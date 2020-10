Wiesenburg

Marie Kondo hat Hannah Cesarz’ Leben verändert. Und zwar so sehr, dass die 33-Jährige sogar einen langjährigen festen Job an den Nagel gehangen und sich selbstständig gemacht hat: als Ordnungsberaterin nach der „Konmarie-Methode“.

Ihre Erfahrungen und die Begeisterung fürs Ordnung schaffen – und das befreiende Gefühl, das das Loslassen mit sich bringen kann – möchte sie jetzt an andere Menschen weitergeben. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand seinen ganzen Besitz zusammen mit Hannah Cesarz aufräumen möchte oder nur einen Teil.

Macht mich das glücklich?

Denn Marie Kondo geht bei ihrer Methode nach Kategorien wie Kleidung, Bücher, Erinnerungsstücke vor. Und nach dem persönlichen Glücksgefühl des Aufräumenden. „Letztendlich geht es immer um mein Gefühl zu einer Sache“, erläutert Hannah Cesarz.

Zunächst würden alle aufzuräumenden Sachen einer Kategorie auf einem Haufen zusammengetragen. Dann werde jeder Gegenstand in die Hand genommen und sich die Frage gestellt: Macht mich dieser Gegenstand glücklich oder ist er mir nützlich? „Die Kunden nehmen alles selber in die Hand, ich leite lediglich den Prozess und sortiere dann nach ,glücklich’ und ,nicht glücklich’.“

Ihrer Erfahrung nach könnten die Leute bei den meisten Dingen sehr klare Entscheidungen treffen, sagt die Ordnungsberaterin. „Wichtig ist auch, dass es nicht darauf ankommt, wie viel man weggibt. Und man trainiert auszublenden, ob etwas viel Geld gekostet hat oder ein Geschenk war – und man sich deshalb verpflichtet fühlt, es zu behalten.“

Es sei vollkommen in Ordnung, Dinge gehen zu lassen – auch das lerne man mit ihr zusammen, sagt Hannah Cesarz. „Mir persönlich gefällt der Gedanke, dass der Gegenstand dann vielleicht jemand anderen glücklich macht“, sagt sie weiter. „Oder dass etwas, was bei mir zu viel ist, woanders fehlt.“

Drei Tipps vom Profi Um dauerhaft Ordnung halten zu können, sollte alles einen festen Platz haben, rät Hannah Cesarz. „Wenn man immer rückt, herrscht schnell Unordnung.“ Außerdem sollte alles in Boxen oder Schubladen sortiert werden – am besten aufrecht stehend. Dann habe man einen Überblick über den Besitz und nutze auch nur die vorhandene Fläche, ohne immer weiter von oben zu stopfen. Die Boxen sollten sich leicht in ein Regal oder einen Schrank raus- und wieder hineinschieben lassen, damit sich dahinter nicht zusätzlich etwas ansammeln kann. Ein Tipp für das Aufräumen mit Kindern: mit Farben arbeiten. Ein Beispiel: gelbes Spielzeug kommt in eine gelbe Box, alle Kuscheltiere in eine blaue Box. Cesarz bietet auch ein Programm für Lehrer an, um einen Überblick und Ordnung in Schulunterlagen und -bücher zu bekommen. Wer mehr über die Arbeit von Hannah Cesarz erfahren oder mit ihr zusammen Ordnung in seine Besitztümer bringen möchte, findet Informationen unter www.ordnungsberaterin-hannah.de.

Deshalb könne es auch helfen, statt des Mangelgedankens „Mir fehlt jetzt etwas“, den Wertschätzungsgedanken in den Vordergrund zu holen, sich vielleicht sogar bei einem Gegenstand zu bedanken für die gemeinsame Zeit. Und ihn dann loszulassen.

„Unordnung und Ordnung sind sehr individuelle Sachen, deshalb ist es auch wichtig, dass ich als Beraterin keine total strengen Vorgaben mache“, sagt die 33-Jährige. „Es darf also schon noch was rumliegen, wenn derjenige sich damit wohler fühlt.“

Früher nicht besonders ordentlich

Sie selbst würde in der Regel jeden Abend noch mal rund zehn Minuten vor dem Schlafengehen aufräumen, verrät Hannah Cesarz. „Es geht schnell und am nächsten Morgen freue ich mich darüber, dass es ordentlich ist.“ Mittlerweile könne sie vieles schnell wieder an seinen festen Platz räumen. Das sei aber nicht immer so gewesen.

„Hätte mir früher jemand gesagt, dass ich mal so eine Ausbildung machen würde, hätte ich laut gelacht“, sagt Hannah Cesarz, deren Mutter Martina Cesarz gebürtige Wiesenburgerin ist. „Denn ich war eigentlich nie besonders ordentlich. In meiner Schulzeit und während des Studiums war mein Schreibtisch das Sinnbild von Chaos und Unordnung – irgendwann habe ich ihn einfach sich selbst überlassen.“

Marie Kondo rät, Dinge aufrecht stehend in Boxen oder Schubladen zu sortieren, um von oben einen Überblick zu behalten. Quelle: Marie Kondo

Schließlich sei ihr das „Magic Cleaning“-Buch von Marie Kondo in die Hände gefallen. Darin beschreibt die Japanerin ihre Methoden, um Ordnung zu schaffen und zu halten. „Ich hatte schon lange das Gefühl, dass ich mich von altem Ballast trennen sollte“, erinnert sich Hannah Cesarz.

„Als ich das Buch gelesen habe war ich sofort drin, habe mir für den nächsten Tag den Wecker auf sechs Uhr gestellt und angefangen – und war im Fluss.“ Von zwei Drittel ihres Besitzes habe sie sich schließlich getrennt. „Ich fühlte mich danach erleichtert und gelöst.“

Das Thema habe sie dann nicht mehr losgelassen, sagt die Ordnungsberaterin. „Ich habe gesehen, dass Marie Kondo diese Ausbildung anbietet und habe im April 2019 damit begonnen. Zunächst ging es für drei Tage zu einem Seminar nach London, dann waren weitere Aufgaben zu erfüllen, die ich aber in Berlin erledigen konnte – insgesamt hat die Ausbildung sechs Monate gedauert.“

Seit einem Jahr sei sie nun schon als zertifizierte Ordnungsberaterin selbstständig, erzählt die studierte Sprach- und Erziehungswissenschaftlerin. Zuvor habe sie sechs Jahr als leitende Angestellte im Bildungsbereich gearbeitet. Den festen Job gab sie für ihre neue Herausforderung auf. Die 33-Jährige lebt in Berlin, denkt aber gerne an ihre Kindheit im Hohen Fläming zurück, wenn sie ihre Großeltern in Wiesenburg besucht hat. In den Schlosspark kommt sie noch heute gerne, wenn sich die Gelegenheit bietet.

Ausbildung zur Stresspräventionstrainerin

Aktuell macht Hannah Cesarz außerdem eine Ausbildung zur Stresspräventionstrainerin, das Zwischenzertifikat bekommt sie Ende Oktober. „Das passt sehr gut mit der Ordnungsberatung zusammen, denn wenn ich mit meinen Kunden arbeite, kommen oft Stresspunkte zum Vorschein“, sagt die junge Frau.

Von Josephine Mühln