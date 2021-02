Rostock

Kosmetikerin Adriana Schenk ist stinksauer. Friseure dürfen ab dem 1. März wieder ihre Salons öffnen. Das Geschäft der 30-Jährigen hingegen muss geschlossen bleiben. Aus dem Grund hat ihr Anwalt beim Oberverwaltungsgericht Greifswald gegen das Land Klage eingereicht: Sie möchte, dass auch ihre Branche berücksichtigt wird und endlich wieder arbeiten darf. Denn eine plausible Erklärung für diese Entscheidung gibt es vonseiten der Politiker in ihren Augen nicht.

„Wir haben einen sehr hohen Sicherheitsstandard“, betont die Rostockerin und zählt auf, was jetzt alles zusätzlich für die Hygiene getan wird: „Wir haben keinen Wartebereich mehr, wir tragen eine FFP-2-Maske und eine Schutzbrille, wir benutzen im Bad nur noch Papierhandtücher zum Abtrocknen, lüften zwischen den einzelnen Kunden mindestens 15 Minuten, desinfizieren alles, es liegen keine Zeitungen mehr aus und wir akzeptieren nur noch Kartenzahlungen.“

Mit Klage der Branche ein Gesicht geben

Als sie gehört hat, dass nur Friseure wieder öffnen dürfen, konnte sie zwei Nächte nicht schlafen. Nicht aus Angst um ihre berufliche Existenz, sondern aus Wut über die Ungerechtigkeit. „Friseure gehören auch zu den körpernahen Dienstleistern und dürfen öffnen, wir aber nicht? Das verstehe ich nicht“, sagt die Mutter einer zweijährigen Tochter.

Mit ihrer Klage – die ihr Anwalt zusammen mit einem Kollegen am Donnerstag an die Landesregierung geschickt hat – will Adriana Schenk der Branche ein Gesicht geben. Das Argument, Friseurbesuche gehören zum Teil der Körperpflege, will sie nicht gelten lassen. „Wir streicheln nicht das Gesicht, sondern behandeln Menschen mit starken Hautproblemen“, sagt die junge Frau energisch. Wenn ihre Kunden zwischen Friseurbesuch und Gesichtsbehandlung wählen könnten, würden sie sich fürs Gesicht entscheiden, meint die junge Frau, die außerdem im Spa-Management berät und eine zusätzliche Ausbildung im Make-up-Bereich absolviert hat.

„Es geht um Gleichbehandlung“

Sie betont, dass sie nicht gegen die Öffnung der Friseursalons ist, sondern dass es ihr bei der Entscheidung zugunsten der Friseure um Gleichbehandlung geht. „Wenn, dann sollen alle körpernahen Dienstleistungen, wie Massage,- Nagel- oder Tattoostudios, wieder aufmachen dürfen“, sagt die Geschäftsfrau.

Für den Robinson Club Fleesensee hat sie während des ersten Lockdowns im vorigen Jahr ein Schutzkonzept erstellt. „Es ist zwar ein unheimlicher Aufwand, aber ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass Schönheits- und Massageanwendungen in Corona-Zeiten sicher angeboten werden können“, betont Adriana Schenk.

Zu wenig Unterstützung von der Handwerkskammer

Auch von der zuständigen Handwerkskammer ist sie enttäuscht. „Wir zahlen regelmäßig unsere Pflichtbeiträge, aber an Einsatz für uns oder an Unterstützung kommt da nichts“, sagt sie verärgert. Seit dem 2. November ist ihr Geschäft geschlossen. Corona-Hilfen kommen gar nicht – oder eher schleppend. „Ich komme nur durch meine Familie finanziell über die Runden“, sagt sie. Sie habe aber noch ein zweites Standbein: „Ich arbeite an der Hotel- und Wirtschaftsschule als Dozentin. Aktuell unterrichte ich sogar die angehenden Friseurmeisterinnen und -meister.“

Von Stefanie Adomeit