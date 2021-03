Niemegk

In der Kloake hockt eine fette Spinne, liegen Knochen und Hundehaufen. „Die Scheißehaufen sind eigentlich Eis-Cremes“, sagt Rene Hoffmeister. Man nimmt halt, was man kriegen kann in seinem Job, für den es weder eine Ausbildung noch eine Arbeitsplatzbeschreibung gibt.

Rene Hoffmeister ist Lego-Modellbauer, und sein Legoland liegt in Niemegk an der A9 zwischen Potsdam und Dessau. In einem stillgelegten Bahnhof lagern mehrere Millionen Lego-Steine in gut 6000 verschiedenen Farben und Formen. Alle fein säuberlich in Kästen an den Wänden sortiert nach Farben und Formen. Im Erdgeschoss stehen rollbare Tische, auf denen Modelle für Firmen, Messen, Einkaufszentren oder Museen entstehen. Seit Ende vergangenen Jahres mittelalterliche Szenen für eine große Ausstellung im europäischen Hansemuseum in Lübeck, die Ende Mai eröffnet wird.

Knochen und Hundehaufen in einer lübschen Kloake. Quelle: Petra Haase

Mit Lego haben wir alle mal gespielt, klar. Aber wie kommt man auf die Idee, das zum Beruf zu machen? „Ich hab’ immer schon gerne mit Lego gebaut“, sagt Rene Hoffmeister, dem man seine 44 Jahre nicht ansieht. Lego hält offensichtlich jung. In Ost-Berlin ist er aufgewachsen, und als er auszog aus der elterlichen Wohnung, mussten seine Steine mit.

Das Lego-Fieber packte ihn als Student wieder, er baute einen Online-Steinehandel auf – so wurde der Konzern auf ihn aufmerksam. Hoffmeister bekam erste kleine Aufträge, schmiss 1999 sein Informatikstudium, um einfach mal zu testen, ob da was Größeres draus werden könnte.

Lego: Mehr als ein Kinderspielzeug

Heute hat er sechs Angestellte, Aufträge aus aller Welt und ist in der Jury der „Lego Masters“-Show bei RTL, wo Verrückte wie er um die Wette Modelle bauen. Denn Lego ist weit mehr als ein Kinderspielzeug. Tausende Erwachsene basteln in ihren Hobbykellern – doch nur Rene Hoffmeister hat in Deutschland die Lizenz zum Bauen unter dem Lego-Logo. Das heißt, er bekommt Aufträge über den Konzern, kann Steine günstiger kaufen – muss sich aber auch an die Regeln halten. „Ich darf zum Beispiel keine Schnapsflaschen bauen. Oder Panzer. Kriegsspielzeug gibt’s nicht bei Lego.“

Aber auch keine Hundekacke, und deswegen muss Rene Hoffmeister bei der Kloake improvisieren. Denn er verbaut nur Original-Teile, da wird nicht zersägt, verbogen oder manipuliert. Die Kloake gehört zu einem lübschen Kaufmannshaus, das erst im Rohbau steht. Es wird komplett eingerichtet mit zeittypischen Szenen und ist eines von sechs Dioramen für die Lübecker Ausstellung.

Zur Galerie Ein Blick in die Lego-Werkstatt von Rene Hoffmeister

Die Idee dazu stammt von André Dubisch. Der Projektmanager des Hansemuseums hatte eine Lego-Zeitreise in Hamburg gesehen und dann inhaltlich sechs Themen zur Hanse geplant und mit Hoffmeister besprochen. „Ich habe Beschreibungen der Szenen bekommen mit historischen Infos und Bildern, so dass ich eine Vorstellung hatte“, erzählt Hoffmeister. Außerdem blättert er immer mal wieder in den Lübeck-Bilder-Büchern von Heinz-Joachim Draeger, um Details aus der Hansezeit zu recherchieren.

„Ick liebe Piraten“

„Dit macht mir total Spaß, diese Zeitreisen, ick liebe Piraten“, sagt Hoffmeister. Gerade hat er die Szene „Ankunft am russischen Fluss Newa“ fertig. Vier Koggen liegen da, Ochsen ziehen Wagen ins Land. Deutlich zu erkennen sind russische Birken, während die Kiefern noch ein bisschen an Palmen erinnern. Vor den Blockhütten tummeln sich Hühner, Schafe, Enten, Hunde, am Waldrand stehen Bienenkörbe, die eigentlich Lego-Kopfbedeckungen sind. Daneben kämpfen zwei Bären. „Das muss sein im russischen Wald“, sagt Hoffmeister. Man merkt, wie sehr er diese Details liebt, das Kind im Manne spielt immer noch. „Ich kann hier Stunde um Stunde verbringen, richtig fertig wird man nie.“

Doch bis Mai ist noch viel zu bauen. Insgesamt, schätzt Hoffmeister, werden für Lübeck „mehr als eine Viertelmillion Steine“ verbaut. Morgen legt er die Grundsteine für London. Täglich kommt er gegen 8 Uhr in den Bahnhof und geht gegen 18 Uhr zur Frau und den drei Kindern nach Hause. Auch an den Wochenenden. „Aber es macht mir ja Spaß.“

Von Petra Haase