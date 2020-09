Etwa 60 französische Geistliche waren von 1941 bis 1945 in einem Gefangenenlager zwischen Markgrafenheide und Hohe Düne (Mecklenburg-Vorpommern) untergebracht. Viele Rostocker und sogar Anwohner der Ortsteile wissen heute gar nicht, dass es dieses Lager gab. Am Gedenkstein erinnerten Ortsbeirat und Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück an die Gefangenen.