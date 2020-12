Bergen

Da sitzt er ruhig in seinem Korbstuhl im Wintergarten des Hauses in Bergen auf Rügen und erzählt von seinem Leben. Vor ihm auf dem Tisch liegt ein Ausschnitt seines Schaffens. Kalender, Fotografien, Karten, Gedichtbände, Aphorismen, Bücher, Bücher, Bücher. 81 Jahre ist der Rügener Fotograf nun. Er betont das: Rügener! Rüganer werden auf Rügen geboren, Klaus Ender erblickte in Berlin-Neukölln das Licht der Welt: am 2. April 1939.

Es wirkt aufgeräumt, obwohl es ihm nicht gut geht. Medikamentös gut eingestellt, heißt so etwas. Vor 18 Jahren erhielt Klaus Ender die Diagnose Parkinson. Ein wenig traurig guckt er zuweilen – wenn er von seinem Leben erzählt, blitzt Stolz in die Augen.

Anzeige

Ruhe war seine Sache nie. Klaus Ender hat sich gewehrt gegen Verbote, die andere hinnahmen. Er hat sich aufgelehnt gegen einen Status quo im Sozialismus. Er hat gestritten – auch nach der Wende gegen Ungerechtigkeiten. Er hat die Schönheit der Weiblichkeit ebenso vermessen wie die Natur seiner Insel, seines Rügens. Er hat den Fokus aufs Ästhetische, aufs Erotische und Natürliche gelegt, ebenso wie er Abseitiges in der Natur erfasst hat. Und ihm sind die Worte zugeflogen.

Augeninfarkt nach Schlaganfall : Sehkraft unter acht Prozent

Und nun – da liegt sie im Arbeitszimmer und wartet – seine Lumix GX8. Vergebens. Klaus Ender, der Mann der die Aktfotografie in der DDR salonfähig machte, hat seine Kamera zur Seite gelegt. Aktfotos hatte er sowieso kaum noch gemacht, sich der Natur gewidmet – als es passierte.

Die schönsten Bilder von Klaus Ender

Zur Galerie Seit 55 Jahren fotografiert der Rügener Fotograf Klaus Ender (81) überwiegend nackte Frauen. Seine Aktfotografie setzte Standards in der DDR und ist ganz Deutschland bekannt. Aber er hat auch jede Menge Landschaften und Fotokunstwerke abgelichtet. 30 Fotos aus 55 Jahren.

Am 3. Juni war er mit seinem Nissan bei Ralswiek unterwegs, hatte Naturidyllen fotografiert. Auf dem Rückweg auf der B 196 nach Bergen übersah er fast einen Lkw. Da wurde ihm, dem Fotografen, klar, dass er fast blind ist. Es folgten Termine bei Ärzten und in der Augenklinik Greifswald und die traurige Erkenntnis, dass seine Sehkraft auf dem rechten Auge acht Prozent beträgt, als Folge eines Schlaganfalls. Auf dem linken Auge hat Ender seit einer Masernerkrankung in der Kindheit nur fünf Prozent Sehkraft. Das hatte ihn in seiner Arbeit als Fotografen nie gestört. Er lacht: „Kollegen haben immer gesagt, dass ich das Auge beim Fotografieren nicht zukneifen muss.“

Aber es passt auch zu ihm, dass er mit halber Sehkraft Fotograf werden möchte. Der gebürtige Berliner wächst in Landsberg und Wittenberge an der Elbe auf. Dort erlernt er den Beruf des Bäckers und beginnt in den Morgenstunden, wenn der Nebel über der Elbe aufsteigt, seinen Blick für die Natur zu schärfen – auf dem Weg zur Arbeit. 1957 geht er nach Friedrichshafen am Bodensee, wo er seine Gesellenprüfung ablegt. Doch das Heimweh treibt ihn zurück. 1962 zieht Ender nach Rügen, arbeitet in Thiessow als Bäcker.

Erstes Foto für die OZ am 23. Februar 1965

Am 23. Februar 1965 liefert er der OZ sein erstes Foto von einer Exkursion des Sassnitzer Fotoclubs an den Strand. Fortan arbeitet Ender als „Volkskorrespondent“ und widmet sich der Akt- und Naturfotografie. 1965 veröffentlicht er als Foto-Amateur im berühmten „Magazin“ der DDR sein erstes Aktfoto. Es folgen bis 1975 Aktfotografien in 25 Magazin-Heften. Ender lebt auf Rügen und in Potsdam, 1978 lernt er seine Ehefrau Gabriele kennen, die er mehrfach fotografiert, 25 Jahre jünger als der Fotograf. 1981 kehrt er der DDR erneut den Rücken zu, zieht nach Vorarlberg zu seinem Vater.

Für das Foto „Die Woge“ erhielt Klaus Ender die Ehrenmedaille der Internationalen Fotoschau der DDR. Quelle: Klaus Ender

Das funktioniert mit einem Trick. Da sein Vater österreichischer Staatsbürger ist, bekommt auch Ender über die Botschaft der Alpenrepublik einen österreichischen Pass. Ender sagt heute: „Ich hatte hier so die Schnauze voll. Ich wurde von der Stasi so was von durchgeschnüffelt. Meine Post kam damals immer drei Tage später an als bei anderen.“ 1984, als Gaby volljährig ist, heiraten die beiden, sie zieht zu ihm nach Vorarlberg. Seitdem sind sie unzertrennlich. Mehr als 40 Jahre große Liebe.

Enders Lebenswerk umfasst 150 000 Fotografien

Das Lebenswerk von Klaus Ender umfasst 150 000 Fotografien in seinem Archiv. Dazu um die 2000 Gedichte und Aphorismen. Von ihm stammen 80 Gedichtkarten und 140 Bücher, darunter das Standardwerk „Filtertechnik Filterkunst“, das 1996 für 98 Mark über den Ladentisch ging. Dazu Bildbände wie „Akt mit Takt“, „Meine schönsten Enthüllungen“ oder seine Biografie „Die nackten Tatsachen des Klaus Ender“ (2005) sowie 120 Titel seiner Geschenkbuchserie mit Landschaft, Natur, Beobachtungen und Lebensweisheiten in einer Gesamtauflage von 1,5 Millionen Exemplare.

Von 2014 bis 2016 erschienen in der OZ auf Rügen seine „Frei Körper Kolumnen“ alle 14 Tage am Wochenende mit je einem Foto und einem Text. Drei Buchbände hat er davon herausgebracht. Er hat für 25 Magazine und 50 Verlage fotografiert.

„Akt auf Fuerteventura“, Klaus Ender (2014) Quelle: Klaus Ender

Aber das sind Zahlen. Klaus Ender aufs Mathematische zu reduzieren, wird ihm nicht gerecht. Dieser Fotograf und Alltagsphilosoph hat sich der Schönheit gewidmet. Er hat die Geschichte der Aktfotografie im 20. Jahrhundert mitgeprägt. 2012 widmet ihm der „Playboy“ den etwas witzigen Titel „Eine Insel mit zwei Bergen“. Klaus Ender hat Workshops gegeben, in Sassnitz eine Fotogalerie eröffnet und Text-Bild-Kombis als Lebenshilfe im weiteren Sinne entwickelt.

Ehrenmedaille der Internationalen Fotoschau der DDR

Er hat Frauen, Landschaften, Naturphänomene abgelichtet, mit Verfremdungstechniken gearbeitet, legendäre Bilder geschaffen. Von ihm stammt „Die Woge“, für die er die Ehrenmedaille der Internationalen Fotoschau der DDR erhielt oder einfach wunderschön, schlichte und in ihrer Natürlichkeit geniale Fotografien wie „Akt auf Buhnen“.

Lesen Sie auch:

Als Künstler verstand es Ender stets, Natürlichkeit mit Witz, Erotik mit Charme und Sexualität mit Intellekt zu verbinden. Er hat der Welt die Schönheit festgehalten. Heute sagt er: „Wir geben nicht auf. Ich hoffe, dass es weitergeht und vielleicht noch mal was Neues kommt.“

Von Michael Meyer/RND