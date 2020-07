Karls auf Rügen: Maskenverweigerer treten auf Mitarbeiter ein

Zirkow

Zu einem Handgemenge mit vier Leichtverletzten ist es am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr auf Karls Erlebnishof in Zirkow auf der Insel Rügen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Besucher sich dort geweigert, eine Maske zu tragen. Laut den Beamten hatte das Personal die Gruppe bestehend aus zwei Männern und einer Frau mehrfach darauf hingewiesen, sich an die geltende Maskenpflicht zu halten.

Die Gruppe aber weigerte sich. Daraufhin wurden die Personen laut Polizei des Geländes verwiesen und zwei Mitarbeiter des Erlebnishofes dirigierten sie in Richtung Vorplatz. Dabei versuchte einer der Männer, ein 38-Jähriger, einem der Mitarbeiter mit der flachen Hand ins Gesicht zu schlagen. Die beiden Begleiter bespuckten und beschimpften einen weiteren Angestellten.

Flucht vom Tatort

Anschließend schlug der 38-Jährige erneut zu – diesmal mit der Faust ins Gesicht des Mitarbeiters. Dieser wurde nach Angaben der Polizei am Auge verletzt und seine Brille ging zu Bruch. Der Mann wurde daraufhin von den Mitarbeitern zu Boden gebracht. Nun traten die beiden anderen Tatverdächtigen auf das Personal ein und schubsten diese weg.

Die Gruppe begab sich zu ihrem Auto. Beim Versuch des Geschädigten das Kennzeichen abzulesen, bedrohte einer der Täter den Mitarbeiter mit einem metallischen Gegenstand. Anschließend begab er sich zurück zu seinem Auto, montierte das Kennzeichen ab und flüchtete mit seinen Begleitern vom Tatort.

So sehen die Täter aus

Der 38-Jährige kann laut Polizei wie folgt beschrieben werden: circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, sehr schlanke Statur, lange schwarze Haare, Ohrring/Tunnel am Ohr und helles Poloshirt.

Die tatverdächtige Frau hat lange braune Haare, ein Piercing in der Unterlippe und war mit einem rosa T-Shirt und einer grünen Hose bekleidet.

Beim Fahrzeug der Täter handelt es sich nach bisherigem Stand der Ermittlungen um einen schwarzen Minivan der Marke Nissan mit auffälligen orange-roten Felgen, abgedunkelten Seiten- und Heckscheiben und hellen Türgriffen.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung übernommen.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich telefonisch oder persönlich an das Polizeirevier Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/3070, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Von OZ