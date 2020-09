Martin Duligs Österreich-Tour, Tag drei: „Ni“ und „Ned“

Dresden/Wien

Mit einem Ostdeutschen über Corona zu sprechen, bedeutet natürlich auch, mit jemandem über Krisen zu sprechen, der etwas von Krisen versteht. Den Eindruck müssen jedenfalls die Stadträte von Amstetten bekommen, als Martin Dulig ihnen nach fünf Minuten erzählt: „Ich bin gelernter Maurer, also Facharbeiter mit Abitur, aber mein Betrieb hat die Krise nicht überlebt.“

Der sächsische Wirtschaftsminister reist durch Österreich, die LVZ begleitet ihn. Und manchmal gibt es auf diesem Trip Momente, in denen man das Gefühl hat: Hier trifft gar kein deutscher Minister auf das Nachbarland. Sondern hier trifft der Osten auf Österreich, das sächsische „ni“ auf das wienerische „ned“, Semperoper auf, ach stimmt: Semper-Burgtheater.

Everything’s bigger in Austria

Und eben auch: Ein Land, das große Angst vor Corona hat, auf einen Mann, der schon einmal ein Land und seine Betriebe hat untergehen sehen.

1989 begann Duligs politisches Engagement, nachdem sein Bruder bei einer Demonstration verhaftet und ins „Gelbe Elend“ gebracht wurde, die JVA Bautzen mit ihrer senfgelben Klinkerfassade. „Da hat es Klick gemacht“, sagt Dulig den österreichischen Stadträten. Er schloss sich damals, da war er 15, der SDP an, der DDR-SPD.

Am Dienstagmorgen schaltet die Wiener Corona-Warn-Ampel auf Orange, was eher symbolischen als bedrohlichen Charakter hat, aber die Dulig-Delegation will ohnehin weiter nach Linz. Vorher fährt Dulig noch bei einem Unternehmer vorbei, der sein sächsisches Werk schließen will, auch der deutsche Botschafter Ralf Beste kommt noch mal rum (schießt diesmal aber kein Selfie). Noch ein Stop bei der Wirtschaftsministerin, die im Ex-Kriegsministerium residiert, das ein riesiger Doppelkopfadler ziert. Everything’s bigger in Austria.

Gelangweilte Grenzer

Am Abend sitzt Dulig im Bus und guckt auf die Kalkalpen, durch die sich canyonartig die Ybbs zieht, ein Donau-Nebenfluss. Der Weg von Wien nach Linz geht wieder zurück in Richtung deutsche Grenze, trotzdem fühlt es sich an, als führe diese Reise jetzt erst so richtig in die Ferne. An einem einsamen Grenzübergang stehen zwei Uniformierte und blicken gelangweilt dem Bus des Maurers Dulig hinterher.

Von Josa Mania-Schlegel