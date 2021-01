In der Corona-Krise boomt der illegale Welpenhandel

Potsdam

Sie werden oft viel zu früh von ihrer Mutter getrennt. Mit gerade mal sechs Wochen werden sie zusammen mit ihren Geschwistern in enge Käfige gepfercht und dann im Kofferraum eines Kombis verstaut. Auf der kilometerlangen Fahrt bekommen sie oft Durchfall und werden krank. So oder so ähnlich werden illegal gehandelte Welpen regelmäßig über die Grenze nach Brandenburg geschleust, um dann oft in den Armen von unwissenden Käufern zu landen.

Der illegale Tierhandel boomt. Laut dem Deutschen Tierschutzbund wurden zwischen Januar und Oktober letzten Jahres 75 Fälle bekannt, 818 Tiere waren betroffen. Die Dunkelziffer wird weit höher geschätzt. Für Brandenburg gibt es keine genauen Zahlen. „Aber aus Gesprächen erfahre ich, dass das Angebot und auch die Preise vor allem für illegal gehandelte Welpen deutlich gestiegen sind“, sagt Stefan Heidrich, Landestierschutzbeauftragter für Brandenburg. Um die 1500 Euro kostet ein Rassehund, die Preise zwischen illegalen und offiziellen Züchtern unterscheiden sich kaum.

Anzeige

Wegen Corona steigt die Nachfrage nach Welpen

Durch Corona sind viele Menschen auf den Hund gekommen. Viele sind einsam und sehnen sich nach Gesellschaft, oder haben durch Homeoffice mehr Zeit sich um ein Tier zu kümmern. Das spüren auch die Tierheime, die im letzten Jahr viel mehr Hunde vermitteln konnten als sonst. Das Problem ist nur, dass die Tierheime oft nicht den passenden Hund haben. Vor allem Welpen oder Rassehunde sind rar.

Vor allem Rassehunde, wie Zwergspitze oder Französische Bulldogen, werden nachgefragt. Quelle: Privat (Archiv)

Deshalb schauen sich viele angehende Hundehalter auf Online-Plattformen um. Dort bieten viele Händler ihre illegal importierten Welpen feil. Die Angebote wirken oft wie private Inserate. Erst letzte Woche hat das Potsdamer Veterinäramt drei Zwergspitze beschlagnahmt, wie die „Märkische Allgemeine“ berichtet. Das Amt wurde durch zwei Berliner auf den Fall aufmerksam, die einen Welpen kaufen wollten. Angeblich wollte der Händler den Hund loswerden, weil seine Tochter eine Allergie habe.

Aber oft merken die Menschen gar nicht, dass sie gerade einen illegal gehandelten Welpen kaufen. „Beim Hundekauf scheint der Verstand komplett auszusetzen. Man würde ja auch kein Auto ohne Vertrag kaufen“, sagt Ursula Bauer, Leiterin des Tierheim Zossen. Viele Händler verkaufen ihre Ware auf Parkplätzen oder aus dem Hinterhaus. Aber es gibt auch solche, die ganze Wohnungen anmieten und dann angebliche Muttertiere präsentieren, um als glaubwürdige Züchter aufzutreten.

Illegal gehandelte Welpen sind oft krank

Der illegale Handel reagiert schnell auf die steigende Nachfrage. Aktuell werden besonders Zwergspitze, Labradore oder Französische Bulldoggen nachgefragt, sagt Daniela Schneider von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Im illegalen Tierhandel steckt viel Geld. Züchter, Vermittler und Verkäufer arbeiten über die Grenzen hinweg. Auch deutsche Tierärzte sind manchmal Teil des Geschäftsmodells. „Da wird die Ware aus dem Ausland dann schnell zu deutscher Ware umdeklariert oder ein Impfpass beschafft“, sagt Ursula Bauer.

Viele Käufer merken erst später, dass sie einem Betrug aufgesessen sind. Und dann ist es oft zu spät. „Wir kriegen fast täglich Anrufe von Menschen, deren Hund gerade gestorben ist oder besonders krank ist“, sagt Ursula Bauer vom Tierheim Zossen. Illegal gehandelte Welpen sind oft krank. Weil sie zu früh von ihren Müttern getrennt werden oder ihre Mutter sie mit Krankheiten angesteckt hat. Gerade in südlichen Ländern kommen Krankheiten, wie Hundemalaria oder Herzwürmer, öfter vor. Wenn sie nicht behandelt werden sind diese Krankheiten tödlich.

In sogenannten Vermehrerstationen gleicht die Tierzucht einer Massenproduktion. „Die Hundebabys werden in dreckigen Verschlägen und Kellern geboren, bekommen keine Impfungen oder Zuneigung. Manche Muttertiere haben noch nie das Tageslicht gesehen“, sagt Daniela Schneider. Die Hündinnen werden üblicherweise bei jeder Läufigkeit gedeckt und produzieren so am laufenden Band Junge.

Die Hunde werden oft in Transportern über die Grenze nach Brandenburg geschleust. Quelle: © VIER PFOTEN

Welpen können oft unkontrolliert einreisen

Die meisten illegal gehandelten Hunde kommen aus Osteuropa über die polnische Grenze nach Brandenburg. Laut der Tierschutzorganisation Vier Pfoten derzeit vor allem aus Rumänien und Bulgarien. „Aus Tierschutzsicht würde ich die Grenzen am liebsten wieder schließen“, sagt Ursula Bauer. Es sei eher selten, dass die Kofferräume kontrolliert werden, die Tiere können völlig unkontrolliert einreisen.

Aber auch wenn der Kofferraum kontrolliert wird, ist es für Grenzpolizisten oft nicht so einfach illegale Welpentransporte zu erkennen. Vielen fehlt das spezifische Wissen. „Die wenigsten können unterscheiden, ob ein Welpe 12 oder 15 Wochen alt ist“, sagt Stefan Heidrich. Oder auf was bei der Kontrolle der Papiere zu achten ist. Welpen dürfen erst mit 15 Wochen nach Deutschland einreisen. Die Tiere müssen gegen Tollwut geimpft und gechippt sein und es muss ein offizieller EU-Heimtierausweis vorliegen. Heidrich möchte in Zukunft spezielle Schulungen für Grenzpolizisten anbieten, damit diese illegal gehandelte Welpen schneller erkennen können.

Aber auch auf den Online-Plattformen müsste mehr kontrolliert werden. „Ich spreche mich für eine Regulierung des Online-Handels aus und fordere einen Identitätsnachweis für Händler“, sagt er. In Deutschland und einigen anderen EU-Staaten müssen sich bislang nur kommerzielle Händler registrieren, das wird aber selten geprüft. Zudem können kriminelle Händler diese Registrierung in der Regel umgehen, indem sie sich als Privatpersonen ausgeben.

Viele Händler kommen mit einer Ordnungswidrigkeit davon

Regelverstöße sind den Tierhändlern nur schwer nachzuweisen. Viele Anstrengungen der Tierschutzorganisationen oder Veterinärämter verlaufen im Sand. Wenn Händler auffliegen, kommen sie oft mit einer Ordnungswidrigkeit davon. Das liegt auch an den fehlenden gesetzlichen Bestimmungen, sagt Stefan Heidrich. Es sei oft einfacher die Händler mit Verstößen gegen das Handelsrecht oder Tierseuchenrecht zu ahnden, als ihnen Tierquälerei nachzuweisen.

Worauf Sie beim Welpenkauf achten sollten Die Übergabe sollte beim Anbieter Zuhause stattfinden. Seien Sie skeptisch, wenn der Anbieter viele verschiedene Welpen anbietet. Lassen Sie sich die Mutter der Welpen zeigen. Die Welpen sollten mindestens acht Wochen alt sein, bevor sie von der Mutter getrennt werden. Schließen Sie einen Kaufvertrag ab. Kaufen Sie niemals aus Mitleid. Weitere Informationen unter: www.vier-pfoten.de

Ein Großteil der Verantwortung liegt also bei den Hundekäufern selbst. Es sei nichts verwerfliches daran sich einen Welpen oder eine bestimmte Rasse zu wünschen, sagt Ursula Bauer. Aber man sollte immer genau schauen, wo der Welpe herkommt und was für ein Züchter einem gegenüber steht. „Wenn man ein komisches Gefühl hat, sollte man lieber wieder gehen“, sagt sie. Auch wenn das bei großen Welpenaugen oft nicht so einfach ist.

Von Lena Köpsell/RND