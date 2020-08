Von einer geplanten Plattform in der Nordsee aus sollen Minisatelliten ins All geschickt werden. Dafür braucht es wohl die Fachkenntnis der deutschen Werften, die sich mit Offshore-Technik auskennen – so wie die MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern. Auch der Airport Rostock-Laage hat das Thema noch nicht abgeschrieben.