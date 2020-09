Kai Diekmann und die Hausbesetzer: Wie der Ex-Bild-Chef seine Potsdamer Villa eroberte

Berliner Vorstadt

Für Interviews mit Kai Diekmann gibt es eine Bedingung: Sein Haus ist tabu. Kein Spaziergang im Garten, keine Führung durch Villa und Ziegenstall, kein Gespräch auf der Terrasse – keine Ausnahme. „Da bin ich seit Jahren konsequent“, sagt er. Also: Treffpunkt 11 Uhr vor seiner Villa am Jungfernsee, Gespräch schräg gegenüber auf der Terrasse des Restaurants Kongsnaes.

Diekmann ist zu spät. Ärger mit den Handwerkern, verrät er. Im Haus auf Usedom ist außerdem das Regal mit dem Porzellan zusammengebrochen, die kaputte Geschirrspülmaschine noch immer nicht repariert, das W-LAN spinnt, das Handy klingelt im Viertelstunden-Abstand. „Und irgendwer“, sagt Diekmann, „muss die Regal-Geschichte noch meiner Frau beibringen.“

Diekmann kam spät, aber gerade noch rechtzeitig

Seit mehr als 20 Jahren sind der Ex-Bild-Chef und die Bestseller-Autorin Katja Kessler verheiratet, seit mehr als zehn Jahren leben sie mit ihren vier Kindern in der Villa am Jungfernsee. Wie teuer das Anwesen mal war, wie groß der Garten ist, wie viel ihm für die Premium-Immobilie in der Berliner Vorstadt schon geboten wurde, verrät Diekmann (56) nicht. „Aber wenn Sie zum richtigen Zeitpunkt hier waren“, sagt er, „war etliches von dem, was heute teuer ist, absolut erschwinglich.“

Genutzt haben den richtigen Zeitpunkt viele, die meisten aus Westdeutschland. Ein Blick in die Daten der Stadt Potsdam zeigt: In nur wenigen Stadtteilen ist der Zuzug aus den alten Bundesländern seit der Wende so groß gewesen wie in der Berliner Vorstadt, sind so wenig Alteingesessene geblieben wie hier.

Die Neuen brachten Geld mit, aber auch Mut und Fantasie, denn die meisten Häuser in der Berliner Vorstadt waren Anfang der 1990er-Jahre heruntergekommen, die Fassaden grau und hässlich – Glanz und Pracht nur zu erahnen.

Tipp von Mathias Döpfner gab den Ausschlag

Diekmann kam spät, aber gerade noch rechtzeitig. 2007, als sein Freund, der Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner, zu ihm sagte: „ Kai, ich hab da vielleicht ein Haus für Dich“, waren die meisten Immobilien in der Berliner Vorstadt schon veräußert, bis auf seine Villa alle Anwesen an der Schwanenallee saniert. Unklare Besitzansprüche hatten den Verkauf des Hauses fast 20 Jahre lang auf Eis gelegt. Als es die Bundesanstalt für Immobilien schließlich versteigerte, schlug Diekmann zu.

Dabei war das Anwesen am See für ihn zunächst nur eine Investition. Die Bild-Zeitung saß damals noch in Hamburg, Diekmann wohnte mit seiner Familie in einer Stadtvilla in Hamburg-Harvestehude, wollte nie weg. „Dass das klar ist“, habe er zu seiner Frau immer gesagt, „hier tragen die mich nur mit den Füßen zuerst raus.“ Doch dann fiel die Entscheidung: Die Bild zieht um nach Berlin. Und die Diekmanns entschieden: Wir ziehen nach Potsdam.

Nach der Wende waren viele Häuser in der Berliner Vorstadt sanierungsbedürftig, heute glänzen die Fassaden wieder wie hier am Tiefen See. Quelle: Detlev Scheerbarth

Das Problem: Ihre Villa war belegt. „Westdeutsche Hausbesetzer hatten nach der Wende Nutzungsverträge für ein paar hundert Mark unterschrieben und fanden’s super hier“, sagt Diekmann. Ausziehen? Platz machen ausgerechnet für ihn, den verhassten Chef der Bild, den mächtigen Mann der Springer-Presse?

Ein durchzechte Nacht mit den Hausbesetzern

Nicht kampflos. Diekmann erinnert sich an ein Plakat mit Fotos seines brennenden Autos, aufgenommen in Hamburg nach einem Brandanschlag, darüber der Spruch „Let’s act now“. „Das hatten sie aufgehängt, nachdem sie erfahren haben, wer das Haus ersteigert hatte.“

Doch gehandelt haben nicht sie, sondern Diekmann. Er habe in seiner Villa angerufen, gesagt: „Hallo, hier ist Kai Diekmann, ich komme nächste Woche vorbei und bringe meine Frau mit. Wir sorgen für Wein, ihr müsst kochen.“ Und genau so sei es gekommen.

„Wir saßen auf Bierkästen, sie hatten wunderbar ethnisch gekocht, wir haben alle viel getrunken, waren irgendwann ziemlich dicht.“ Am Ende einer langen Nacht stand dann der Deal: Diekmann zahlt den Fünf einen hohen fünfstelligen Betrag, die Hausbesetzer ziehen aus. Der Weg in die Villa am See war frei.

Diekmann und Potsdam – eine Liebe, die der Journalist und Unternehmer immer wieder öffentlich bekennt. Das Wasser, die Landschaft, die Menschen, „wir fühlen uns einfach sauwohl hier“, sagt er. Quelle: Friedrich Bungert

Diekmann und Potsdam – schon der Start hätte schwierig, die Auseinandersetzung mit den Hausbesetzern zum Kampf werden können. Doch die Stadt machte es der Journalisten-Familie aus dem Westen leicht, mehr noch: „Man empfing uns von Anfang an mit offenen Armen.“

In Hamburg habe er sich alles verdammt mühsam erarbeiten müssen. „Hier wurde uns gesagt: Das ist der Arzt, zu dem ihr geht. Da kauft Ihr Euer Fleisch ein. Da gibt es die besten Brötchen.“ Wie die Gemeinschaft sie aufgenommen habe, sagt er, „das war einfach großartig“.

Der Mann, der schon die halbe Welt gesehen hat, gerät ins Schwärmen – so, wie er es eigentlich immer tut, wenn er über Potsdam spricht. Das Wasser, die wunderbaren Restaurants, die Parks und Schlösser, die Villen, Menschen wie Hasso Plattner oder Günther Jauch, „ein Riesenglück für diese Stadt“, wie er sagt. Seine frühere ostdeutsche Nachbarin, die ihm „ganz, ganz viel“ aus ihrem Leben in der DDR erzählt habe.

DDR-Geschichte auf dem Schulweg

Ein Jahr – solange dauerte die Sanierung der Villa am Jungfernsee – wohnten Diekmanns am Griebnitzsee in Babelsberg. Jeden Morgen brachte er die Kinder zur Schule, „immer um 7.30 Uhr sind meine Nachbarin und ich mit unseren Kleinen losgestiefelt“.

Dabei erzählte sie ihm, was sie erlebt hat in der DDR, „und ich habe ganz, ganz viel verstanden“, sagt Diekmann. „Dass ein Gleichaltriger im Osten nicht die gleichen Möglichkeiten wie ich hatte zum Beispiel, das ist eine Sache, die ich immer im Kopf habe.“

Befindlichkeiten kennenlernen, „verstehen, warum manches so ist, wie es ist“, Respekt haben, das sei ihm in Potsdam immer wichtig gewesen. Eine Geschichte, die Diekmann gerne erzählt, führt in den 15. Stock des Mercure-Hotels, einst das berühmteste Interhotel der DDR.

2016 – damals tobte mal wieder die Debatte um den Abriss des Hotels – übernachtete die Familie dort spontan ein Wochenende. Diekmann, wie er sagt, wollte den Perspektivwechsel – und bekannte sich nach dem Besuch öffentlich zum Erhalt des Hauses. „Dieses Hotel gehört eben auch zur Historie der Stadt, zu den Erinnerungen der Menschen.“ Diekmann lächelt. „Das habe ich damals verstanden.“

>> Kai Diekmann im Interview: „ Potsdam darf sich nicht im Klein-Klein verlieren“

Er selbst ist in Ravensburg geboren, in Bielefeld aufgewachsen, hat in Hamburg Karriere gemacht, seine Frau kennengelernt und eine Familie gegründet. Lange dachte er, Hamburg sei die Stadt seines Lebens. Doch dann kam Potsdam, eroberte ihn im Sturm.

„Die beste Entscheidung meines Lebens“

Mit ihrer Schönheit, „aber auch mit ihrer Wahnsinns-Geschichte“. Heute, fast 13 Jahren nach dem Umzug, sagt Diekmann: „Es war wahrscheinlich die beste Entscheidung unseres Lebens, als Familie, nach Potsdam zu gehen und in diesem Haus zu leben.“

Kai Diekmann – die Karriere Bundesweit bekannt geworden ist Kai Diekmann, Jahrgang 1964, als Chefredakteur der Bild-Zeitung. Diekmann verließ den Springer-Verlag, wo er seit 1985 in verschiedenen Stationen tätig war, 2017 auf eigenen Wunsch. Danach wurde er Berater des amerikanischen Dienstleistungsunternehmens Uber, gründete zudem mit dem Unternehmer Michael Mronz und dem ehemaligen Chefredakteur von Stern.de Philipp Jessen die Mediaagentur „Storymachine“. Ihr Team berät Unternehmen, Marken und Einzelpersönlichkeiten strategisch im Hinblick auf digitale Kommunikation. Begleitet hat die Agentur unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 2019 beim Aufbau ihres Twitter-Accounts. Für Schlagzeilen gesorgt hat zudem die PR-Arbeit der Agentur für die Heinsberg-Studie zur Covid-19-Pandemie.

Manche Promis sieht man selten in der Stadt, eigentlich nie im Potsdamer Alltagsleben. Diekmann trifft man häufiger, mal auf dem Markt am Nauener Tor, mal beim Italiener in der Friedrich-Ebert-Straße, manchmal mit der Vespa auf dem Weg zur Wäscherei in der Wilhelmgalerie oder beim Abendessen in einem der Restaurants in der Berliner Vorstadt.

Morgens geht er laufen, manchmal schwimmen, wer ihm bei Instagram oder Twitter folgt, dem präsentiert er regelmäßig neue, traumhafte Potsdam-Fotos. Morgens, verrät er, macht immer er seinen Kindern das Frühstück und schmiert ihnen die Schulbrote – „da lege ich Wert drauf“ –, fährt nach Berlin ins Büro, kommt abends heim und trinkt ein Glas Weißwein, „am liebsten mit Blick auf den See“.

Diekmann und seine Ziegen – ein beliebtes Fotomotiv. Quelle: Friedrich Bungert

Und dann sind da natürlich noch seine Ziegen, die geheimen Stars der Schwanenallee, die in der Stadt inzwischen fast bekannter sind als Diekmann. An der Leine spazieren sie regelmäßig am Seeufer entlang, kaum ein Fotograf will den Ex-Bild-Chef mehr ohne sie fotografieren. Warum ausgerechnet Ziegen? Diekmann zuckt die Achseln. „Die hab ich mir nicht ausgesucht“, verrät er, „die waren ein Geschenk zum Fünfzigsten.“

Das Handy klingelt. Sein Hausverwalter aus Usedom. Er hat Fotos des kaputten Regals geschickt, Diekmann runzelt die Stirn. Das Porzellan ist nicht zu retten, Teller, Tassen, Schalen – allesamt zerbrochen. Die gute Nachricht: Seine Frau weiß schon Bescheid.

Dafür erinnert ihn der Blick aufs Handy an die Zeit, der nächste Termin in Berlin steht an, Diekmann muss los. Eines will er zum Abschied allerdings noch loswerden, falls es nicht ohnehin schon mehr als klar geworden ist: „Wir fühlen uns einfach nur sauwohl hier.“ Und ja, Potsdam sei seine Heimat geworden.

Von Anna Sprockhoff