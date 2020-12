Ifo-Institut: Ost-Firmen fühlen sich von Corona-Krise stärker bedroht

Leipzig

Durch die Corona-Krise fühlen sich viele Firmen in Deutschland in ihrer Existenz bedroht. Allerdings gibt es regional und auch branchenspezifisch große Unterschiede, wie eine Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts ergab.

Während insgesamt in Deutschland im November 15,2 Prozent der Firmen die Krise existenzbedrohend für ihr Unternehmen einschätzen, sind es in Ostdeutschland mit 20 Prozent deutlich mehr. Im Vergleich zur ersten Corona-Krise im Frühjahr dieses Jahres hat sich die Sorge der Firmenchefs bundesweit deutlich (im Juni noch 20,7 Prozent), im Osten aber nur geringfügig (21,8) abgeschwächt.

Anzeige

Geringe Eigenkapitalquote bei Firmen im Osten

Die genauen Gründe dafür kenne er nicht, meint Joachim Ragnitz, Vize-Chef des Ifo-Instituts in Dresden. Er glaubt aber, dass bei vielen Unternehmen im Osten die Eigenkapitalbasis geringer sei und sie deswegen die Krise nicht so lange durchhalten werden.

Da die einzelnen Branchen unterschiedlich von den verhängten Einschränkungen betroffen sind, ist auch der Grad der wahrgenommenen Existenzbedrohung jeweils ein anderer. Flächendeckend sind die Sorgen mit 86 Prozent besonders groß bei den Reisebüros und Reiseveranstaltern. Bundesweit fühlen sich 76 Prozent der Hotels und 62 Prozent der Gaststätten bedroht.

In der Pharma- und Chemieindustrie gibt es kaum Sorgen

Bei den Dienstleistern fühlen sich 19,3 Prozent stark gefährdet, im Osten sind es deutlich mehr (25,9). Der Wert ist gegenüber Juni sogar leicht gestiegen.

Die Industrie verzeichnet einen Wert von elf Prozent (Ost: 15,4). Auch bei den Metallerzeugern und -verarbeitern sind die Existenzsorgen mit 34 Prozent überdurchschnittlich hoch. Bei Druckereien sind es 29 Prozent, in der Werbebranche 27.

Kaum Sorgen gibt es dagegen mit vier Prozent am Bau und einem Prozent in der Chemie, gar keine in der Pharmabranche.

Von Andreas Dunte