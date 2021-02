Kreidefelsen auf Rügen: Gewaltige 1000 Kubikmeter Hang abgebrochen

Sassnitz

Auf der Ostseeinsel Rügen sind rund 1000 Kubikmeter Kreidefelsen abgebrochen. Dies wurde am Montag am Steilufer in der Nähe von Sassnitz festgestellt, wie Umweltminister Till Backhaus (SPD) bei einer Online-Pressekonferenz sagte. Verletzt wurde demnach niemand.

Im Januar habe es an dieser Stelle bereits einen kleineren Abbruch gegeben, wie die „Ostsee-Zeitung“ berichtet. Das ist zu dieser Jahreszeit nicht unüblich. Grund ist der Wettermix. Weil sich Frost und Plusgrade in Kombination mit den leicht erhöhten Niederschlagswerten abwechseln, steigt das Risiko von Abbrüchen. Die Kliffs sind dann voller Wasser und dadurch instabiler als in den Trockenphasen.

Minister Till Backhaus (SPD) mahnte bereits Anfang des Monats zur Vorsicht. „Der Aufenthalt unter Steilufern ist immer gefährlich. Die Durchfeuchtung der Böden nach Niederschlägen hat einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit von Abbrüchen. Daher ist im Winter und zeitversetzt nach höheren Niederschlägen die Abbruchgefahr stark erhöht.“

Großer Abbruch an Selliner Steilküste im Herbst 2020

Einen vergleichsweise kleinen Hangrutsch gab es am 27. Januar im Norden von Rügen: Am Jasmunder Kreidekliff waren etwa zehn Kubikmeter vom Gakower Ufer abgebrochen. Wesentlich mehr kam im Spätherbst 2020 im Südosten der Insel runter: An der Steilküste von Sellin auf Rügen, nahe der Seebrücke, waren mehrere Hundert Kubikmeter Sediment abgebrochen. Die Erdmassen landeten samt mitgerissener Bäume auf der Promenade, NVA-Bunker aus DDR-Zeiten ragten aus der Kliffkante und mussten abgerissen werden. Nur wenige Tage später war an gleicher Stelle erneut ein Stück vom Steilhang abgerutscht.

Minister Backhaus rät von Strandspaziergängen an den Kreideklippen ab. Ausflügler sollte lieber die Hochuferwege wählen. „So kann man die eindrucksvolle Landschaft ebenso und vor allem sicher genießen.“

Von dpa und OZ