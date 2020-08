Kuriose Auktion in Brandenburg: Mini-Grundstück ab 400 Euro zu haben

Bindow

Was absurd klingt, ist tatsächlich wahr: Im Heideseer Ortsteil Bindow wird demnächst ein 16 Quadratmeter großes Wassergrundstück versteigert. Das Mindestgebot liegt bei 400 Euro. Besonders skurril: Bei dem Grundstück handelt es sich um eine schmale Splitterfläche, die nur vom Wasser aus oder über die benachbarten Grundstücke zu erreichen ist.

Allerdings sind die angrenzenden Grundstücke bewohnt. Das kleine Wassergrundstück, das Anfang September in Berlin versteigert werden soll, liegt hinter der Rudolf-Breitscheid-Straße 8a und grenzt westlich direkt an die Dahme. Es hat eine Uferfront von gerade einmal einem Meter.

Nachbarn haben offenbar kein Interesse an dem Grundstück

Derzeit wird die Fläche vom Nachbarn vertragslos mitgenutzt. Sie ist etwa mittig mit einem kleinen Unterstand überbaut. Am Ufer stehen Bäume, weiter vorn befindet sich ein Komposthaufen. Der Nachbar, ein 86 Jahre alter Pensionär, hat selbst offenbar kein Interesse, das von ihm jahrelang mitgenutzte Teilstück zu ersteigern.

Das Mini-Grundstück am Wasser liegt hinter der Rudolf-Breitscheid-Straße 8a und ist nur von der Dahme aus zugänglich. Quelle: Josefine Sack

Eine Bekannte, die sich um den Rentner kümmert, berichtet, dass das Grundstück dessen Stieftochter gehöre. Er selbst habe bloß ein Wohnrecht auf Lebenszeit. Weil der Mann pflegebedürftig ist, kann er Haus und Hof nicht mehr selbst bewirtschaften. Wie es zu der skurrilen Splitterfläche mitten im Garten kam, kann die Freundin des Seniors bloß vermuten: „Damals bei der Grundstücksvermessung muss ein Fehler passiert sein“, sagt sie.

Skurrile Objekte bei Auktionen keine Seltenheit

Im Auktionskatalog der Plettner & Precht Immobilien GmbH, in dem das Wassergrundstück in Bindow gelistet ist, finden sich immer wieder skurrile Objekte. Dass eine solche Splitterfläche zur Auktion stehe, sei dennoch eher selten, bestätigte eine Mitarbeiterin des Unternehmens auf Nachfrage.

Wer könnte Interesse an dem Grundstück, das nur vom Wasser aus erreichbar ist und auf das gerade einmal ein Tisch und zwei Stühle passen, haben? Auch wenn der Interessentenkreis sicherlich überschaubar ist, dürfte das Grundstück an der Dahme am Ende unter den Hammer kommen.

Kurioses Wassergrundstück in Bindow: Es wird vom Nachbarn vertragslos mitgenutzt und ist mit einem kleinen Unterstand überbaut. Quelle: Josefine Sack

Mini-Grundstücke am Wasser sind gefragt

Solche Mini-Grundstücke am Wasser seien durchaus gefragt, sagt Jürgen Kuse, Leiter des Kataster- und Vermessungsamts Dahme-Spreewald. „Das gibt es ganz häufig entlang der Dahme und an unseren Seen“, so Kuse. Die Wassergrundstücke haben einen historischen Hintergrund: „Sie sind in den 1920er Jahren teilweise extra so angelegt worden, um ans Wasser zu kommen und kleine Steganlagen zu bauen“, erläutert er. In Zernsdorf und Senzig gebe es jede Menge solcher Wassergrundstücke.

Dass ein Grundstück ausschließlich vom Wasser zugänglich ist, wie in dem Fall in Bindow, sei aber eher selten. „Aber es gibt durchaus Leute, die so etwas kaufen würden. Wassersportler oder ein Interessent, um mal zu schauen, was am Standort noch so möglich ist“, sagt Kuse.

Von Josefine Sack/MAZ-Redaktion