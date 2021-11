Dassow

„Ich hätte das so nicht sagen sollen“, stellt der Hobbyhistoriker Volker Jakobs ohne Umschweife klar. Vor einigen Wochen hatte er – wenngleich scherzhaft gemeint – bei einer Radtour mit Touristen auf den Spuren der Geschichte über das Leben im Sperrgebiet gesagt: „Zurück blieben die Alten und Alkoholiker“.

Der gebürtige Wittenberger entschuldigte sich aufrichtig bei den ehemaligen Bewohnern des Sperrgebiets für diese unzulässige Verallgemeinerung.

Marianne Thoms, Enrico Selzer, Annett Pahl, Wolfgang Böttcher und Volker Jakobs (v.l.) diskutierten in der Heimatstube der Altenteilerkate in Dassow Quelle: Annabelle von Bernstorff

Die Aussage sorgt immerhin dafür, dass das Thema „Leben im Sperrgebiet“ wieder an der Tagesordnung ist. Mit all seinen Facetten. In der Dassower Heimatstube haben sich an diesem Tag einige Bewohner zusammengefunden, um einen Blick auf die Geschichte von vor 32 Jahren zu werfen.

„Wir haben es hier nicht nur ‚ausgehalten‘“, stellt Dassows Bürgermeisterin Annett Pahl fest. Viele Menschen seien sogar bewusst im Sperrgebiet wohnen geblieben. „Wir hatten teilweise sogar Vorteile wie das Schwimmbad, das in Dassow gebaut wurde, weil wir nicht mehr im Meer schwimmen durften,“ findet Marianne Thoms.

Wussten, dass geschossen wird

Vielleicht sei es für jene, die vor 1945 im Westen gearbeitet hätten, anders gewesen, wirft Wolfgang Böttcher aus Benckendorf ein, der 1954 geboren ist. Er aber sei mit der Grenze aufgewachsen. „Die haben uns eingebläut, dass die Grenze ein Schutz vor den Bonner Ultras war“, erinnert er sich.

„Aber wir waren ja nicht doof, wir haben schon gesehen, dass die Grenzpfähle mit den abgeknickten Enden in unsere Richtung zeigten.“ Wer losgelaufen sei, habe gewusst, das geschossen werden würde.

Nie eingesperrt gefühlt

Enrico Selzer ist 1976 geboren, bezeichnet sich selbst als Wendekind und erinnert sich gern an seine schöne Kindheit im Sperrgebiet. „Ich habe mich nie eingesperrt gefühlt“, berichtet er „wir waren nicht ständig unter Kontrolle, haben frei im Wald und auf dem Truppenübungsplatz gespielt.“

Dassow, Abbau der Mauer am 22. Januar 1990 Quelle: Archiv

Man wolle nicht immer nur auf die Erschießungen an der Grenze reduziert werden, fordern einhellig die anwesenden sechs Bewohner des ehemaligen Sperrgebiets. Neunzig Prozent der Menschen hätten total normal gelebt.

Schule und Arzt waren besser

„Die Mauer im Kopf wird immer weiter aufrechterhalten“, bedauert Annett Pahl. Und die Diskussion komme immer nur von Leuten, die hier gar nicht gelebt hätten. Der normale Alltag sei hier der gleiche wie im Westen gewesen, behaupten einige.

„Wir durften zwar nicht in die Türkei, aber dafür an die Krim“, konstatiert Marianne Thoms. „Und für ein Auto haben wir 16 Jahre gespart, anstatt uns über beide Ohren zu verschulden.“ Schule und ärztliche Versorgung sei sogar besser gewesen.

Der Geist hat sich angepasst

„Mehr Läden hatten wir auch“, erinnert Enrico Selzer. Sieben Lebensmittelgeschäfte und zwei Fischläden habe Dassow gehabt. Es sollte den Menschen im Sperrgebiet an nichts mangeln. Der Ort sei darum beliefert worden wie eine Bezirksstadt.

Außerdem habe es 80 Mark Sperrgebietszuschlag beim Lohn gegeben. Klar habe der „Geist sich angepasst“, aber „wir haben Westfernsehen geguckt, DDR 2 konnten wir nicht mal empfangen.“

Wussten, wer bei der Stasi war

Es hätten jedenfalls nicht nur Hundertprozentige im Sperrgebiet gelebt, stellt die ehemalige Horterzieherin Marianne Thoms klar. „Wir wussten, wer bei der Stasi war.“ Menschen, die im Sperrgebiet gemeldet waren und einen Passierschein hatten, konnten frei rein und raus.

Blick auf Hafenspeicher und Stepenitzbrücke in Dassow. Auf der Brücke eine motorisierte DDR-Patrouille, der Grenzer an dem Wachhäuschen hat währenddessen den Fotografen entdeckt und beobachtet ihn. Aufnahme vom April 1978 Quelle: N.N.

„Wer mich nicht besuchen konnte, mit dem habe ich mich halt außerhalb getroffen“, erklärt Thoms pragmatisch. Der ÖPNV habe damals jedenfalls besser funktioniert als heute. Und nach dem Tanz im Kulturhaus in Dassow Vorwerk habe man zu Fuß über die B 105 nach Hause gehen können.

Nichts schönreden

Die andere Seite der Medaille klingt kurz an, als Annett Pahl davon erzählt, dass sie ihre Schulfreundinnen aus Grevesmühlen nicht zu ihrem 18. Geburtstag nach Hause einladen durfte. Der Vorsitzende des Heimatvereins, Hans Espenschied, der wie die Autorin dieses Textes ursprünglich aus Rheinland-Pfalz stammt, muss bei der ein oder anderen Erzählung über das schöne Leben im Sperrgebiet durchaus schlucken.

Es gehe nicht darum, das Leben „schönzureden“, hält Enrico Selzer ein, „aber wir hatten als Kinder wirklich nichts auszustehen.“ Das Angebot an Sport und Arbeitsgemeinschaften sei toll gewesen. Seine Mutter Irene Selzer lobt: „Anders als heute waren die Kinder gut beschäftigt und lungerten nicht auf der Straße herum.“

Einige hat es härter getroffen

Jene, die mit dem System nicht einverstanden waren, seien weggezogen oder abgehauen. „Einige Berufsgruppen hat es sicherlich härter getroffen als andere“, gibt Bürgermeisterin Pahl zu bedenken.

Dazu gehörte etwa die Familie von Lydia Jürß, die als Fischer am Dassower See tätig waren und deren Boote per Tieflader in die Wismarbucht transportiert wurden. 1964 sind sie schließlich mit dem Kutter von Wismar nach Travemünde geflüchtet.

„Ich hatte hier nichts auszustehen“

Sie habe sich lange gesträubt, berichtet sie, „ich hatte hier ja nichts auszustehen“. Am Ende sei sie ihrer Schwiegerfamilie zuliebe – und aus Angst vor Repressalien – mitgegangen.

„Ich war 24 und saß mit meinem einjährigen Sohn im Bootstank“, berichtet sie von der geglückten Flucht. Dass sie trotzdem 1966 zur Beerdigung ihres Vaters ins Sperrgebiet einreisen durfte, rechnet sie dem damaligen Bürgermeister hoch an.

Stolz auf die Heimat

Gleich nach dem Mauerfall ist sie zurück in die alte Heimat gezogen. Der Stolz auf die Heimat zeichnet alle Diskutanten aus, Kritik von außen hören sie nicht gern. „Ich bin 1991 zum Arbeiten in den Westen gegangen“, berichtet Wolfgang Böttcher, „und da wollten mir meine Kollegen erzählen, wie ich gelebt habe, ohne Bananen und ohne Rosinen.“

Plötzlich findet jemand ein passendes Bild: „Wenn der Goldfisch im Wasserglas lebt, dann ist das nun mal sein Zuhause!“

Haben Sehnsucht verspürt

„Natürlich haben wir Sehnsucht verspürt, wenn wir die fröhlichen Stimmen der Badenden auf dem Priwall gehört haben“, räumt Enrico Selzer ein. Und alle Beteiligten sind sich einig: „Das Unrecht war uns bewusst, aber wir konnten nichts daran ändern.“ Man müsse ja heute auch mit den politischen Entscheidungen leben, auch wenn sie einem nicht immer passten.

Das man auch heute gar nicht mehr zum Baden oder Angeln an den Dassower See herankommt, ärgert einige der Anwesenden. Marianne Thoms kommentiert lakonisch die Verbote im Naturschutzgebiet: „Früher hatten wir hier die graue Mauer, jetzt die grüne Eule.“

Bürgermeisterin Pahl will den Blick in die Zukunft lenken: „32 Jahre nach der Grenzöffnung wird es Zeit, gesamtdeutsch zu denken. Nur dann schaffen wir es, die Ost-West-Vorurteile und die Mauern in unseren Köpfen hinter uns zu lassen.“

Von Annabelle von Bernstorff