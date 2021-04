Greifswald

Transparent und tabellarisch werden auf der Seite des Bundestages alle Spenden aufgelistet, die den Wert von 50 000 Euro übersteigen und an eine Partei entrichtet werden. Seit Mittwoch steht etwas in dieser Tabelle, das es so noch nie gegeben hat: eine Spende über eine Million Euro an die Grünen.

Eine vergleichbar hohe Geldsumme hat die Partei noch nie bekommen. Sie ist ausgewiesen für den Bundestagswahlkampf und kommt von einer einzigen Person: Moritz Schmidt aus Greifswald.

Die Grünen selbst gehen mit Informationen über den Spender sparsam um. Seit den ersten Meldungen am Mittwochabend über die große Spende gibt es trotz zahlreicher Anfragen nur wenig Neues zu erfahren. Nur so viel: Schmidt ist Mitglied in der Partei und er ist Softwareentwickler. Er habe mit seiner Spende einen Impuls setzen wollen für einen Politikwechsel, hin zu mehr Umwelt- und Klimaschutz.

Kontakt bitte nur schriftlich

Im Internet erfährt man etwas mehr über Schmidt oder „Fusselwurm“, wie er sich auch nennt. In einem sozialen Netzwerk, das sich der Pflege bestehender Geschäftskontakte und dem Knüpfen von neuen geschäftlichen Verbindungen verschrieben hat, lachte dem Besucher bis vor Kurzem ein junger Mann mit ungekämmten Haaren und breit grinsendem Mund entgegen.

Aus dem Profil ist das Bild entfernt, Googles Bildersuche kennt es aber noch. Laut dem Profil hat Schmidt bis Anfang des Jahres für verschiedene Firmen in verschiedenen Positionen, aber immer mit Software gearbeitet. Seitdem ist er selbstständig, bestätigt auch die Pressestelle der Bundesgrünen.

Woher hat der junge Mann, der erst 2005 seine Ausbildung als Fachinformatiker und Anwendungsentwickler begann, das ganze Geld? Auch hier muss eine Antwort aus der Pressestelle genügen: „Das Geld stammt aus Bitcoin-Gewinnen.“

Die Kryptowährung gibt es seit 2009. Wer die Zeitpunkte gut abgepasst hat, konnte mit der Währung unvorstellbare Gewinne erzielen. Zur Verdeutlichung: Am 15. April vor neun Jahren kostete ein Bitcoin 3,85 Euro. Nun, drei Tage nach der Spende von Schmidt, lag der Umrechnungskurs bei 52 348 Euro. Das bedeutet eine Wertsteigerung von über 1300 Prozent.

Moral hat ihn zur Spende bewegt

Schmidt scheint zum richtigen Zeitpunkt das richtige Händchen gehabt zu haben. Das ist in der IT-Welt nicht ungewöhnlich. Vor zwölf Jahren war das Konzept einer digitalen Währung, die zum digitalen Bezahlen genutzt werden kann und digital gehandelt und auch produziert wird, vor allem technisch versierten Insidern bekannt. Viele wurden mit der Zeit reich, so auch der Greifswalder Computerspezialist.

Doch Bitcoins haben auch ihre Schattenseiten. Die Währung wird gewonnen, indem viele Rechner kryptografische Aufgaben lösen und so Datensätze erstellen. Dadurch sollen sowohl Hackerangriffe als auch eine Entwertung verhindert werden. Das Problem: Das Lösen der Aufgaben verschlingt viel Rechnerleistung und entsprechend viel Strom. Forscher der Cambridge-Universität wollen im Februar herausgefunden haben, dass durch das Generieren von Bitcoins 121 Terawattstunden Strom pro Jahr verbraucht werden. Der Stromverbrauch von Deutschland lag im Jahr 2020 bei rund 544 Terawattstunden.

Nicht die erste Großspende für Grüne

Das sei auch der Grund für Schmidt, sich von seinem Vermögen oder einem Teil seines Vermögens zu trennen. Wieder die Presseerklärung der Grünen: „Der Spender hat uns gegenüber deutlich gemacht, dass er diese Gewinne als unverdienten Reichtum ansieht, den er nicht für sich beanspruchen, sondern gesellschaftlich einsetzen möchte für etwas, das seiner Überzeugung entspricht.“ Er sehe das Bitcoin-System aus den erklärten Gründen kritisch.

Aus dieser Einstellung macht er auch in den sozialen Medien keinen Hehl. Sein Pseudonym, das er hier benutzt, ziert eine Europaflagge – oft als Statement eingesetzt. Auch „Fusselwurm“ versteht sich als Europäer. Hier bleibt er eher im Hintergrund, teilt Petitionen vom BUND und den Grünen oder Artikel über die jüngste Korruptionsaffäre der CDU, schreibt eher selten selbst.

Doch nun ist Schmidt selbst aktiv geworden. Weist nicht nur hin, sondern will den Bundestag grüner machen. Sein Geld wird die Partei gut gebrauchen können. Sie liegt nach Umfragen nur wenige Prozent hinter der schwächelnden Union zurück, könnte mit etwas Glück den nächsten Kanzler oder die Kanzlerin stellen.

Schmidt ist übrigens nicht der erste Großspender, den die Partei mit dem Versprechen nach mehr Umwelt- und Klimaschutz ansprechen konnte. Im Februar spendete bereits der Pharma-Erbe Antonis Schwarz eine halbe Million Euro an die Partei.

Von Philipp Schulz/RND