunsch sei es immer gewesen, den Gardasee zu besuchen. „Ich hatte zu meiner Oma eine echt enge Bindung“, sagt Hugo.

Corona machte den Abschied im Krankenhaus unmöglich

„Ich bin mit Oma aufgewachsen.“ Der gebürtige Potsdamer zog sogar zu ihr nach Thüringen, um ihr im Alltag etwas helfen zu können. „Ich war allerdings in Potsdam, als Oma ins Krankenhaus kam“, erinnert sich Hugo. Einmal sah er seine Oma noch, als sie aus dem Koma erwachte. „Ich konnte auch mit ihr reden, und sie konnte mich auch verstehen. Aber sie hatte überall Schläuche.“ Als seine Großmutter schließlich dem Virus erlag, war Hugo in Potsdam. Wegen der Infektionsschutzmaßnahmen sei es nicht möglich gewesen, seine Oma noch einmal zu besuchen.

Am Schloss Sanssouci ging’s los. Quelle: Instagram

Mit seiner Wanderung quer durch Europa will der 19-Jährige den großen Wunsch seiner Großmutter erfüllen – und einmal den Gardasee besuchen. Gleichzeitig läuft er auch für alle anderen Corona-Opfer und ihre Hinterbliebenen, sagt Hugo. Er wolle seine Oma stolz machen.

15 unterschiedliche Berufe in zwei, drei Jahren

„Ich bin einer, der zwar jung ist, aber über die Jahre viele Probleme hatte“, sagt Hugo. Zum Beispiel habe er nie wirklich einen passenden Job gefunden. „Ich habe in zwei, drei Jahren 15 unterschiedliche Berufe gehabt“, sagt er. „Irgendwie ging immer alles schief. Ich habe auch Sachen, die ich angefangen habe, nie wirklich durchgezogen.“ Die Wanderung zum Gardasee soll dieses Muster jetzt sprengen – und das erste große Projekt werden, das er von Anfang bis Ende komplett durchzieht.

„Meine Kumpels dachten nicht, dass ich das schaffe. Ich selbst hätte mir das am Anfang gar nicht zugetraut.“ Er sei nicht der fitteste, sagt Hugo, sei nicht besonders schlank, habe nicht den gesündesten Lebensstil. Inzwischen wandert er aber im Schnitt 30 Kilometer am Tag, und das mit einem mehr als 20 Kilogramm schweren Rucksack. Er sei kein „Wander-Experte“, habe eigentlich gar keine Erfahrung. „Jetzt rufen mich Wanderzeitschriften und so an und fragen, was ich für interessante Sachen zu sagen habe“, sagt Hugo. Dabei sei er gerade erst selbst dabei, alles zu lernen. Selbst, wenn er am Gardasee ankommt, werde er noch kein „Experte“ sein, sagt Hugo, „höchstens ein erfahrener Wanderer“.

Dokumentation auf TikTok

Seine Reise dokumentiert Hugo in den sozialen Medien und hat auf der Kurzvideo-App TikTok, wo er unter @derallerechtehugo zu finden ist, seit Beginn seiner Wanderung mehr als 100.000 neue Follower gewonnen. Mit seiner Online-Präsenz finanziert er auch das Abenteuer. An seinen neuen Ruhm gewöhnt habe er sich noch nicht wirklich, sagt Hugo, auch wenn es schon lange sein Traum war, ein Reise-Vlogger zu werden. „Das ist total krank. Es kommt jetzt echt häufig vor, dass mich Leute im Alltag erkennen und ein Foto machen wollen, oder dass Leute anbieten, mir das Hotel zu bezahlen und solche Dinge.“ Er habe immer davon geträumt, einmal berühmt zu werden. „Man hört Erzählungen und kann Berichte lesen, aber man kann sich das echt nicht selbst vorstellen, bis man es erlebt.“

Potsdamer hatte eine lange Reise für dem Sommer geplant

Eine lange Reise für diesen Sommer stand schon länger auf dem Programm. Ursprünglich wollte Hugo im Kajak die Donau entlangpaddeln, ungefähr 2000 Kilometer wären das gewesen. Das Boot lag sogar schon bereit, da habe er sich doch noch mal umentschieden, auch wegen Oma. „Ich war noch nie in einem Kajak“, sagt Hugo. „Gut, ich war auch noch nie so wandern wie jetzt, aber da habe ich mehr Kontrolle. Wenn ich mit dem Kajak irgendwo in Stromschnellen gerate und die Kontrolle verliere, kann ich nichts wirklich machen. Beim Wandern setze ich einen Fuß vor den anderen und kann selbst entscheiden, wie schnell ich einen Berg rauf gehe – oder ob ich mir einen anderen Weg suche.“ Außerdem wollte Oma ja unbedingt mal den Gardasee besuchen.

Hugo wird mittlerweile sogar erkannt und um Selfies gebeten. Quelle: privat/Instagram

Doch auf dem Weg dorthin gibt es viele kleinere Hürden zu überwinden. Zum Beispiel jeden Abend einen Schlafplatz zu finden. Manchmal übernachtet Hugo im Hotel. Doch viel häufiger schläft er im Zelt. Allerdings nicht auf einem Zeltplatz. Stattdessen frage er die Leute vor Ort, wo er schlafen könne und dürfe. „Ich bin voll gut darin, mit Leuten zu reden“, sagt er, „und habe kein Problem damit, Menschen einfach zu fragen.“

Gerade in abgelegeneren Orten sei es normalerweise nicht allzu schwierig, jemanden zu finden, bei dem man im Garten schlafen könne. „Es sind eher die Stadtleute, die aufs Land ziehen, die da manchmal nicht so offen sind oder Probleme machen.“ Dabei achte er besonders darauf, guter Besucher zu sein.

Wie lange die Reise noch dauern soll, weiß Hugo nicht so genau. Insgesamt rechne er damit, dass er etwa 1300 Kilometer gehen muss und damit im August am Ziel sein wird. Es sei mitunter harte Arbeit, besonders wenn die Sonne brennt oder es schüttet: „Aber ich lebe meinen Traum – außer, dass Oma leider nicht dabei ist.“

Von Linus Höller