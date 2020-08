Oranienburg

Kopfschüttelnd steht Robert Müller auf einer Lichtung, sein Blick streift fragend die Umgebung. Auch mit anderthalb Wochen Abstand kann der Polizeioberkommissar nicht so wirklich fassen, was sich am Abend des 8. August 2020 in einem Waldstück auf Höhe der Lehnitzschleuse in Oranienburg abspielte. „Hier wurden ganz eindeutig Grenzen überschritten und eigentlich grenzt es schon an ein Wunder, dass an diesem Abend niemand verletzt wurde und es keinen Waldbrand in gravierender Form gab“, so der 37-jährige Polizeibeamte. Zusammen mit Polizeiobermeisterin Carolin Schure und Polizei-Hauptkommissar Andre Quade besuchte die Märkische Allgemeine Zeitung den Ort, wo fast 400 Menschen an einer illegal veranstalteten Party teilnahmen, die in einem ausgedienten Bunker stattfand.

Die Polizeibeamten Carolin Schure, Andre Quade (M.) und Robert Müller auf dem Dach des Bunkers in einem Oranienburger Waldstück. Quelle: Knut Hagedorn

„Menschlich kann ich natürlich verstehen, dass man gerne wieder feiern möchte, aber wir sprechen hier von einer höchst professionellen Veranstaltung, die alle Vorschriften, gesetzlichen Bestimmungen und Regelungen widersprach“, so Robert Müller, der am besagten Abend zusammen mit drei weiteren Kollegen schlussendlich die Party auflöste. Im Vorfeld der Veranstaltung wurden im Internet Tickets für den besagten Abend für einen Preis von fünf Euro verkauft. Nach Bezahlung des Tickets erhielt der Käufer einen Geo-Standort. „Ohne diesen hätte man diesen Ort im Dunkeln niemals gefunden, vor allem nicht als Ortsfremder“, erklärt Andre Quade. Auch die Beamten streiften in der Nacht des 8. August durch den dunklen Wald und orientierten sich nur am Geräuschpegel. „Wir hatten Mitteilungen bekommen, dass sich ungewöhnlich viele Menschen um diese Uhrzeit vom Bahnhof auf dem Weg zur Lehnitzschleuse befanden“, berichtet Quade, der zugleich auch Dienstgruppenleiter ist.

400 Menschen feiern illegale Party

Vor Ort angekommen waren dann auch Robert Müller und seine Kollegen überrascht von der Dimension. „Wir vermuten, bis zu 400 Menschen waren am besagten Abend vor Ort. Als wir uns zu erkennen gaben, löste sich die Veranstaltung in Windeseile auf und alle flüchteten in den Wald. Natürlich pochte auch bei uns das Adrenalin in den Adern, man weiß ja auch im Vorfeld nie, in welcher Stimmung das Klientel ist“, berichtet Müller.

Vor dieser Wand war das Mischpult des DJ aufgebaut, welches von einem eigens mitgebrachten Benzinbetrieben Generator mit Strom versorgt wurde.Oranienburg Quelle: Knut Hagedorn

Die Partygäste in Oranienburg waren aber laut den Polizeibeamten sehr ruhig und nicht gewaltbereit. Die bisher noch nicht ermittelten Veranstalter hatten nahezu an alles gedacht. Vor dem Bunker gab es zwei Getränkestände mit Preislisten, einen Türsteher mit Namensliste und ein benzinbetriebener Generator für die Stromversorgung der Musikanlage. Vor Ort konnten die Beamten die Personalien von fünf Personen feststellen, denen nun durch die Ordnungsbehörden viel Ärger ins Haus steht. „Es gibt eine lange Liste an Verstößen“, so Andre Quade. Vor Ort fanden die Beamten zudem diverse Drogen- und Rauschmittel, die sichergestellt wurden. „Viele der Partygäste waren berauscht, was ja noch gefährlicher war. Wenn da einer im Wald umgefallen wäre, keiner hätte ihn gefunden. Auch im Bunker selbst bestand erhöhte Erstickungsgefahr, man hätte die Luft schneiden können. Zudem lagen viele auf dem Bunker im Gras, keiner weiß wie tragbar die Deckenwände noch sind“, erklärt Robert Müller.

Diverse solcher Tüten mit einer Krone drauf lagen noch Tage nach der Veranstaltung im Wald. Quelle: Knut Hagedorn

Ein weiterer Gefahrenherd waren die zahlreichen Zigaretten der 400 Gäste, die kurzerhand einen Waldbrand hätten entfachen können. Den festgestellten Personen, die aus Berlin und dem Havelland stammen, wurde noch am Abend die Auflage mit an die Hand gegeben, den Müll und Dreck zu entsorgen. „Und siehe da, am nächsten Tag war bis auf Kleinigkeiten alles aufgeräumt“, so Andre Quade. Die illegale Party im Oranienburger Waldstück ist allerdings kein Einzelfall, sondern nur ein Puzzleteil einer immer stärker auftretenden Erscheinung. „Allein in den vergangenen drei Wochen hatten wir vier große, illegal veranstaltete Partys. In den Vorjahren hatten wir zwei, maximal drei solcher Partys im Jahr“, berichtet Dienstgruppenleiter Andre Quade. So feierten am 25. Juli bis zu 200 Menschen in einem Waldstück zwischen Summt und Birkenwerder, ein Tag später knapp 100 Menschen an der Lehnitzschleuse. Hinzu kommen 40 bis 50 kleinere Partys. „Natürlich vermissen die Leute durch die Corona-Beschränkungen ihre Partys oder Discoabende, aber man darf dann nicht andere gefährden oder gegen Gesetze verstoßen“, erklärt Robert Müller mit Nachdruck.

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Erschwert wird die Arbeit der Polizeibeamten zudem durch deutlich verstärkte Beschwerden aus der Bevölkerung wegen vermeintlicher Ruhestörungen. „Das hat extrem zugenommen. Wir würden uns da wünschen, dass man da wieder einfach mehr untereinander im Vorfeld schon kommuniziert.“ Denn und das ist kein Geheimnis, auch die personellen Möglichkeiten der Einsatzkräfte sind begrenzt. Zudem erhofft man sich in der Zukunft auch wieder mehr Mithilfe aus der Bevölkerung, wie Dienstgruppenleiter Andre Quade berichtet: „Natürlich sind wir weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Auch dahingehend stellen wir einen Rücklauf fest.“ Laut Robert Müller seien die Sozialen Netzwerke Fluch und Segen zugleich. „Auch wir sind in den sozialen Netzwerken präsent. Wenn allerdings Verfehlungen oder Straftaten in geschlossenen Gruppen nur besprochen und debattiert werden, können wir schlecht einwirken. Da würden wir uns mehr Hinweise erhoffen.“

Kommerzielle Interessen als Hauptmotiv der Partys

Einen Rückgang der illegalen Partys erwarten die drei Polizeibeamte nicht. „Gerade in Coronazeiten wird uns das weiter stark beschäftigen. Wir rechnen jedes Wochenende mit solchen Einsätzen und sehen auch nicht, dass sich daran zeitnah was ändert“, so Andre Quade. Zumal man wie am 8. August in Oranienburg auch von kommerziellen Hintergründen der illegalen Partys ausgehen muss.

Von Knut Hagedorn