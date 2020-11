Löcknitz in Vorpommern: Wie zwei Dutzend Rechte versuchen, einen Ort zu übernehmen

Löcknitz

Bei der Erinnerung wird Klaudia Wildner-Schipek heute noch mulmig. Knapp ein Jahr ist es her, dass die Landeszentrale für Politische Bildung in Löcknitz den Film „ Kleine Germanen“ über eine Kindheit unter Neonazis zeigte. „Es waren ungefähr acht Leute vom Präventionsrat da, zwei Polizisten und 20 bis 25 kräftig gebaute Neonazis“, sagt die 41-Jährige. Trotz der rechten Übermacht blieb es friedlich. Aber dieses Gefühl der Bedrohung wird die Leiterin des Begegnungszentrums der katholischen Kirche in der 3300-Einwohner-Gemeinde nicht so schnell vergessen.

Immer wieder Löcknitz: Knapp zwei Wochen ist es her, dass 300 Polizisten 40 Häuser in Löcknitz und Umgebung durchsuchten. Auslöser waren Ermittlungen gegen den Löcknitzer Dirk B. (52) sowie einen weiteren Mann wegen Terrorverdachts. Bei den führenden Köpfen des „Nationalen Bündnis Löcknitz“ wurden Waffen gefunden, die für Extremismus zuständige Staatsanwaltschaft in Rostock führt Ermittlungen gegen insgesamt 24 Personen aus der Region.

Rechtsrock im Garagenkomplex

Im Alltag seien die Rechten eigentlich kaum präsent, erklärt Klaudia Wildner-Schipek. Die Gegend sei nun mal eher ländlich geprägt, was die anderen machen, bekomme man nicht unbedingt mit.

Das Treiben der Neonazis um Dirk B. ließ sich allerdings kaum übersehen. Jahrelang traf sich die nationale Szene regelmäßig in einem Garagenkomplex am Ortsrand. Zu Konzerten, die in den umgebauten Räumen aus sieben Einzelgaragen stattfinden, reisten bis zu 200 Rechte aus ganz Deutschland an.

Klaudia Wilder-Schipek, Projektleiterin im Begegnungszentrum der katholischen Kirche in Löcknitz Quelle: Stefan Sauer

Im März untersagte der Landkreis Vorpommern-Greifswald die Nutzung. Begründung: Verstoß gegen das Baurecht. Einen ersten, erfolglosen Anlauf dazu gab es schon vor zwölf Jahren. Erst als in diesem Februar drei Polizisten bei einer Kontrolle von Garagenbesuchern verletzt wurden, machte der Landkreis den illegalen Nazi-Treff dicht.

Nur der Grill ist noch da

Das Schild mit der Fraktur-Schrift „Deutsches Schutzgebiet“ an einem der verschlossenen Tore ist inzwischen weg, ein verrosteter Grill und eine verbogene Feuerschale stehen noch davor. 30 Meter weiter werkelt ein circa 30-Jähriger mit Jogginghose in seiner Garage vor sich hin. „Ich sag’ nichts“, meint der Mann hastig und erzählt dann doch ein bisschen.

Zum Beispiel, dass die Rechten jetzt offenbar wirklich weg sind und dass die Polizei auch in seine Garage wollte. „Das war unrechtmäßig, es gab keinen Durchsuchungsbeschluss“, beklagt der Mann.

„Ach ja, der Dirk B.“, sagt Detlef Ebert und lächelt. Ebert leitet die Löcknitzer Wohnungsbaugenossenschaft, ist seit fast 30 Jahren in der Gemeindevertretung, CDU-Mitglied und seit 2014 ehrenamtlicher Bürgermeister in Löcknitz.

Den fünf Jahre jüngeren B. kannte er schon als Kind. Der arbeitete später als Fliesenleger. „Als Handwerker war er gut, aber wehe, das Gespräch ging um Politik“, erzählt Ebert. Dann sei B. nicht zu bremsen gewesen.

Reichsbürger Dirk B. gab Ausweis ab

Später saß B. für die NPD in der Gemeindevertretung, habe da aber mangels Interesse nichts gemacht. Inzwischen soll er sich der Reichsbürgerbewegung angeschlossen haben, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennt. Seinen Ausweis hat B. dem Vernehmen nach bei der Amtsverwaltung abgegeben, seinen Führerschein auch, doch den holte er sich später zurück.

Dass von B. und seinen Gesinnungsgenossen eine Gefahr ausgeht, glaubt der Bürgermeister eigentlich nicht. Eine spezielle Abteilung der Polizei aus Anklam verfolge jeden Schritt, den B. macht. Ebert bedauert, dass Löcknitz seinen Ruf als rechte Hochburg nicht loswird. Denn der überblende den größeren Teil der Realität, der mehr mit Multikulti als mit Springerstiefelträgern zu tun hat.

Polen beseitigen den Leerstand

Mittlerweile hat fast jeder fünfte Löcknitzer einen polnischen Pass, in den Dörfern im Umland liegt die Quote teilweise sogar bei 50 Prozent, erklärt der Bürgermeister. Für den Ort sei der Zuzug ein Segen – neue Familien statt Leerstand. Seit 2007 zogen viele Polen über die 25 Kilometer entfernte Grenze hierher. Für den Preis einer kleinen Plattenbauwohnung in Stettin bekommen sie hier ein ganzes Einfamilienhaus mit großem Grundstück.

Ortsschild in Löcknitz. Jeder fünfte Einwohner ist polnischer Staatsbürger. Quelle: Stefan Sauer

Klaudia Wildner-Schipek ist ein gutes Beispiel für dieses Zusammenwachsen. Die studierte Politologin hat deutsch-polnische Eltern und lebte abwechselnd in beiden Ländern. Inzwischen wohnt sie mit Mann und Kindern in Löcknitz und arbeitet bei der durch den polnischen Zuzug stark wachsenden katholischen Gemeinde. Bis zu 100 Gläubige kommen sonntags mittlerweile zum Gottesdienst. „90 Prozent davon sind Christen aus Polen“, sagt sie.

Viele deutsch-polnische Paare

Es gibt polnische Unternehmen im Ort, die Klinik in Pasewalk hätte ohne ihre 60 polnischen Ärzte ein kaum lösbares Problem. Das neue Begegnungszentrum, das die 41-Jährige leitet, liegt neben der Europaschule, aus deren Absolventen viele deutsch-polnische Ehepaare hervorgegangen sind. Wenn gerade kein Lockdown ist, gibt es hier Musikkurse, Jugendclubs und Nachhilfekurse. In den Kitas und Schulen seien beide Sprachen Alltag.

„Für die heutige Großelterngeneration war die Grenze noch so gut wie unüberwindbar gewesen“, sagt die Projektleiterin. Für die Jungen spiele sie keine Rolle mehr. Die Fremdenfeindlichkeit der Neonazis läuft langfristig ins Leere, ist Wildner-Schipek überzeugt.

Von Gerald Kleine Wördemann