„Alt wie ein Baum möchte ich werden...“ sangen einst die Puhdys. Zu den langlebigsten Baumarten gehören Ginkgo, Stiel- und Traubeneiche, Esskastanie, Europäischer Lärche, Sommer- und Winterlinde sowie Europäische Eibe.

Wetteifern um den Titel

Zwischen 4000 und 5000 Jahre alte Grannenkiefern soll es in Nordamerika geben. Noch viel älter – nämlich 9550 oder gar 9700 Jahre (da schwanken die Angaben) – soll gar eine Gemeine Fichte im schwedischen Nationalpark Fulufjället sein.

Um den Titel „Deutschlands ältester Baum“ wetteifern eine Eibe in Balderschwang im bayerischen Allgäu, die auf der örtlichen Website mit „einem Alter von 2000 bis 4000 Jahren“ als regionale Sehenswürdigkeit beworben wird. Des Weiteren die Femeiche von Raesfeld, die nach Angaben der Gemeinde mehr als 1500 Jahre alt sein soll. Und die Linde im hessischen Dorf Schenklengsfeld. Diese ist nach Abgaben der Gemeinde immerhin 1200 Jahre alt.

Als ältester Baum Sachsens gilt die Friedhofslinde in Collm. Auch Dresden hat einen angeblich tausendjährigen Baum: die Kaditzer Linde. Aber sind die Bäume wirklich so alt, wie man von ihnen sagt?

„Kein Baum in Deutschland ist über 1000 Jahre alt“

Professor Andreas Roloff vom Institut für Forstbotanik und Forstzoologie der Technischen Universität (TU) Dresden in Tharandt ist da sehr skeptisch. Der Wissenschaftler und gefragte Baumbiologe, der viele alte Bäume untersucht hat, ist zu der Auffassung gelangt, dass es in Deutschland zwar einige wirklich sehr alte Bäume gibt, die mehrere hundert Jahre alt sind, aber keiner zähle über 1000 Jahre.

Auch nicht die Eibe bei Balderschwang im Allgäu oder die Femeiche von Raesfeld. Und ob die Bäume, von denen das gesagt wird, die 1000 Jahre überhaupt erreichen, sei zumindest zweifelhaft.

Eine Studentin von ihm hat sich jüngst im Rahmen ihrer Masterarbeit an der TU Dresden damit beschäftigt, welche Charakteristika alte Bäume zu schutzwürdigen Bäumen machen, und in diesem Zusammenhang auch nach dem ältesten Baum in Deutschland gesucht. Doch gefunden habe sie ihn nicht. „Die Aufzeichnungen mit Hinweisen enden meist vor 400, maximal 500 Jahren. Wie in Collm sind die Bäume 500 bis 800 Jahre alt. Da wird dann meist großzügig aufgerundet“, sagt Andreas Roloff.

Angabe des Alters ist eine Frage der Definition

Meist sei die Angabe des Alters ohnehin eine Frage der Definition. „Denn wenn der ursprüngliche Stamm des Baumes abstirbt, die Wurzeln wieder neu austreiben und ein neuer Stamm oder mehrere entstehen – ist das dann noch derselbe Baumstamm für die Alterszählung?“, fragt Roloff. Er sieht das nicht so.

Man könne in der Regel auch nicht mal eben einen Bohrkern als Beweis heranziehen. Denn meist sind die uralten Bäume innen hohl, da kommt man mit dem Zählen der Jahresringe nicht ans Ziel.

In solchen Fällen werde „aus dem verbliebenen Stammmantel unter Annahme eines „moderaten“ Wachstums von seinem vervollständigten Umfang das theoretisch mögliche Alter hergeleitet, mit Angabe eines Unsicherheitsbereiches von plus/minus zehn Prozent, erläutert Andreas Roloff. Dies habe sich bei vielen Uraltbäumen als machbar erwiesen, die derzeit als Nationalerbe-Bäume im Fokus seines Engagements stehen.

Keine Stammteile, sondern Stämme jüngeren Datums

Bei der Schenklengsfelder Linde spricht die Gemeinde von einem „Umfang der vier Stammteile“, der rund 18 Meter betrage. Der Forstwissenschaftler jedoch sieht vier Stämme und verweist auf deren exakte Position, die in die vier Himmelsrichtungen zeige.

Dies sei menschengemacht. Wahrscheinlich habe man spätere Triebe aus religiösen Gründen bewusst so erzogen. Mit vier Stammresten an genau diesen Stellen sei das unmöglich, aber mit der Auswahl natürlicher Austriebe, von denen große alte Linden fast immer hunderte am Stammfuß aufweisen würden, schon, erklärt Roloff.

Aus seiner Sicht könne zwar der Klonbaum seinen Ursprung vor 1200 Jahren haben, die heute vorhandenen Stämme seien jedoch ganz sicher nicht so alt. Der Wissenschaftler schätzt das Alter der Stämme der Schenklengsfelder Linde aufgrund ihres Umfanges auf 200 bis 300 Jahre. Die angeblich 9700 Jahre alte Fichte in den nordschwedischen Gebirgen sei tatsächlich nur etwa 280 Jahre alt.

Linde in Kaditz ist älter als die in Schenklengsfeld

Die Kaditzer Linde dagegen sei auf jeden Fall älter und könne in der Liga der ältesten Bäume Deutschlands ganz oben mitspielen.

Zum einen sei der ursprüngliche Stamm anhand der heute erhaltenen annähernd halbrunden Stammform noch in Teilen zu erkennen, sagt Andreas Roloff. Er weist auf den markanten knorrigen vormals hohlen Stamm, in dem mittlerweile zu Stammteilen mutierte Innenwurzeln für Stabilität und Ernährung sorgen, und den separat stehenden noch lebenden Baumrest. 7,60 Meter in einer Stammhöhe von 1,20 Meter misst der noch erhaltene Hauptteil des Baumes. „Misst man um den kleineren Stammrest mit herum, sind es 10,50 Meter“, sagt Andreas Roloff.

Auf einen Umfang von etwa 15 Metern in 1,50 Metern Höhe schätzt er „vorsichtig zurückhaltend“ die Kaditzer Linde auf alten Abbildungen, auf denen Menschendarstellungen einen Größenvergleich zulassen. So verweist Andreas Roloff auf die Lithografie „Die große Linde auf dem Kirchhofe zu Kaditz“ von Carl Wilhelm Arldt, nach Julius Fleischmann. Deren Entstehung wird mit „um 1840“ angegeben. Da der Stamm der Linde dort noch unversehrt ist, müsse die Darstellung die Linde vor der großen Brandkatastrophe 1818 zeigen, bei der neben vielen Kaditzer Höfen auch das Pfarrhaus und die Linde brannten, schlussfolgert der Baumbiologe.

Für 4,77 Meter Durchmesser braucht Linde mindestens 600 Jahre

Aus seiner Sicht passe der Umfang von etwa 15 Metern vor der Brandkatastrophe mit den heutigen Ausmaßen des Baumes zusammen. 15 Meter Umfang entsprechen einem Durchmesser von 4,77 Metern. „Dafür braucht eine Linde mindestens 600 Jahre“, sagt Professor Roloff. Somit wäre die Kaditzer Linde heute mindestens 800 Jahre alt und könnte schon vor dem Bau der ersten Kapelle im Jahre 1273 da gestanden haben.

In alten Archiven auf Hinweise zu dem altehrwürdigen Baum in Kaditz gestoßen ist die Biologin, Naturschützerin und Hobby-Ahnenforscherin Monika Adam. Sie beschäftigt sich mit der Geschichte ihrer Familie, die aus Trachau stammt. „Und da komme ich an der Kaditzer Kirche nicht vorbei, weil ja Trachau zum Kaditzer Kirchspiel gehörte“, erklärt sie. So sei auch die Kaditzer Linde eng mit der Geschichte ihrer Familie verbunden, wurde Monika Adam anhand des gesichteten Archivmaterials klar.

Abgetaucht in die Archive

Sie hat zum einen die Kaditzer Kirchenbücher gesichtet, die – abgesehen von einer kleinen Lücke während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges – bis ins Jahr 1575 weitgehend vollständig erhalten sind, wie sie berichtet. „Das ist ein ganz beachtlicher Schatz von Informationen, den diese Bücher bieten, denn in ihnen sind Taufen, Trauungen und Beerdigungen vermerkt. Sie alle führten an diesem Baum vorbei.“ Zudem durchforstet sie weitere Quellen wie Gerichtsbücher und Kaufverträge im Staatsarchiv, die noch viel weiter zurückreichen.

Gefunden hat Monika Adam einen nach ihren Angaben „sehr ausführlichen Bestattungseintrag“ von der Beerdigung des bekannten Kaditzer Schulmeisters Paul Schulze im Jahr 1657 „unter der großen Linde“. „Er hat in seiner Amtszeit von etwa 1607 bis 1657 selbst verschiedene Lindenbäume gepflanzt. Doch die waren ja dann zu seinem Todeszeitpunkt noch nicht so groß“, meint die Wahlradebeulerin. Zu diesen Bäumen zählt auch eine nach Schulze benannte Linde wenige Meter weiter, gepflanzt am 8. April 1622. Dies ist bislang Dresdens ältester Baum, dessen Pflanzdatum exakt bekannt ist.

1617 Linde in Kaditz indirekt erwähnt

Paul Schulze sei neben drei Söhnen und seiner ersten Frau, die vor ihm verstorben waren, begraben worden. Der älteste Eintrag in diesem Zusammenhang datiert vom 30. Oktober 1617 von der Beerdigung seines Sohnes Philipp, der nur 13 Jahre alt wurde. „Also stammt die früheste mir aktuell bekannte, indirekte, Erwähnung der Kaditzer Linde von 1617“, macht Monika Adam deutlich.

Je weiter zurück die Recherche geht, umso spärlicher werden die Aufzeichnungen. Dass es einen Beleg gibt, der die Pflanzung der Kaditzer Linde vor 800 oder gar 1000 Jahren dokumentiert, ist sehr unwahrscheinlich. Aber kommt es bei einem solchen Alter auf das Jahr an? „Dieser Baum hat so viel erlebt, viele Katastrophen überlebt. Vielleicht kann man daraus ja auch ein bisschen Mut schöpfen für das eigene Leben oder auch unsere Zeit“, sagt Monika Adam.

