Mordfall Amadeu Antonio: 30 Jahre und kein Schlussstrich

Am 6. Dezember 1990 gab Amadeo Antonio auf, sein Herz hörte auf zu schlagen. Elf Tage zuvor war er abgefangen worden, gegen Mitternacht, auf einer zugigen Ausfahrtstraße am Rande von Eberswalde ( Barnim). Von einem Mob, der ihn ihm nicht mehr sah als einen Schwarzen, der verschwinden musste. Deutschland den Deutschen. Amadeu Antonio ging in dieser Nacht zu Boden, getreten und geschlagen, und stand nie wieder auf.

30 Jahre ist das her. 30 Jahre, die bis heute nachhallen – in der Stadt Eberswalde und den Menschen, die damals dabei waren, als aus Amadeu Antonio, einem 28-jährigen Vertragsarbeiter aus Angola, eines der ersten Opfer rechtsextremer Gewalt, der noch rissigen gesamtdeutschen BRD wurde. Um die Erinnerung an das Opfer wird in Eberswalde seither gerungen.

Denn während die weiße Mehrheitsgesellschaft sich um Wiedergutmachung bemüht, können und wollen die Opfer von damals nicht abschließen. Weil der Rassismus teilweise überlebt hat. Nicht als körperliche Gewalt, aber als Beleidigung im Bus, auf der Straße oder im Kindergarten.

Augusto Jone Munjunga betreibt den afrikanischen Kulturverein "Palanca" in Eberswalde. Quelle: Gesa Steeger

Es ist ein Konflikt, der auch in anderen deutschen Städten ausgetragen wird, in denen Menschen ihr Leben aufgrund ihrer Hautfarbe oder Religion verloren. Mölln, Solingen, Hanau. Wie beerdigt man einen Konflikt, der bis heute anhält?

In Eberswalde nimmt dieser Konflikt im Sommer 1987 seinen Anfang. Damals landet ein Flugzeug aus dem kommunistischen Bruderstaat Angola auf dem Flughafen Schönefeld. An Bord sind etwa 100 junge Männer, in den Händen ein paar Habseligkeiten, in den Köpfen ein Leben im deutschen Sozialismus, aufgeräumt, brüderlich, erfolgreich. Einer der jungen Männer ist Amadeu Antonio, ein anderer ist Augusto Jone Munjunga. Sie werden Freunde. Der eine stirbt, der andere überlebt, und so hat es der eine übernommen, für den anderen zu erzählen.

An einem Morgen im November empfängt Augusto Jone Munjunga in einer kleinen Halle aus gelben Ziegelsteinen am Rande von Eberswalde. Er ist 55 Jahre alt, Vater einer Tochter und hat mittlerweile mehr Zeit in Deutschland gelebt als in Angola. Die letzten 30 Jahre hat er damit verbracht hat, die Erinnerungen wach zu halten, an seinen toten Freund, an eine Zeit, in der sich in Eberswalde regelmäßig jugendliche Neonazis zusammenrotteten, um Migranten zu attackieren, während die Stadt daneben stand und wegschaute. „Jagdtage“, sagt Munjunga. Tage und Nächte, in denen er und seine Kollegen sich versteckt hielten.

30 Jahre wie ein Wimpernschlag

An der Straßenkreuzung, an der vor 30 Jahren die Jahren die Jagd auf Amadeu Antonio ihren Anfang nahm, steht heute ein Supermarkt. Früher lag hier der Hüttengasthof, eine der wenigen Gaststätten, in denen die Vertragsarbeiter geduldet wurden. Dort feierte am Abend des 24. November ein Mann aus Mozambique seinen Abschied. Einer der Gäste ist Amadeu Antonio. Dass sich draußen ein Mob zusammenraufte, der es auch auf ihn abgesehen hatte, bekam er erst mit, als die Meldung der Polizei beim Wirt einging. Für Amadeu Antonio kommt die Warnung zu spät.

Als er den Gasthof verlässt, läuft er direkt in seine Angreifer hinein. 50 bis 60 junge Neonazis, bewaffnet mit Zaunlatten , Messern und einer Wut auf alles und jeden, der nicht in ihr Weltbild passt. Deutschland den Deutschen. Von dem Überfall auf seinen Freund erfuhr Augusto Munjunga am nächsten Morgen. Er selber hatte die Nacht in einem Versteckt verbracht.

Ein Urteil, das die Stadt bis heute prägt

In einem Prozess werden zwei Jahre später fünf junge Männer verurteilt, wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Sie erhalten Jugendstrafen bis zu 4 Jahren. 21 weitere Tatbeteiligte bleiben straffrei. Es ist ein Urteil, das die Stadt Eberswalde bis heute prägt. Der Schlussstrich auf der einen, das Warten auf Wiedergutmachung auf der anderen Seite.

„Wir haben damals gesagt: Wir bleiben“, sagt Munjunga über die Zeit nach dem Prozess. „Wären wir alle gegangen, dann hätten die Nazis gewonnen.“ An einer der Hallenwände hängt eine Karte Afrikas, in der Mitte des Raumes steht eine Theke aus Holz. Früher tranken hier Fabrikarbeiter, heute leitet Munjunga von hier aus den Widerstand – in Form eines Kulturvereins. Seine Waffen sind friedlich und bunt. Workshops für Kinder und Jugendliche, antirassistische Aufklärungsarbeit in Schulen und Kitas. Früher hat er sich vor seinem Feind versteckt und ihn gefürchtet, heute versucht er, ihn an der Wurzel zu packen.

Einer, der ähnliches versucht ist, ist Kai Jahns. Er leitet die Bürgerstiftung Barnim Uckermark in Eberswalde. Sein Büro liegt in einer hübschen weißen Villa im Zentrum von Eberswalde, ganz oben unterm Dach. Hier, zwischen wandhohen Bücherregalen und übervollen Schreibtischen arbeitet Jahn daran, dass der Fall Amadeu Antonio sich nie wieder erholt. Gerade hat die Stiftung ein Comic erdacht, dass die Geschichte von Antonio und der Stadt Eberswalde in die Klassenzimmer und die Köpfe der Jungen bringen soll. Deutschland den Deutschen in bunten Farben, aber mit all seinen Schrecken. Einer seiner Mitstreiter ist Augusto Jone Munjunga.

1990er Jahre waren von Gewalt geprägt

„Die 1990er waren in Eberswalde von Gewalt geprägt“, sagt Jahns. Er weiß wovon er spricht, er war damals dabei, als Teil der linken Szene. Auch wenn seine Haare mittlerweile grau sind, der junge wütende Mann von damals ist noch da, wenn auch etwas gediegener. Die alte Wut blitzt vor allem dann auf, wenn Jahns sich ein bisschen in Rage redet. Eine Sache, die ihn beschäftigt und auch ein bisschen aufregt ist die Sache mit der Straßenumbenennung.

2011 forderte er gemeinsam mit Munjunga und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, man solle die Straße, in der Antonio damals zu Tode geprügelt wurde, umbenennen, in Amadeu-Antonio-Straße. Der Vorschlag scheiterte im Stadtparlament, auch weil es Proteste aus der Stadtbevölkerung gab.

„Sehr bedauerlich“, nennt Jahns das Ergebnis der Initiative. Man spürt, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr ist als Bedauern, aber die gediegene Seite von Jahns gewinnt in diesem Gespräch. Zum Abschied wird er noch mal versöhnlich. Eberswalde sei einen weiten Weg gekommen, sagt Jahns. Gezeigt habe sich das vor allem 2015, als viele Freiwillige sich um Geflüchtete gekümmert hätten. „Es gibt viele Menschen, die sich engagieren“, sagt er. „Aber die sind weniger sichtbar als diejenigen, die sich vors Rathaus stellen und gegen Flüchtlingsunterkünfte protestieren.“

Neun rassistische Übergriffe im Jahr 2019

Im Rathaus von Eberwalde sieht man das ähnlich. Friedhelm Boginski ( FDP) lebt seit 39 Jahren in der Stadt. Wie Munjunga und Jahns hat auch er die 90er in Eberswalde erlebt, als Schulleiter einer Realschule. Er erzählt von Wachschutz bei Schüler-Discos, schwarzen Bomberjacken und Springerstiefeln auf dem Schulhof und den Straßen der Stadt. „Das war eine schwierige Zeit damals“, sagt Boginski und lehnt sich seufzend in seinem Stuhl zurück. Seit 2006 ist er Bürgermeister, seither liegt das Thema Amadeu Antonio auf seinem Schreibtisch.

Die Stadt Eberswalde fördert einen jährlichen Amadeu-Antonio-Preis. Es gibt ein Amadeu-Antonio Bildungszentrum und jedes Jahr zum Todestag steht Friedhelm Boginski an der Straßenkreuzung, schaut auf die Amadeu-Antonio-Gedenktafel und nimmt Teil am gemeinsamen Erinnern. Dass die Straße damals nicht umbenannt wurde, findet er richtig. Einfach ein neues Straßenschild anzubringen sei keine richtige Strategie, findet Boginski. „Das ändert doch nichts in den Köpfen.“

Es ist dieser Punkt, an dem die Wahrnehmungen in Eberswalde auseinander gehen. Denn was für die die deutsche Mehrheitsgesellschaft vor allem Symbolpolitik ist, ist für die Opfer rassistischer Gewalt ein Zeichen der Anerkennung. Ein Zeichen der Buße.

Die Gedenktafel für Amadeu Antonio. Quelle: Bernd Settnik/dpa-

Hört man Boginski zu, dann bekommt man den Eindruck, dass er und die Stadt sich wirklich bemühen und dass Eberswalde nicht mehr die Stadt der 1990er Jahre ist. Auch Jahns Stiftung scheint erfolgreich zu sein. Eberswalde wandelt sich.

Neun Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund registrierte die Opferperspektive, eine Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt, für das Jahr 2019 im Landkreis Barnim. Augusto Munjungas Verein dokumentiert Fälle von Alltagsrassismus. Es sind Taten, die oft in keiner Statistik landen. Zwei deutsche Frauen, die zwei migrantische Kinder beschimpfen, Hitlergrüße im Bus. Vor zwei Jahren schubste ein Unbekannter eine brasilianische Studentin auf die Straße und beleidigte sie rassistisch.

Vielleicht ist es so, wie Augusto Munjunga zum Abschied sagt: „Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.“

Von Gesa Steeger