Keine Maske für den Schulbus: Kind wird weinend weggeschickt

Wismar

Nicole Behlau kann es noch immer nicht fassen, was sie am Dienstag in Wismar ( Mecklenburg-Vorpommern) beobachtet hat. Im Stadtteil Friedenshof habe ein Busfahrer ein Kind nicht von der Grundschule mitnehmen wollen, weil es keine Maske dabeihatte. „Der Junge kam weinend aus dem Bus“, erzählt Nicole Behlau der Ostsee-Zeitung. Ihr Kind sei in diesem Sommer gerade eingeschult worden. „Deshalb hat mich das entsetzt“, erklärt sie und fragt: „Wie soll denn ein Grundschüler nach Hause kommen, wenn der Schulbus weg ist und er kein Handy dabei hat, um seine Eltern anzurufen?“

Ihr Mann, der auch vor Ort gewesen sei, habe dem Jungen eine Maske gegeben. Damit habe ihn der Busfahrer dann einsteigen lassen.

Maskenpflicht auch für Schüler

Bereits seit Ende April gilt die Maskenpflicht in Bus und Bahn. Diese Regelung gilt auch für Schulkinder. „Da es immer mal wieder vorkommt, dass ein Kind seine Maske zu Hause vergessen hat, halten die Fahrer der Nahbus Nordwestmecklenburg GmbH für solche Fälle kostenlose Masken für Schüler bereit.“ Das hat das Unternehmen an dem Tag mitgeteilt, an dem sich der Vorfall ereignet hat – am Dienstag.

Wie Nahbus auf Anfrage erklärt, habe der Fahrer den Vorfall so geschildert: Er habe das Kind, das keine Maske dabeihatte, darauf hingewiesen, dass es nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung befördert wird. Da er selbst keine Masken mehr vorrätig gehabt habe, hätte er das Kind gebeten, zur Schule zurückzugehen und sich dort eine Maske zu besorgen. Ein anderer Erwachsener habe dem Kind dann mit einer eigenen Maske ausgeholfen, so dass das Kind dann im Bus mitgenommen wurde.

Zwei Euro pro Stück

Ob der Busfahrer auf das Kind so lange gewartet hätte, bis es in der Schule nach einer Maske gefragt hätte, vermag Nicole Behlau nicht zu sagen. Sie hofft, dass der Maskenvorrat in den Nahbus-Schulbussen künftig immer ausreicht, damit kleine Kinder nicht allein zurückbleiben müssen.

Auch in den anderen Nahbus-Bussen sollen Masken gekauft werden können, wenn die Passagiere keine eigene Mund-Nasen-Bedeckung dabeihaben – für zwei Euro das Stück. Kostenlos sind sie nur im Schülerverkehr.

Von Kerstin Schröder